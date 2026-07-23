Lionel Messi va Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida qatnashadimi?

·134·Sport
Lionel Messi va Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida qatnashadimi?

Futbol olamining ikki buyuk afsonasi — Lionel Messi va Cristiano Ronaldo faoliyatidagi soʻnggi Jahon chempionatini oʻtkazib boʻlgan boʻlishlari mumkin. Garchi muxlislar ularni yana katta sahnada koʻrishni orzu qilishsa-da, mutaxassislar va sobiq futbolchilarning fikricha, vaqt oʻz soʻzini aytmoqda. Xususan, Frantsiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Mikael Silvestre ushbu masala boʻyicha oʻzining shubhalarini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashriga bergan intervyusida Silvestre ikki yulduzning 2030-yilgi turnirda ishtirok etish imkoniyatlarini past baholadi. Uning fikricha, texnik mahorat saqlanib qolsa-da, zamonaviy futbolning jismoniy talablari 40 yoshdan oshgan oʻyinchilar uchun oʻta ogʻirlik qiladi. 2030-yilgi mundial vaqtida Cristiano Ronaldo 45 yoshga, Lionel Messi esa 43 yoshga toʻlgan boʻladi.

Jismoniy holat va sport merosi

Mikael Silvestre oʻz fikrini quyidagicha asoslaydi: "Menimcha, ular oʻz merosi haqida oʻylashlari kerak. Sport nuqtai nazaridan oʻsha yoshda ham oʻynashga urinish mantiqqa toʻgʻri kelmaydi. Futbolda jismoniy tayyorgarlikka boʻlgan talab juda yuqori, bu texnik mahoratdan koʻra muhimroq boʻlib bormoqda. Men ularni toʻrt yildan keyingi Jahon chempionatida koʻrishni kutmayapman".

Hozirda Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi bilan shartnomaga ega va faoliyatini yakunlash haqida ochiq gapirmagan. Portugaliya terma jamoasining yangi murabbiylar shtabi ham afsonaviy 7-raqam egasi uchun eshiklar ochiqligini, uning Yevro-2028 turnirigacha jamoada qolishi mumkinligini taʼkidlamoqda. 2030-yilgi Jahon chempionati Portugaliyada ham boʻlib oʻtishi Ronaldoning motivatsiyasini oshirishi mumkin, biroq yosh omili asosiy toʻsiq boʻlib qolmoqda.

Messi va Inter Miami rejalarida nimalar bor?

Lionel Messi esa AQShning Inter Miami klubi bilan 2028-yilgacha moʻljallangan kelishuvga ega. Argentina terma jamoasi safida 207 ta oʻyin oʻtkazgan hujumchi hali ham oʻz mamlakatining asosiy yetakchisi hisoblanadi. Garchi u Qatardagi gʻalabadan keyin asosiy maqsadiga erishgan boʻlsa-da, muxlislar uning kamida 2026-yilgi turnirda qatnashishiga umid qilishmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham bu ikki yulduzning har bir qadami katta qiziqish uygʻotadi. Milliy chempionatimizda ham tajribali futbolchilarning uzoq vaqt toʻp surishi kuzatilsa-da, Jahon chempionati kabi yuqori intensivlikdagi turnirlarda 40 yoshdan keyin qatnashish deyarli imkonsiz vazifa hisoblanadi. Agar Messi yoki Ronaldo 2030-yilda maydonga tushsa, bu futbol tarixidagi mutlaq rekordga aylanadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, har ikki futbolchi oʻz faoliyatida barcha mumkin boʻlgan choʻqqilarni zabt etib boʻldi. Silvestrening fikricha, ularning "soʻnggi raqsi" allaqachon yakunlangan boʻlishi ehtimoli yuqori va muxlislar endi yangi avlod vakillari, xususan Erling Xoland va Kylian Mbappe kabi yulduzlarning davriga tayyorlanishlari lozim.

FutbolLionel MessiCristiano RonaldoJahon ChempionatiInter Miami
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...