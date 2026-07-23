NVIDIA video kartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozorga nima xavf solmoqda?
Grafik protsessorlar bozorining mutlaq yetakchisi hisoblangan NVIDIA kompaniyasi yaqin orada oʻz mahsulotlari narxini qayta koʻrib chiqishni rejalashtirmoqda. BenchLife nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya oʻz hamkorlarini GPU va xotira modullari toʻplami uchun narxlar oshishi haqida ogohlantirgan. Bu oʻzgarish nafaqat yangi avlod qurilmalariga, balki hozirda bozorda mavjud boʻlgan ommabop modellarga ham taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
NVIDIA oʻz hamkorlari boʻlmish Asus, MSI va Gigabyte kabi kompaniyalarga nafaqat grafik chiplarni, balki ularga mos keluvchi xotira jamlanmalarini ham yetkazib beradi. Shu sababli, GDDR6 va yangi GDDR7 xotira chiplari narxining koʻtarilishi avtomatik ravishda tayyor video kartalarning tannarxi oshishiga olib keladi. Bu esa yakuniy isteʼmolchi uchun doʻkonlardagi narxlar qimmatlashishini anglatadi.
Narx oshishiga sabab boʻlayotgan omillarEkspertlarning taʼkidlashicha, muammo faqatgina xotira chiplari bilan cheklanib qolmaydi. Soʻnggi vaqtlarda ishlab chiqarish zanjiridagi boshqa komponentlar — sovutish tizimlari, bosma platalar va hatto qadoqlash materiallari narxi ham sezilarli darajada koʻtarilgan. Ushbu omillarning barchasi birgalikda yigʻilib, video kartalar narxini avvalgi prognozlardan koʻra koʻproq yuqoriga surishi mumkin.
Ayniqsa, yangi arxitekturadagi Blackwell chiplari va GDDR7 xotirasi bilan jihozlangan GeForce RTX 50 seriyasi eng katta zarbani qabul qilishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, 3 GB hajmli yangi GDDR7 mikrosxemalari ishlab chiqaruvchilar uchun amaldagi 2 GBli chiplardan qariyb uch baravar qimmatga tushmoqda. Agar ushbu maʼlumot oʻz tasdigʻini topsa, yuqori sigʻimli xotiraga ega yangi modellar oʻta qimmat segmentga aylanadi.
Oʻzbekiston bozoriga taʼsiriOʻzbekistonlik foydalanuvchilar va geymerlar uchun ham bu yangilik noxush xabar boʻlishi tabiiy. Mamlakatimizda NVIDIA mahsulotlari asosan import hisobiga shakllangani sababli, jahon bozoridagi har qanday narx oʻzgarishi mahalliy doʻkonlardagi narxnavoga bevosita taʼsir qiladi. Hozirda sotuvda boʻlgan GeForce RTX 40 seriyasi va kelajakdagi GeForce RTX 50 Super modellari ham qimmatlashishi ehtimoli yuqori.
Xulosa qilib aytganda, NVIDIA tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu narx siyosati butun kompyuter texnikasi bozorida zanjirli reaksiyani keltirib chiqarishi mumkin. Yangi texnologiyalarga oʻtish davrida ishlab chiqarish xarajatlarining ortishi isteʼmolchilarning hamyoniga ogʻirlik qilishi kutilmoqda. Hozircha kompaniya rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, bozor ishtirokchilari narxlarning navbatdagi "sakrashi"ga tayyorgarlik koʻrmoqda.
…