Namanganda kuchli do‘l yog‘di: do‘lga qarshi 18 ta raketa qo‘llandi
23 iyul kuni Namangan viloyatining Yangiqo‘rg‘on tumanida kuchli do‘l yog‘ib, ayrim yo‘llar bir necha daqiqa ichida oppoq tusga kirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda transport harakati qiyinlashgani va mevali daraxtlar zarar ko‘rganini ko‘rish mumkin.
E’tiborlisi, do‘lli bulut ta’sirini kamaytirish uchun hududda maxsus chora ham ko‘rilgan. «O‘zgidromet» ma’lumotiga ko‘ra, atigi besh daqiqa davomida 18 dona «Alazan-6» do‘lga qarshi vositasi qo‘llangan.
Yo‘llar qisqa vaqtda oppoq tusga kirdi
Tabiat hodisasi kunning ikkinchi yarmida Yangiqo‘rg‘on tumanida kuzatildi. Kuchli do‘l natijasida yo‘llar va ochiq maydonlar oq qatlam bilan qoplandi.
Tarqalgan foto va videolarda do‘l donalari zich yog‘gani, ayrim transport vositalari sekin harakatlangani aks etgan. Yo‘l yuzasining sirpanchiq holatga kelishi haydovchilar uchun qo‘shimcha xavf tug‘dirgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa mevali daraxtlarga ham zarar yetkazgan. Biroq qishloq xo‘jaligi ekinlari va bog‘larga yetgan umumiy zarar miqdori hozircha ochiqlanmagan.
Do‘lli bulut Qirg‘iziston tomondan kirib kelgan
«O‘zgidromet» hodisaning kelib chiqishini qo‘shni Qirg‘iziston hududidan konvektiv do‘lli bulut kirib kelishi bilan izohladi.
Konvektiv bulutlar iliq va nam havoning yuqoriga tez ko‘tarilishi natijasida shakllanadi. Bunday bulutlar kuchli yomg‘ir, momaqaldiroq, shamol va yirik do‘l keltirib chiqarishi mumkin.
Rasmiy ma’lumotda do‘l jarayoniga qarshi choralar soat 12:29 dan 12:34 gacha amalga oshirilgani bildirildi.
Asosiy ma’lumot
Tafsilot
Hodisa joyi
Namangan viloyati, Yangiqo‘rg‘on tumani
Sana
23 iyul
Do‘lga qarshi ishlar
12:29–12:34
Qo‘llangan vosita
18 dona «Alazan-6»
Asosiy maqsad
Ekinlar, bog‘lar va tokzorlarni himoya qilish
«Alazan-6» qanday ishlaydi?
«Alazan-6» — qishloq xo‘jaligi maydonlarini kuchli do‘ldan himoya qilishga mo‘ljallangan 82 millimetr kalibrli maxsus raketa.
U do‘l hosil bo‘layotgan bulut qatlamiga uchiriladi va bulut ichiga maxsus reagent tarqatadi. Ko‘p hollarda bunday maqsadda kumush yodidi kabi moddalardan foydalaniladi.
Reagent bulutda ko‘proq mayda muz kristallari hosil bo‘lishiga yordam beradi. Natijada namlik bir nechta yirik do‘l donasida emas, ko‘plab mayda zarralarda taqsimlanadi.
Bu usulning vazifasi:
do‘l donalarining yiriklashishini cheklash;
ularni maydaroq va xavfi kam zarralarga aylantirish;
ekinlar hamda bog‘larga yetkaziladigan zararni kamaytirish.
Biroq bunday texnologiya bulutni butunlay yo‘q qilmaydi va do‘l yog‘masligini mutlaq kafolatlamaydi. Uning asosiy maqsadi jarayonning kuchini zaiflashtirishdan iborat.
May oyida ham 57 ta vosita ishlatilgan
Namangan viloyatida do‘lga qarshi maxsus vositalar avval ham qo‘llangan.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 1, 11 va 12 may kunlari hududda jami 57 dona «Alazan-6» raketasidan foydalanilgan. O‘shanda ko‘rilgan choralar natijasida do‘l jarayoni zaiflashtirilgani xabar qilingan edi.
Bunday choralar, ayniqsa, bahor va yoz oylarida bog‘dorlik hamda dehqonchilik rivojlangan hududlar uchun muhim. Yirik do‘l bir necha daqiqa ichida meva hosili, tokzor va sabzavot ekinlariga katta zarar yetkazishi mumkin.
Zarar miqdori hali ma’lum emas
Yangiqo‘rg‘ondagi hodisadan so‘ng mevali daraxtlar zararlangani aytilmoqda. Ammo qancha maydonga ta’sir qilgani, hosilning qay darajada shikastlangani va moddiy zarar miqdori bo‘yicha rasmiy hisobot hozircha taqdim etilmadi.
Hududdagi vaziyatga oid qo‘shimcha ma’lumotlar mas’ul tashkilotlar o‘rganishlari yakunlanganidan keyin ochiqlanishi mumkin.
Sizning hududingizda ham shunday kuchli do‘l kuzatildimi? Foto yoki videolar bo‘lsa, izohlarda yozib qoldiring va ogohlantirish uchun yaqinlaringizga yuboring.
…