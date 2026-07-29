Audi oʻzining eng yirik flagman krossoveri Q9 modelini rasman tanishtirdi

·16·Avto
Audi oʻzining eng yirik flagman krossoveri Q9 modelini rasman tanishtirdi

Nemis avtoishlab chiqaruvchisi Audi oʻzining yangi flagman krossoveri — Audi Q9 modelining 2027-yilgi versiyasini rasman taqdim etdi. Ushbu ulkan avtomobil brend tarixidagi eng yirik yoʻltanlamasga aylanib, bozorda BMW X7 va Mercedes-Benz GLS kabi nufuzli raqobatchilarga qarshi kurashish uchun yaratildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model oʻlchamlari va texnologik imkoniyatlari bilan premium segmentda muhim oʻrin egallashni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻlchamlar va tashqi dizayn

Yangi Audi Q9 modeli oʻzining taʼsirchan gabaritlari bilan ajralib turadi: avtomobilning uzunligi 5310 millimetrni, eni 2210 millimetrni tashkil etadi, gʻildirak bazasi esa 3140 millimetrga teng. Kichikroq Q7 modeli bilan taqqoslaganda, yangi flagman sezilarli darajada yirikroq va kengroq chiqqan.

Tashqi koʻrinishida esa ulkan radiator panjarasi, zamonaviy egilgan raqamli OLED-fonarlar va bamperga koʻchirilgan davlat raqami maydoni asosiy vizual oʻzgarishlardan boʻldi. Avtomobil dizayni zamonaviy avtomsozlik tendensiyalariga toʻla mos keladi va oʻzining salobatini yaqqol namoyon etadi.

Interyer va ilgʻor texnologiyalar

Avtomobilning asosiy oʻziga xosligi — uning juda keng va qulay salonidir. Model sukut boʻyicha yetti oʻrindiqli bazaviy versiyada taqdim etiladi, xaridorlar esa qoʻshimcha haq evaziga ikkinchi qatorda ikkita alohida oʻrindiqqa ega olti oʻrindiqli variantni ham tanlashlari mumkin.

Maxsus elektr boshqaruvli eshiklar 90 gradusgacha ochilib, yoʻldagi toʻsiqlarni avtomatik ravishda sezib toʻxtaydi, ularni hatto smartfon orqali ham boshqarish imkoni mavjud. Maydoni 1,5 kvadrat metrdan oshadigan panoramali tom toʻqqizta zonaga boʻlingan holda shaffofligini oʻzgartira oladi, 84 ta yorugʻlik diodi va 30 xil yoritish variantiga ega hamda toʻxtash joyida avtomatik ravishda qorayib, salonni begona koʻzlardan yashiradi.

Dvigatellar va texnik imkoniyatlar

Yevropa bozorida Audi Q9 dastlab 295 ot kuchiga ega uch litrli olti silindrli turbodizel dvigateli bilan taqdim etiladi. Ushbu agregat yumshoq gidrid tizimi va sakkiz pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi bilan birgalikda ishlaydi. AQSh bozori uchun esa 429 ot kuchiga ega benzinli V6 hamda ikki turbinali toʻrt litrli V8 motorlari rejalashtirilgan.

Mashinaning yurish qismida adaptiv pnevmatik osma standart jihoz sifatida taqdim etiladi. Shuningdek, orqa gʻildiraklarni burish tizimi gʻildiraklarni besh gradusgacha burish imkonini berib, katta krossoverning boshqaruvini sezilarli darajada osonlashtiradi.

Xavfsizlik va qulaylik

Konstruktorlar xavfsizlik va qulaylik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Krossover 22 ta dinamikdan iborat va oʻrindiqlarga oʻrnatilgan vibromodullarga ega quvvati 1360 W boʻlgan Bang & Olufsen audio tizimi bilan jihozlangan.

Xavfsizlik tizimlari haydovchining holatiga ham koʻz quloq boʻladi: agar haydovchi tomonidan hech qanday reaksiya boʻlmasa, tizim avtomatik ravishda tezlikni pasaytiradi, chekka boʻlakka oʻtadi, toʻxtaydi va maxsus xizmatlarni chaqiradi.

AudiBMWMercedes-Benz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobilsozlikdagi tushkunlikka qaramay tomi yukxonalari bozori o‘smoqdaAvtomobilsozlikdagi tushkunlikka qaramay tomi yukxonalari bozori o‘smoqdaBugun, 09:27Audi kompaniyasi yangi flagman Q9 krossoverini namoyish etdiAudi kompaniyasi yangi flagman Q9 krossoverini namoyish etdiBugun, 07:24Mini brendi yoʻltanlamas xususiyatlarga ega yangi Countryman modelini tayyorlamoqdaMini brendi yoʻltanlamas xususiyatlarga ega yangi Countryman modelini tayyorlamoqdaBugun, 04:23Sankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiSankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiKecha, 19:25Avtomobil sanʼati: musobaqalarda dizayn va individuallikning oʻrniAvtomobil sanʼati: musobaqalarda dizayn va individuallikning oʻrniKecha, 17:30BMW kompaniyasi oʻzining ilk elektr kabrioletini namoyish etishga hozirlanmoqdaBMW kompaniyasi oʻzining ilk elektr kabrioletini namoyish etishga hozirlanmoqdaKecha, 17:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi