«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi
«Manchester Yunayted» yangi mavsum oldidan o‘tkazgan navbatdagi nazorat uchrashuvida ishonchli natija qayd etdi. Maykl Kerrik shogirdlari Norvegiyada «Rusenborg»ni 5:0 hisobida mag‘lub etib, tayyorgarlikning dastlabki bosqichidayoq hujumdagi imkoniyatlarini namoyish qildi.
Manchesterliklar safida beshta golni besh nafar turli futbolchi kiritdi. Ayniqsa, ikkinchi bo‘limdagi faollik bahs taqdirini butunlay hal qildi.
Leysi birinchi bo‘limda hisobni ochdi
Uchrashuvning dastlabki qismida «Rusenborg» raqib hujumlariga qarshilik ko‘rsatishga harakat qildi. Biroq 31-daqiqada Leysi vaziyatdan unumli foydalanib, «Manchester Yunayted»ni oldinga olib chiqdi.
Birinchi bo‘limda boshqa gol urilmadi va jamoalar tanaffusga 0:1 hisobi bilan chiqdi.
Ikkinchi bo‘limda to‘rtta gol urildi
Tanaffusdan keyin «Manchester Yunayted» hujum sur’atini keskin oshirdi.
56-daqiqada Joshua Zirkzeye jamoasining ikkinchi golini urdi. Oradan yetti daqiqa o‘tib, zaxiradan maydonga tushgan Devani farqni uchtaga yetkazdi.
72-daqiqada Amass, 84-daqiqada esa Uilyams raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Shu tariqa, «MYU» ikkinchi bo‘limning o‘zida to‘rtta gol urib, yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.
Beshta gol — besh nafar muallif
O‘rtoqlik uchrashuvi
«Rusenborg» — «Manchester Yunayted» — 0:5
Gollar:
Leysi, 31;
Zirkzeye, 56;
Devani, 63;
Amass, 72;
Uilyams, 84.
Beshta golning turli futbolchilar tomonidan kiritilishi Kerrik ixtiyorida hujumni yakunlay oladigan bir nechta variant borligini ko‘rsatdi.
Yosh futbolchilar imkoniyatidan foydalandi
Uchrashuvda «Manchester Yunayted» tarkibida asosiy jamoa vakillari bilan birga bir qator yosh futbolchilar ham maydonga tushdi.
Lenni Yoro, Harri Maguayr, Lyuk Shou, Meyson Maunt, Brayan Mbeumo, Patrik Dorgu va Zirkzeye kabi futbolchilar o‘yinni asosiy tarkibda boshladi. Ikkinchi bo‘limda esa Kerrik ko‘plab almashtirishlarni amalga oshirib, akademiya vakillariga ham imkoniyat berdi.
Devani, Amass va Uilyamsning gol urishi zaxiradan tushgan futbolchilar ham uchrashuvga yuqori sur’at olib kirganini ko‘rsatdi.
Kerrik uchun dastlabki ijobiy signal
O‘rtoqlik uchrashuvlarida natijadan ko‘ra futbolchilarning jismoniy holati va yangi taktik talablarga moslashishi muhimroq hisoblanadi. Shunga qaramay, 5:0 hisobidagi g‘alaba jamoadagi raqobat va kayfiyatga ijobiy ta’sir qilishi mumkin.
«Manchester Yunayted» uchun asosiy sinovlar rasmiy mavsum boshlanganidan keyin boshlanadi. Biroq Norvegiyadagi uchrashuvda jamoaning hujumda tezkor harakat qilishi va turli futbolchilar orqali gol ura olgani Kerrik uchun muhim natija bo‘ldi.
Sizningcha, ushbu o‘yinda «MYU»ning qaysi futbolchisi eng yaxshi harakat qildi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…