Namanganda kuchli do‘l yog‘di: do‘lga qarshi 18 ta raketa qo‘llandi

·67·Jamiyat
Namanganda kuchli do‘l yog‘di: do‘lga qarshi 18 ta raketa qo‘llandi

23 iyul kuni Namangan viloyatining Yangiqo‘rg‘on tumanida kuchli do‘l yog‘ib, ayrim yo‘llar bir necha daqiqa ichida oppoq tusga kirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda transport harakati qiyinlashgani va mevali daraxtlar zarar ko‘rganini ko‘rish mumkin.

E’tiborlisi, do‘lli bulut ta’sirini kamaytirish uchun hududda maxsus chora ham ko‘rilgan. «O‘zgidromet» ma’lumotiga ko‘ra, atigi besh daqiqa davomida 18 dona «Alazan-6» do‘lga qarshi vositasi qo‘llangan.

Yo‘llar qisqa vaqtda oppoq tusga kirdi

Tabiat hodisasi kunning ikkinchi yarmida Yangiqo‘rg‘on tumanida kuzatildi. Kuchli do‘l natijasida yo‘llar va ochiq maydonlar oq qatlam bilan qoplandi.

Tarqalgan foto va videolarda do‘l donalari zich yog‘gani, ayrim transport vositalari sekin harakatlangani aks etgan. Yo‘l yuzasining sirpanchiq holatga kelishi haydovchilar uchun qo‘shimcha xavf tug‘dirgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa mevali daraxtlarga ham zarar yetkazgan. Biroq qishloq xo‘jaligi ekinlari va bog‘larga yetgan umumiy zarar miqdori hozircha ochiqlanmagan.

Do‘lli bulut Qirg‘iziston tomondan kirib kelgan

«O‘zgidromet» hodisaning kelib chiqishini qo‘shni Qirg‘iziston hududidan konvektiv do‘lli bulut kirib kelishi bilan izohladi.

Konvektiv bulutlar iliq va nam havoning yuqoriga tez ko‘tarilishi natijasida shakllanadi. Bunday bulutlar kuchli yomg‘ir, momaqaldiroq, shamol va yirik do‘l keltirib chiqarishi mumkin.

Rasmiy ma’lumotda do‘l jarayoniga qarshi choralar soat 12:29 dan 12:34 gacha amalga oshirilgani bildirildi.

Asosiy ma’lumot

Tafsilot

Hodisa joyi

Namangan viloyati, Yangiqo‘rg‘on tumani

Sana

23 iyul

Do‘lga qarshi ishlar

12:29–12:34

Qo‘llangan vosita

18 dona «Alazan-6»

Asosiy maqsad

Ekinlar, bog‘lar va tokzorlarni himoya qilish

«Alazan-6» qanday ishlaydi?

«Alazan-6» — qishloq xo‘jaligi maydonlarini kuchli do‘ldan himoya qilishga mo‘ljallangan 82 millimetr kalibrli maxsus raketa.

U do‘l hosil bo‘layotgan bulut qatlamiga uchiriladi va bulut ichiga maxsus reagent tarqatadi. Ko‘p hollarda bunday maqsadda kumush yodidi kabi moddalardan foydalaniladi.

Reagent bulutda ko‘proq mayda muz kristallari hosil bo‘lishiga yordam beradi. Natijada namlik bir nechta yirik do‘l donasida emas, ko‘plab mayda zarralarda taqsimlanadi.

Bu usulning vazifasi:

  • do‘l donalarining yiriklashishini cheklash;

  • ularni maydaroq va xavfi kam zarralarga aylantirish;

  • ekinlar hamda bog‘larga yetkaziladigan zararni kamaytirish.

Biroq bunday texnologiya bulutni butunlay yo‘q qilmaydi va do‘l yog‘masligini mutlaq kafolatlamaydi. Uning asosiy maqsadi jarayonning kuchini zaiflashtirishdan iborat.

May oyida ham 57 ta vosita ishlatilgan

Namangan viloyatida do‘lga qarshi maxsus vositalar avval ham qo‘llangan.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 1, 11 va 12 may kunlari hududda jami 57 dona «Alazan-6» raketasidan foydalanilgan. O‘shanda ko‘rilgan choralar natijasida do‘l jarayoni zaiflashtirilgani xabar qilingan edi.

Bunday choralar, ayniqsa, bahor va yoz oylarida bog‘dorlik hamda dehqonchilik rivojlangan hududlar uchun muhim. Yirik do‘l bir necha daqiqa ichida meva hosili, tokzor va sabzavot ekinlariga katta zarar yetkazishi mumkin.

Zarar miqdori hali ma’lum emas

Yangiqo‘rg‘ondagi hodisadan so‘ng mevali daraxtlar zararlangani aytilmoqda. Ammo qancha maydonga ta’sir qilgani, hosilning qay darajada shikastlangani va moddiy zarar miqdori bo‘yicha rasmiy hisobot hozircha taqdim etilmadi.

Hududdagi vaziyatga oid qo‘shimcha ma’lumotlar mas’ul tashkilotlar o‘rganishlari yakunlanganidan keyin ochiqlanishi mumkin.

Sizning hududingizda ham shunday kuchli do‘l kuzatildimi? Foto yoki videolar bo‘lsa, izohlarda yozib qoldiring va ogohlantirish uchun yaqinlaringizga yuboring.

NamanganYangikurganKyrgyzstanUzhydrometAlazan-6
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Bugun, 00:39Tibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiTibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiBugun, 00:32Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiIpoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiBugun, 00:17Tanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiTanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiKecha, 20:14Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Kecha, 19:55Sement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiSement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiKecha, 19:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi