Audi oʻzining eng yirik flagman krossoveri Q9 modelini rasman tanishtirdi
Nemis avtoishlab chiqaruvchisi Audi oʻzining yangi flagman krossoveri — Audi Q9 modelining 2027-yilgi versiyasini rasman taqdim etdi. Ushbu ulkan avtomobil brend tarixidagi eng yirik yoʻltanlamasga aylanib, bozorda BMW X7 va Mercedes-Benz GLS kabi nufuzli raqobatchilarga qarshi kurashish uchun yaratildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model oʻlchamlari va texnologik imkoniyatlari bilan premium segmentda muhim oʻrin egallashni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oʻlchamlar va tashqi dizaynYangi Audi Q9 modeli oʻzining taʼsirchan gabaritlari bilan ajralib turadi: avtomobilning uzunligi 5310 millimetrni, eni 2210 millimetrni tashkil etadi, gʻildirak bazasi esa 3140 millimetrga teng. Kichikroq Q7 modeli bilan taqqoslaganda, yangi flagman sezilarli darajada yirikroq va kengroq chiqqan.
Tashqi koʻrinishida esa ulkan radiator panjarasi, zamonaviy egilgan raqamli OLED-fonarlar va bamperga koʻchirilgan davlat raqami maydoni asosiy vizual oʻzgarishlardan boʻldi. Avtomobil dizayni zamonaviy avtomsozlik tendensiyalariga toʻla mos keladi va oʻzining salobatini yaqqol namoyon etadi.
Interyer va ilgʻor texnologiyalarAvtomobilning asosiy oʻziga xosligi — uning juda keng va qulay salonidir. Model sukut boʻyicha yetti oʻrindiqli bazaviy versiyada taqdim etiladi, xaridorlar esa qoʻshimcha haq evaziga ikkinchi qatorda ikkita alohida oʻrindiqqa ega olti oʻrindiqli variantni ham tanlashlari mumkin.
Maxsus elektr boshqaruvli eshiklar 90 gradusgacha ochilib, yoʻldagi toʻsiqlarni avtomatik ravishda sezib toʻxtaydi, ularni hatto smartfon orqali ham boshqarish imkoni mavjud. Maydoni 1,5 kvadrat metrdan oshadigan panoramali tom toʻqqizta zonaga boʻlingan holda shaffofligini oʻzgartira oladi, 84 ta yorugʻlik diodi va 30 xil yoritish variantiga ega hamda toʻxtash joyida avtomatik ravishda qorayib, salonni begona koʻzlardan yashiradi.
Dvigatellar va texnik imkoniyatlarYevropa bozorida Audi Q9 dastlab 295 ot kuchiga ega uch litrli olti silindrli turbodizel dvigateli bilan taqdim etiladi. Ushbu agregat yumshoq gidrid tizimi va sakkiz pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi bilan birgalikda ishlaydi. AQSh bozori uchun esa 429 ot kuchiga ega benzinli V6 hamda ikki turbinali toʻrt litrli V8 motorlari rejalashtirilgan.
Mashinaning yurish qismida adaptiv pnevmatik osma standart jihoz sifatida taqdim etiladi. Shuningdek, orqa gʻildiraklarni burish tizimi gʻildiraklarni besh gradusgacha burish imkonini berib, katta krossoverning boshqaruvini sezilarli darajada osonlashtiradi.
Xavfsizlik va qulaylikKonstruktorlar xavfsizlik va qulaylik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Krossover 22 ta dinamikdan iborat va oʻrindiqlarga oʻrnatilgan vibromodullarga ega quvvati 1360 W boʻlgan Bang & Olufsen audio tizimi bilan jihozlangan.
Xavfsizlik tizimlari haydovchining holatiga ham koʻz quloq boʻladi: agar haydovchi tomonidan hech qanday reaksiya boʻlmasa, tizim avtomatik ravishda tezlikni pasaytiradi, chekka boʻlakka oʻtadi, toʻxtaydi va maxsus xizmatlarni chaqiradi.
…