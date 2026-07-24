Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar
Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi deb bilishadi. Biroq, avtosanoatning ilk oʻn yilliklarida vaziyat butunlay boshqacha boʻlgan. Oʻsha paytlarda avtomobil egalari hayotini osonlashtirish va safarlarni biroz boʻlsa-da qulay qilish uchun turli-tuman, baʼzan esa mantiqsiz koʻringan aksessuarlarga katta mablagʻ sarflashgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobil tarixi arxivlariga nazar tashlasak, hozirgi zamon kishisi uchun gʻalati tuyulgan, ammo oʻz davrida ommalashgan koʻplab gadjetlarni koʻrishimiz mumkin. Masalan, Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette nomli kichik tirkamalar hozirgi zamonaviy karavonlarning ilk namunasi edi. Mini kabi kichik mashinalar orqasiga tirkaladigan ushbu moslama oʻsha davr narxlari bilan hisoblaganda ancha qimmat, yaʼni hozirgi valyuta kursida qariyb 2500 funt sterlingga tushgan.
Qulaylik va xavfsizlikning gʻayritabiiy yechimlariYoʻl tirbandliklarida choy ichishni xush koʻruvchilar uchun Brexton kompaniyasi maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stolcha yordamida haydovchi rul qarshisida oʻtirib, chinni finjonlarda bemalol choy ichishi mumkin boʻlgan. Quyosh nuridan himoyalanish uchun esa oʻsha paytlarda koʻzoynak taqish yoki oynalarni qoraytirish oʻrniga, avtomobil tomining old qismiga ulkan metall "qanotlar" oʻrnatilgan. Bu nafaqat koʻzni quyoshdan toʻsgan, balki Austin A35 kabi modellarga qoʻshimcha aerodinamik kuch ham bergan deb ishonilgan.
Hozirgi kunda Lewis Hamilton kabi poygachilarni avtomobil tozalash vositalari reklamasida tasavvur qilish qiyin, ammo oʻtgan asrda Stirling Moss kabi afsonaviy poygachilar turli moylar, kiyimlar va hatto mashina artadigan oddiy lattalarni ham faol reklama qilishgan. Moss ushbu tozalash vositasini oʻzining bayram sovgʻalari roʻyxatida birinchi oʻringa qoʻyganini taʼkidlagan.
Yana bir qiziqarli aksessuar — bu shishiriladigan oʻrindiq yostiqchalari edi. Mosely kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu mahsulot yumshoq oʻrindiqlarni yanada qulay qilishga xizmat qilgan. Shuningdek, uzoq masofaga chiquvchilar uchun zavod tomonidan oʻrnatilgan oʻrindiqlarga qoʻshimcha ravishda qisqich bilan mahkamlanadigan maxsac "chelak-oʻrindiqlar" ham sotuvda boʻlgan.
Texnik nazorat va xavfsizlik kamarlariAvtomobilning texnik holatini tekshirish uchun ham oʻziga xos uskunalar mavjud edi. Masalan, Bowmonk Dynometer qurilmasi asboblar paneliga shunchaki yopishtirib qoʻyilgan va u tormoz tizimi qanchalik samarali ishlayotganini hamda yoqilgʻi sarfini koʻrsatishi kerak edi. Albatta, bunday oddiy usul bilan olingan maʼlumotlarning aniqligi bugungi kunda katta shubha uygʻotadi.
Xavfsizlik masalasida esa Delaney Galley xavfsizlik kamarlari inqilobiy yangilik boʻlgan. Oʻsha davrning Triumph Herald kabi baʼzi modellari burilishlarda haydovchining eshikdan tushib qolish xavfini tugʻdirgan, shu sababli bunday kamarlar haydovchini oʻz joyida mustahkam ushlab turish uchun hayotiy zaruriyat hisoblangan.
Bugungi kunda ushbu aksessuarlarning aksariyati muzey eksponatiga yoki kolleksionerlar uchun qiziqarli buyumga aylangan. Ular avtomobil sanoati qanday murakkab va qiziqarli evolyutsiyani bosib oʻtganini yana bir bor eslatib turadi.
…