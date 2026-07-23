Ford va Apple hamkorligi: Kelajak elektromobillari Apple Maps bilan jihozlanadi

·36·Texno
Ford va Apple hamkorligi: Kelajak elektromobillari Apple Maps bilan jihozlanadi

AQSHning avtogiganti Ford oʻzining keyingi avlod elektromobillarida (EV) Apple texnologiyalaridan keng foydalanishni rejalashtirmoqda. Kompaniya Apple tomonidan taqdim etilgan yangi MapKit for Automotive dasturiy vositalar toʻplamini oʻz tizimiga integratsiya qilgan ilk hamkorga aylandi. Bu qadam Ford uchun nafaqat dasturiy taʼminotni yaxshilash, balki Tesla kabi raqobatchilar bilan texnologik poygada ustunlikka erishish yoʻlidagi strategik tanlov hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Apple Maps endi shunchaki iPhone ekranini avtomobil monitoriga koʻchiruvchi CarPlay funksiyasi emas, balki elektromobilning bort kompyuteriga chuqur integratsiya qilingan navigatsiya tizimiga aylanadi. Bu yangilik Fordning 2027-yilda sotuvga chiqishi kutilayotgan, narxi taxminan 30 000 dollar boʻlgan oʻrta oʻlchamli elektr pikapida debyut qiladi. Mazkur model Fordning butunlay yangi universal EV platformasida (UEV) quriladi.

Texnologik imkoniyatlar va samaradorlik

Apple Maps integratsiyasi haydovchilarga bir qator qulayliklarni taqdim etadi. Tizim real vaqt rejimidagi tirbandliklar, yoʻl-transport hodisalari va batafsil xaritalarni koʻrsatishdan tashqari, elektromobillar uchun maxsus marshrutlarni hisoblab chiqadi. Eng muhimi, navigatsiya tizimi avtomobilning akkumulyator holati bilan bogʻlanib, quvvatlash stansiyasiga yetib borguncha batareyani optimal haroratga keltirish (preconditioning) funksiyasini ham boshqaradi. Bu esa quvvatlash vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi.

Ford ushbu hamkorlik orqali oʻzining BlueCruise haydovchiga koʻmaklashish tizimini ham takomillashtirmoqchi. Apple Maps maʼlumotlari asosida ishlaydigan yangilangan BlueCruise magistral yoʻllarda avtomobilni toʻliq boshqarish, jumladan, kirish va chiqish yoʻlaklaridan oʻz mustaqil oʻtish imkoniyatiga ega boʻladi. Kompaniya 2028-yilga borib "koʻzni yoʻldan uzgan holda" boshqarish darajasidagi avtonomiyaga erishishni maqsad qilgan.

Yangi ishlab chiqarish falsafasi

Ford oʻzining bir asrlik anʼanalaridan voz kechib, elektromobillar ishlab chiqarishda yangicha yondashuvni qoʻllamoqda. Yangi platforma nafaqat pikaplar, balki sedan, krossover va hatto tijorat furgonlari uchun ham asos boʻladi. Ishlab chiqarish jarayonida alyuminiy quymalaridan foydalanish (unicasting) ehtiyot qismlar sonini kamaytiradi va yigʻish jarayonini tezlashtiradi, bu esa pirovardida elektromobil narxining arzonlashishiga xizmat qiladi.

Apple va Ford oʻrtasidagi ushbu tijoriy kelishuv shartlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, mutaxassislar buni avtosanoatda dasturiy taʼminotning oʻrni ortib borayotganining isboti deb baholamoqda. Apple Maps tizimi smart-uy texnologiyalari bilan ham bogʻlanishi mumkin. Masalan, haydovchi uyiga yaqinlashganda garaj eshiklarini ochish va chiroqlarni yoqish kabi amallarni avtomatik bajarish imkoniyati yaratiladi.

Oʻzbekiston bozorida ham elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Ford kabi brendlarning Apple bilan hamkorlikda arzon va aqlli modellar ustida ishlashi kelajakda mahalliy isteʼmolchilar uchun ham zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini kengaytirishi kutilmoqda.

FordAppleElektromobilApple MapsTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob