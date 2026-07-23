Sement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda sement yuklangan HOWO rusumli og‘ir yuk mashinasi tuproqning cho‘kishi oqibatida ag‘darilib ketgani aks etgan video keng tarqaldi. Hodisa qurilish materiallari tashilayotgan hududda sodir bo‘lgani aytilmoqda.
Tarqalgan lavhalarga ko‘ra, yuk mashinasi tuproqli yo‘l bo‘ylab harakatlanayotgan vaqtda yo‘lning bir qismi kutilmaganda cho‘kib ketgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, bunga so‘nggi yog‘ingarchiliklar yoki sizot suvlari ta’sirida tuproqning haddan tashqari yumshab ketgani sabab bo‘lgan.
Og‘ir sement yuki tufayli transport vositasi muvozanatini yo‘qotib, bir tomonga og‘ib ag‘darilib ketgan. Hodisa oqibatida yuk mashinasiga jiddiy shikast yetgani videolarda ko‘rinadi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…