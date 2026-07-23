NVIDIA video kartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozorga nima xavf solmoqda?

·32·Texno
NVIDIA video kartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozorga nima xavf solmoqda?

Grafik protsessorlar bozorining mutlaq yetakchisi hisoblangan NVIDIA kompaniyasi yaqin orada oʻz mahsulotlari narxini qayta koʻrib chiqishni rejalashtirmoqda. BenchLife nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya oʻz hamkorlarini GPU va xotira modullari toʻplami uchun narxlar oshishi haqida ogohlantirgan. Bu oʻzgarish nafaqat yangi avlod qurilmalariga, balki hozirda bozorda mavjud boʻlgan ommabop modellarga ham taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NVIDIA oʻz hamkorlari boʻlmish Asus, MSI va Gigabyte kabi kompaniyalarga nafaqat grafik chiplarni, balki ularga mos keluvchi xotira jamlanmalarini ham yetkazib beradi. Shu sababli, GDDR6 va yangi GDDR7 xotira chiplari narxining koʻtarilishi avtomatik ravishda tayyor video kartalarning tannarxi oshishiga olib keladi. Bu esa yakuniy isteʼmolchi uchun doʻkonlardagi narxlar qimmatlashishini anglatadi.

Narx oshishiga sabab boʻlayotgan omillar

Ekspertlarning taʼkidlashicha, muammo faqatgina xotira chiplari bilan cheklanib qolmaydi. Soʻnggi vaqtlarda ishlab chiqarish zanjiridagi boshqa komponentlar — sovutish tizimlari, bosma platalar va hatto qadoqlash materiallari narxi ham sezilarli darajada koʻtarilgan. Ushbu omillarning barchasi birgalikda yigʻilib, video kartalar narxini avvalgi prognozlardan koʻra koʻproq yuqoriga surishi mumkin.

Ayniqsa, yangi arxitekturadagi Blackwell chiplari va GDDR7 xotirasi bilan jihozlangan GeForce RTX 50 seriyasi eng katta zarbani qabul qilishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, 3 GB hajmli yangi GDDR7 mikrosxemalari ishlab chiqaruvchilar uchun amaldagi 2 GBli chiplardan qariyb uch baravar qimmatga tushmoqda. Agar ushbu maʼlumot oʻz tasdigʻini topsa, yuqori sigʻimli xotiraga ega yangi modellar oʻta qimmat segmentga aylanadi.

Oʻzbekiston bozoriga taʼsiri

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va geymerlar uchun ham bu yangilik noxush xabar boʻlishi tabiiy. Mamlakatimizda NVIDIA mahsulotlari asosan import hisobiga shakllangani sababli, jahon bozoridagi har qanday narx oʻzgarishi mahalliy doʻkonlardagi narxnavoga bevosita taʼsir qiladi. Hozirda sotuvda boʻlgan GeForce RTX 40 seriyasi va kelajakdagi GeForce RTX 50 Super modellari ham qimmatlashishi ehtimoli yuqori.

Xulosa qilib aytganda, NVIDIA tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu narx siyosati butun kompyuter texnikasi bozorida zanjirli reaksiyani keltirib chiqarishi mumkin. Yangi texnologiyalarga oʻtish davrida ishlab chiqarish xarajatlarining ortishi isteʼmolchilarning hamyoniga ogʻirlik qilishi kutilmoqda. Hozircha kompaniya rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, bozor ishtirokchilari narxlarning navbatdagi "sakrashi"ga tayyorgarlik koʻrmoqda.

NVIDIAGeForceRTXTexnologiyaVideo Karta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob