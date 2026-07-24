«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi

·36·Sport
«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi

«Manchester Yunayted» yangi mavsum oldidan o‘tkazgan navbatdagi nazorat uchrashuvida ishonchli natija qayd etdi. Maykl Kerrik shogirdlari Norvegiyada «Rusenborg»ni 5:0 hisobida mag‘lub etib, tayyorgarlikning dastlabki bosqichidayoq hujumdagi imkoniyatlarini namoyish qildi.

Manchesterliklar safida beshta golni besh nafar turli futbolchi kiritdi. Ayniqsa, ikkinchi bo‘limdagi faollik bahs taqdirini butunlay hal qildi.

Leysi birinchi bo‘limda hisobni ochdi

Uchrashuvning dastlabki qismida «Rusenborg» raqib hujumlariga qarshilik ko‘rsatishga harakat qildi. Biroq 31-daqiqada Leysi vaziyatdan unumli foydalanib, «Manchester Yunayted»ni oldinga olib chiqdi.

Birinchi bo‘limda boshqa gol urilmadi va jamoalar tanaffusga 0:1 hisobi bilan chiqdi.

Ikkinchi bo‘limda to‘rtta gol urildi

Tanaffusdan keyin «Manchester Yunayted» hujum sur’atini keskin oshirdi.

56-daqiqada Joshua Zirkzeye jamoasining ikkinchi golini urdi. Oradan yetti daqiqa o‘tib, zaxiradan maydonga tushgan Devani farqni uchtaga yetkazdi.

72-daqiqada Amass, 84-daqiqada esa Uilyams raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Shu tariqa, «MYU» ikkinchi bo‘limning o‘zida to‘rtta gol urib, yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.

Beshta gol — besh nafar muallif

O‘rtoqlik uchrashuvi

«Rusenborg» — «Manchester Yunayted» — 0:5

Gollar:

  • Leysi, 31;

  • Zirkzeye, 56;

  • Devani, 63;

  • Amass, 72;

  • Uilyams, 84.

Beshta golning turli futbolchilar tomonidan kiritilishi Kerrik ixtiyorida hujumni yakunlay oladigan bir nechta variant borligini ko‘rsatdi.

Yosh futbolchilar imkoniyatidan foydalandi

Uchrashuvda «Manchester Yunayted» tarkibida asosiy jamoa vakillari bilan birga bir qator yosh futbolchilar ham maydonga tushdi.

Lenni Yoro, Harri Maguayr, Lyuk Shou, Meyson Maunt, Brayan Mbeumo, Patrik Dorgu va Zirkzeye kabi futbolchilar o‘yinni asosiy tarkibda boshladi. Ikkinchi bo‘limda esa Kerrik ko‘plab almashtirishlarni amalga oshirib, akademiya vakillariga ham imkoniyat berdi.

Devani, Amass va Uilyamsning gol urishi zaxiradan tushgan futbolchilar ham uchrashuvga yuqori sur’at olib kirganini ko‘rsatdi.

Kerrik uchun dastlabki ijobiy signal

O‘rtoqlik uchrashuvlarida natijadan ko‘ra futbolchilarning jismoniy holati va yangi taktik talablarga moslashishi muhimroq hisoblanadi. Shunga qaramay, 5:0 hisobidagi g‘alaba jamoadagi raqobat va kayfiyatga ijobiy ta’sir qilishi mumkin.

«Manchester Yunayted» uchun asosiy sinovlar rasmiy mavsum boshlanganidan keyin boshlanadi. Biroq Norvegiyadagi uchrashuvda jamoaning hujumda tezkor harakat qilishi va turli futbolchilar orqali gol ura olgani Kerrik uchun muhim natija bo‘ldi.

Sizningcha, ushbu o‘yinda «MYU»ning qaysi futbolchisi eng yaxshi harakat qildi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Manchester UnitedRosenborgNorvegiyaMichael CarrickJoshua Zirkzee
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkinmi: Arsenal varianti koʻrib chiqilmoqdaKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkinmi: Arsenal varianti koʻrib chiqilmoqdaKecha, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi