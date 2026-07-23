Ford va Apple hamkorligi: Kelajak elektromobillari Apple Maps bilan jihozlanadi
AQSHning avtogiganti Ford oʻzining keyingi avlod elektromobillarida (EV) Apple texnologiyalaridan keng foydalanishni rejalashtirmoqda. Kompaniya Apple tomonidan taqdim etilgan yangi MapKit for Automotive dasturiy vositalar toʻplamini oʻz tizimiga integratsiya qilgan ilk hamkorga aylandi. Bu qadam Ford uchun nafaqat dasturiy taʼminotni yaxshilash, balki Tesla kabi raqobatchilar bilan texnologik poygada ustunlikka erishish yoʻlidagi strategik tanlov hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Apple Maps endi shunchaki iPhone ekranini avtomobil monitoriga koʻchiruvchi CarPlay funksiyasi emas, balki elektromobilning bort kompyuteriga chuqur integratsiya qilingan navigatsiya tizimiga aylanadi. Bu yangilik Fordning 2027-yilda sotuvga chiqishi kutilayotgan, narxi taxminan 30 000 dollar boʻlgan oʻrta oʻlchamli elektr pikapida debyut qiladi. Mazkur model Fordning butunlay yangi universal EV platformasida (UEV) quriladi.
Texnologik imkoniyatlar va samaradorlikApple Maps integratsiyasi haydovchilarga bir qator qulayliklarni taqdim etadi. Tizim real vaqt rejimidagi tirbandliklar, yoʻl-transport hodisalari va batafsil xaritalarni koʻrsatishdan tashqari, elektromobillar uchun maxsus marshrutlarni hisoblab chiqadi. Eng muhimi, navigatsiya tizimi avtomobilning akkumulyator holati bilan bogʻlanib, quvvatlash stansiyasiga yetib borguncha batareyani optimal haroratga keltirish (preconditioning) funksiyasini ham boshqaradi. Bu esa quvvatlash vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi.
Ford ushbu hamkorlik orqali oʻzining BlueCruise haydovchiga koʻmaklashish tizimini ham takomillashtirmoqchi. Apple Maps maʼlumotlari asosida ishlaydigan yangilangan BlueCruise magistral yoʻllarda avtomobilni toʻliq boshqarish, jumladan, kirish va chiqish yoʻlaklaridan oʻz mustaqil oʻtish imkoniyatiga ega boʻladi. Kompaniya 2028-yilga borib "koʻzni yoʻldan uzgan holda" boshqarish darajasidagi avtonomiyaga erishishni maqsad qilgan.
Yangi ishlab chiqarish falsafasiFord oʻzining bir asrlik anʼanalaridan voz kechib, elektromobillar ishlab chiqarishda yangicha yondashuvni qoʻllamoqda. Yangi platforma nafaqat pikaplar, balki sedan, krossover va hatto tijorat furgonlari uchun ham asos boʻladi. Ishlab chiqarish jarayonida alyuminiy quymalaridan foydalanish (unicasting) ehtiyot qismlar sonini kamaytiradi va yigʻish jarayonini tezlashtiradi, bu esa pirovardida elektromobil narxining arzonlashishiga xizmat qiladi.
Apple va Ford oʻrtasidagi ushbu tijoriy kelishuv shartlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, mutaxassislar buni avtosanoatda dasturiy taʼminotning oʻrni ortib borayotganining isboti deb baholamoqda. Apple Maps tizimi smart-uy texnologiyalari bilan ham bogʻlanishi mumkin. Masalan, haydovchi uyiga yaqinlashganda garaj eshiklarini ochish va chiroqlarni yoqish kabi amallarni avtomatik bajarish imkoniyati yaratiladi.
Oʻzbekiston bozorida ham elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Ford kabi brendlarning Apple bilan hamkorlikda arzon va aqlli modellar ustida ishlashi kelajakda mahalliy isteʼmolchilar uchun ham zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini kengaytirishi kutilmoqda.
…