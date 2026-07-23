Lionel Messi va Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida qatnashadimi?
Futbol olamining ikki buyuk afsonasi — Lionel Messi va Cristiano Ronaldo faoliyatidagi soʻnggi Jahon chempionatini oʻtkazib boʻlgan boʻlishlari mumkin. Garchi muxlislar ularni yana katta sahnada koʻrishni orzu qilishsa-da, mutaxassislar va sobiq futbolchilarning fikricha, vaqt oʻz soʻzini aytmoqda. Xususan, Frantsiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Mikael Silvestre ushbu masala boʻyicha oʻzining shubhalarini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashriga bergan intervyusida Silvestre ikki yulduzning 2030-yilgi turnirda ishtirok etish imkoniyatlarini past baholadi. Uning fikricha, texnik mahorat saqlanib qolsa-da, zamonaviy futbolning jismoniy talablari 40 yoshdan oshgan oʻyinchilar uchun oʻta ogʻirlik qiladi. 2030-yilgi mundial vaqtida Cristiano Ronaldo 45 yoshga, Lionel Messi esa 43 yoshga toʻlgan boʻladi.
Jismoniy holat va sport merosiMikael Silvestre oʻz fikrini quyidagicha asoslaydi: "Menimcha, ular oʻz merosi haqida oʻylashlari kerak. Sport nuqtai nazaridan oʻsha yoshda ham oʻynashga urinish mantiqqa toʻgʻri kelmaydi. Futbolda jismoniy tayyorgarlikka boʻlgan talab juda yuqori, bu texnik mahoratdan koʻra muhimroq boʻlib bormoqda. Men ularni toʻrt yildan keyingi Jahon chempionatida koʻrishni kutmayapman".
Hozirda Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi bilan shartnomaga ega va faoliyatini yakunlash haqida ochiq gapirmagan. Portugaliya terma jamoasining yangi murabbiylar shtabi ham afsonaviy 7-raqam egasi uchun eshiklar ochiqligini, uning Yevro-2028 turnirigacha jamoada qolishi mumkinligini taʼkidlamoqda. 2030-yilgi Jahon chempionati Portugaliyada ham boʻlib oʻtishi Ronaldoning motivatsiyasini oshirishi mumkin, biroq yosh omili asosiy toʻsiq boʻlib qolmoqda.
Messi va Inter Miami rejalarida nimalar bor?Lionel Messi esa AQShning Inter Miami klubi bilan 2028-yilgacha moʻljallangan kelishuvga ega. Argentina terma jamoasi safida 207 ta oʻyin oʻtkazgan hujumchi hali ham oʻz mamlakatining asosiy yetakchisi hisoblanadi. Garchi u Qatardagi gʻalabadan keyin asosiy maqsadiga erishgan boʻlsa-da, muxlislar uning kamida 2026-yilgi turnirda qatnashishiga umid qilishmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham bu ikki yulduzning har bir qadami katta qiziqish uygʻotadi. Milliy chempionatimizda ham tajribali futbolchilarning uzoq vaqt toʻp surishi kuzatilsa-da, Jahon chempionati kabi yuqori intensivlikdagi turnirlarda 40 yoshdan keyin qatnashish deyarli imkonsiz vazifa hisoblanadi. Agar Messi yoki Ronaldo 2030-yilda maydonga tushsa, bu futbol tarixidagi mutlaq rekordga aylanadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, har ikki futbolchi oʻz faoliyatida barcha mumkin boʻlgan choʻqqilarni zabt etib boʻldi. Silvestrening fikricha, ularning "soʻnggi raqsi" allaqachon yakunlangan boʻlishi ehtimoli yuqori va muxlislar endi yangi avlod vakillari, xususan Erling Xoland va Kylian Mbappe kabi yulduzlarning davriga tayyorlanishlari lozim.
…