Honor Robot Phone taqdim etiladi: Sanoat standartlarini oʻzgartiruvchi innovatsion smartfon

·50·Texno
Honor Robot Phone taqdim etiladi: Sanoat standartlarini oʻzgartiruvchi innovatsion smartfon

Xitoyning Honor texnologik giganti mobil qurilmalar bozorida inqilob yasashga qodir boʻlgan yangi Honor Robot Phone smartfonini avgust oyida rasman taqdim etishini eʼlon qildi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu qurilma nafaqat sanoat standartlarini oʻzgartiradi, balki mobil telefonlarning oʻrganib qolingan anʼanaviy shakl va funksionalligi haqidagi tasavvurlarni ham butunlay parchalaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi model bilan birga Honor oʻzining vizual identifikatsiyasini ham yangiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, smartfon posterida brendning yangi logotipi aks etgan boʻlib, unda mavjud matnli yozuvga "Honor Ring" deb nomlangan maxsus grafik belgi qoʻshilgan. Shuningdek, qurilma "Oʻylashdan qoʻrqma, boshqacha boʻlishdan qoʻrqma" degan yangi shior ostida boʻlajak xaridorlarga havola etilmoqda.

Robotlashtirilgan kamera va texnik imkoniyatlar

Honor Robot Phone modelining eng asosiy oʻziga xosligi uning kamera tizimida namoyon boʻladi. Qurilma maxsus robotlashtirilgan "qoʻl" (podves) bilan jihozlangan boʻlib, u korpus ichiga yashiringan. Foydalanuvchi suratga olishni boshlaganda, ushbu mexanizm bir marta bosish orqali tashqariga chiqadi. Mazkur texnologiya kameraning 360 darajaga aylanishini, avtomatik kompozitsiya yaratishni va obʼyektni aqlli kuzatish funksiyalarini taʼminlaydi.

Smartfonning texnik koʻrsatkichlari ham yuqori darajada. Qurilma 1,5K ruxsatga ega boʻlgan 6,4 dyuymli tekis ekran bilan jihozlanishi kutilmoqda. Tezkorlik va unumdorlik uchun esa eng soʻnggi avlod Snapdragon 8 Ultra protsessori masʼul boʻladi. Bu esa qurilmani nafaqat dizayn, balki quvvat jihatidan ham flagmanlar qatoriga olib chiqadi.

Kamera blokining oʻzi uchta moduldan iborat boʻlib, asosiy datchik sifatida f/1.6 diafragmali 200 megapikselli obʼyektiv tanlangan. Unga 50 megapikselli oʻta keng burchakli modul va yana bir 200 megapikselli periskopik sensor hamrohlik qiladi. Bunday yuqori aniqlikdagi optika robotlashtirilgan mexanizm bilan birgalikda mobil fotografiyada yangi ufqlar ochishi kutilmoqda.

Ushbu yangilik Honor brendining Huawei tarkibidan ajralib chiqqanidan soʻng oʻz mustaqil innovatsion yoʻlini topishga intilayotganini koʻrsatadi. Robotlashtirilgan elementlarning smartfonga integratsiya qilinishi, kelajakda mobil qurilmalar nafaqat aloqa vositasi, balki murakkab mexanik yordamchilarga aylanib borishidan dalolat beradi.

HonorSmartfonTexnologiyaRobot PhoneInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob