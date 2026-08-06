O‘zbekistonda tozalanmagan uylarga "Uyatli xonadon" lavhasi osilishi mumkin
O‘zbekistonda hovlisi va atrofi ozoda bo‘lmagan xonadon egalari avval ogohlantiriladi. Belgilangan muddatda kamchiliklar bartaraf etilmasa, ularning darvozasiga "Uyatli xonadon" belgisi yopishtirilishi mumkin. Sanitariya holati qoniqarsiz bo‘lgan mahallalar esa "Sharmandali mahalla" maqomini olishi xavfi ostida qoladi. Mutasaddilar fuqarolarni hovli va ko‘cha oldini toza saqlash hamda chiqindilarni o‘z vaqtida olib chiqishga chaqirmoqda.
O‘zbekistonda mahallalar hududida obodonlashtirish va sanitariya holatini nazorat qilish ishlari kuchaytirilmoqda. Shu munosabat bilan uy-joylar hamda ularga tutash hududlarning tozaligiga alohida e’tibor qaratilmoqda.
Ma’lum qilinishicha, hovlisi va atrofi ozoda bo‘lmagan xonadon egalari avval ogohlantiriladi. Belgilangan muddatda kamchiliklar bartaraf etilmasa, ularning darvozasiga "Uyatli xonadon" degan belgi yopishtirilishi mumkin. Bundan tashqari, sanitariya holati qoniqarsiz bo‘lgan mahallalar "Sharmandali mahalla" maqomini olish xavfi ostida qoladi.
Mutasaddilar fuqarolarni hovli va ko‘cha oldini toza saqlash, chiqindilarni o‘z vaqtida olib chiqish hamda yashash hududini ozoda tutishga chaqirmoqda. Ta’kidlanishicha, obodonlashtirish qoidalariga rioya etish nafaqat mahalla ko‘rinishini yaxshilaydi, balki sog‘lom yashash muhitini ta’minlashga ham xizmat qiladi.
…