Honor Robot Phone taqdim etiladi: Sanoat standartlarini oʻzgartiruvchi innovatsion smartfon
Xitoyning Honor texnologik giganti mobil qurilmalar bozorida inqilob yasashga qodir boʻlgan yangi Honor Robot Phone smartfonini avgust oyida rasman taqdim etishini eʼlon qildi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu qurilma nafaqat sanoat standartlarini oʻzgartiradi, balki mobil telefonlarning oʻrganib qolingan anʼanaviy shakl va funksionalligi haqidagi tasavvurlarni ham butunlay parchalaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi model bilan birga Honor oʻzining vizual identifikatsiyasini ham yangiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, smartfon posterida brendning yangi logotipi aks etgan boʻlib, unda mavjud matnli yozuvga "Honor Ring" deb nomlangan maxsus grafik belgi qoʻshilgan. Shuningdek, qurilma "Oʻylashdan qoʻrqma, boshqacha boʻlishdan qoʻrqma" degan yangi shior ostida boʻlajak xaridorlarga havola etilmoqda.
Robotlashtirilgan kamera va texnik imkoniyatlarHonor Robot Phone modelining eng asosiy oʻziga xosligi uning kamera tizimida namoyon boʻladi. Qurilma maxsus robotlashtirilgan "qoʻl" (podves) bilan jihozlangan boʻlib, u korpus ichiga yashiringan. Foydalanuvchi suratga olishni boshlaganda, ushbu mexanizm bir marta bosish orqali tashqariga chiqadi. Mazkur texnologiya kameraning 360 darajaga aylanishini, avtomatik kompozitsiya yaratishni va obʼyektni aqlli kuzatish funksiyalarini taʼminlaydi.
Smartfonning texnik koʻrsatkichlari ham yuqori darajada. Qurilma 1,5K ruxsatga ega boʻlgan 6,4 dyuymli tekis ekran bilan jihozlanishi kutilmoqda. Tezkorlik va unumdorlik uchun esa eng soʻnggi avlod Snapdragon 8 Ultra protsessori masʼul boʻladi. Bu esa qurilmani nafaqat dizayn, balki quvvat jihatidan ham flagmanlar qatoriga olib chiqadi.
Kamera blokining oʻzi uchta moduldan iborat boʻlib, asosiy datchik sifatida f/1.6 diafragmali 200 megapikselli obʼyektiv tanlangan. Unga 50 megapikselli oʻta keng burchakli modul va yana bir 200 megapikselli periskopik sensor hamrohlik qiladi. Bunday yuqori aniqlikdagi optika robotlashtirilgan mexanizm bilan birgalikda mobil fotografiyada yangi ufqlar ochishi kutilmoqda.
Ushbu yangilik Honor brendining Huawei tarkibidan ajralib chiqqanidan soʻng oʻz mustaqil innovatsion yoʻlini topishga intilayotganini koʻrsatadi. Robotlashtirilgan elementlarning smartfonga integratsiya qilinishi, kelajakda mobil qurilmalar nafaqat aloqa vositasi, balki murakkab mexanik yordamchilarga aylanib borishidan dalolat beradi.
…