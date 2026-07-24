Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

·14·Avto
Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi deb bilishadi. Biroq, avtosanoatning ilk oʻn yilliklarida vaziyat butunlay boshqacha boʻlgan. Oʻsha paytlarda avtomobil egalari hayotini osonlashtirish va safarlarni biroz boʻlsa-da qulay qilish uchun turli-tuman, baʼzan esa mantiqsiz koʻringan aksessuarlarga katta mablagʻ sarflashgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobil tarixi arxivlariga nazar tashlasak, hozirgi zamon kishisi uchun gʻalati tuyulgan, ammo oʻz davrida ommalashgan koʻplab gadjetlarni koʻrishimiz mumkin. Masalan, Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette nomli kichik tirkamalar hozirgi zamonaviy karavonlarning ilk namunasi edi. Mini kabi kichik mashinalar orqasiga tirkaladigan ushbu moslama oʻsha davr narxlari bilan hisoblaganda ancha qimmat, yaʼni hozirgi valyuta kursida qariyb 2500 funt sterlingga tushgan.

Qulaylik va xavfsizlikning gʻayritabiiy yechimlari

Yoʻl tirbandliklarida choy ichishni xush koʻruvchilar uchun Brexton kompaniyasi maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stolcha yordamida haydovchi rul qarshisida oʻtirib, chinni finjonlarda bemalol choy ichishi mumkin boʻlgan. Quyosh nuridan himoyalanish uchun esa oʻsha paytlarda koʻzoynak taqish yoki oynalarni qoraytirish oʻrniga, avtomobil tomining old qismiga ulkan metall "qanotlar" oʻrnatilgan. Bu nafaqat koʻzni quyoshdan toʻsgan, balki Austin A35 kabi modellarga qoʻshimcha aerodinamik kuch ham bergan deb ishonilgan.

Hozirgi kunda Lewis Hamilton kabi poygachilarni avtomobil tozalash vositalari reklamasida tasavvur qilish qiyin, ammo oʻtgan asrda Stirling Moss kabi afsonaviy poygachilar turli moylar, kiyimlar va hatto mashina artadigan oddiy lattalarni ham faol reklama qilishgan. Moss ushbu tozalash vositasini oʻzining bayram sovgʻalari roʻyxatida birinchi oʻringa qoʻyganini taʼkidlagan.

Yana bir qiziqarli aksessuar — bu shishiriladigan oʻrindiq yostiqchalari edi. Mosely kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu mahsulot yumshoq oʻrindiqlarni yanada qulay qilishga xizmat qilgan. Shuningdek, uzoq masofaga chiquvchilar uchun zavod tomonidan oʻrnatilgan oʻrindiqlarga qoʻshimcha ravishda qisqich bilan mahkamlanadigan maxsac "chelak-oʻrindiqlar" ham sotuvda boʻlgan.

Texnik nazorat va xavfsizlik kamarlari

Avtomobilning texnik holatini tekshirish uchun ham oʻziga xos uskunalar mavjud edi. Masalan, Bowmonk Dynometer qurilmasi asboblar paneliga shunchaki yopishtirib qoʻyilgan va u tormoz tizimi qanchalik samarali ishlayotganini hamda yoqilgʻi sarfini koʻrsatishi kerak edi. Albatta, bunday oddiy usul bilan olingan maʼlumotlarning aniqligi bugungi kunda katta shubha uygʻotadi.

Xavfsizlik masalasida esa Delaney Galley xavfsizlik kamarlari inqilobiy yangilik boʻlgan. Oʻsha davrning Triumph Herald kabi baʼzi modellari burilishlarda haydovchining eshikdan tushib qolish xavfini tugʻdirgan, shu sababli bunday kamarlar haydovchini oʻz joyida mustahkam ushlab turish uchun hayotiy zaruriyat hisoblangan.

Bugungi kunda ushbu aksessuarlarning aksariyati muzey eksponatiga yoki kolleksionerlar uchun qiziqarli buyumga aylangan. Ular avtomobil sanoati qanday murakkab va qiziqarli evolyutsiyani bosib oʻtganini yana bir bor eslatib turadi.

AvtomobilTarixAksessuarlarStirling MossTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:57Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan