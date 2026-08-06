O‘zbekistonda tozalanmagan uylarga "Uyatli xonadon" lavhasi osilishi mumkin

·295·Jamiyat
O‘zbekistonda tozalanmagan uylarga "Uyatli xonadon" lavhasi osilishi mumkin
Qisqacha

O‘zbekistonda hovlisi va atrofi ozoda bo‘lmagan xonadon egalari avval ogohlantiriladi. Belgilangan muddatda kamchiliklar bartaraf etilmasa, ularning darvozasiga "Uyatli xonadon" belgisi yopishtirilishi mumkin. Sanitariya holati qoniqarsiz bo‘lgan mahallalar esa "Sharmandali mahalla" maqomini olishi xavfi ostida qoladi. Mutasaddilar fuqarolarni hovli va ko‘cha oldini toza saqlash hamda chiqindilarni o‘z vaqtida olib chiqishga chaqirmoqda.

O‘zbekistonda mahallalar hududida obodonlashtirish va sanitariya holatini nazorat qilish ishlari kuchaytirilmoqda. Shu munosabat bilan uy-joylar hamda ularga tutash hududlarning tozaligiga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Ma’lum qilinishicha, hovlisi va atrofi ozoda bo‘lmagan xonadon egalari avval ogohlantiriladi. Belgilangan muddatda kamchiliklar bartaraf etilmasa, ularning darvozasiga "Uyatli xonadon" degan belgi yopishtirilishi mumkin. Bundan tashqari, sanitariya holati qoniqarsiz bo‘lgan mahallalar "Sharmandali mahalla" maqomini olish xavfi ostida qoladi.

Mutasaddilar fuqarolarni hovli va ko‘cha oldini toza saqlash, chiqindilarni o‘z vaqtida olib chiqish hamda yashash hududini ozoda tutishga chaqirmoqda. Ta’kidlanishicha, obodonlashtirish qoidalariga rioya etish nafaqat mahalla ko‘rinishini yaxshilaydi, balki sog‘lom yashash muhitini ta’minlashga ham xizmat qiladi.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiBugun, 09:44Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Bugun, 09:20Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiKoreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiBugun, 05:31Rossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiRossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiKecha, 23:38Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Kecha, 21:44Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiAbduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiKecha, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!