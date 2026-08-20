Grenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldi

·2·Dunyo
Grenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldi

Grenlandiya sharqiy sohillarida dengiz muzlarining tobora yo‘qolib borishi ulkan kitlarga ilgari kirish imkoni bo‘lmagan hududlarga ko‘chib o‘tish uchun sharoit yaratmoqda. Bu xulosa bir necha o‘n yil davomida olib borilgan tadqiqot natijalariga asoslangan. Olimlar shu davr mobaynida dunyodagi eng yirik kitlarning yuzlab vakillarini kuzatib, tasvirga olgan.

Tadqiqotda gorbatiy kitlar, mink kitlari va finvallar kabi yirik dengiz sutemizuvchilari yoz oylarida Grenlandiya sohillari yaqinidagi muzdan xoli suvlarda oziqlanayotgani qayd etilgan.

Aslida, bu dengiz sutemizuvchilari tarixan mazkur hududda uchramagan. Sababi ular muz qatlami tufayli sohilga yaqin suvlarga kira olmagan. Biroq iqlim o‘zgarishi natijasida dengiz harorati ko‘tarilib, muzlar erishi bilan kitlar yangi sharoitga moslasha boshlagan.

Olimlar bu holatni Arktikada mavsumiy «oziqlanish avji» sifatida ta’riflamoqda. Mutaxassislarning fikricha, bu Sharqiy Grenlandiya okean muhitida yuz berayotgan katta o‘zgarishlarning bir qismi hisoblanadi.

Grenlandiya Tabiiy resurslar instituti professori Xayde-Yorgensen BBC News nashriga mintaqadagi o‘zgarishlar «subarktikaning istalgan joyida kuzatish mumkin bo‘lgan eng keskin o‘zgarishlardan biri» ekanini aytdi.

Kitlar issiq suvlarga ko‘chgan baliqlar bilan oziqlanmoqda

Muzliklar fonida suv yuzasida kitning dumi ko‘rinib turibdi.

Olimlarning ta’kidlashicha, mazkur o‘zgarishning asosiy sabablaridan biri dengiz haroratining ko‘tarilishi va ozuqa miqdorining ortishi hisoblanadi. Kitlar Grenlandiyaning ilib borayotgan suvlariga ko‘chib o‘tgan baliqlar bilan oziqlanayotgan bo‘lishi mumkin.

Tadqiqotchilar hisob-kitobiga ko‘ra, ushbu uch turdagi kit yozgi oziqlanish mavsumi davomida kamida 800 ming tonna baliq va krill iste’mol qilishi mumkin.

Shu bilan birga, tadqiqot mazkur o‘zgarish kitlar soni umumiy ravishda ko‘payganini anglatadimi yoki ular boshqa hududlardan ko‘chib kelgani natijasimi — bu masalaga hozircha aniqlik kiritmagan.

BBC bilan suhbatlashgan boshqa ekspertlar esa tadqiqot natijalari G‘arbiy Grenlandiyadan kitlar oqimi kuchayganini ko‘rsatishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Bu Grenlandiya uchun nozik masala hisoblanadi, chunki mamlakatda ayrim kit turlari ovlanadi.

Shunga qaramay, olimlar tadqiqot natijalari ushbu «imkoniyatdan foydalanuvchi» kitlar o‘zgarib borayotgan muhitga moslashayotganini va hatto yangi sharoitdan foyda ko‘rayotgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatayotganini ta’kidlamoqda.

Ayrim Arktika hayvonlari esa hududini yo‘qotmoqda

Biroq iqlim o‘zgarishi barcha Arktika jonzotlari uchun birdek ijobiy natija bermayapti.

Professor Xayde-Yorgensenning ta’kidlashicha, narvallar va beluxalar kabi ayrim turlar hozir «qiyin ahvolda». Ular yangi hududlarga kirib kelayotgan boshqa kitlar bilan bir xil yashash makonidan foydalanishga majbur bo‘lmoqda yoki hatto o‘z yashash hududlaridan siqib chiqarilmoqda.

«Ayrim turlar uchun iqlim o‘zgarishi albatta muammo emas — u yangi imkoniyatlar ochadi. Ammo boshqa turlar o‘z yashash muhitini yo‘qotmoqda», — dedi professor Xayde-Yorgensen.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdiO‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdiBugun, 10:40G‘azolik rassom vayronalar ustida amerikalik aktyor Mark Ruffaloga noodatiy ehtirom ko‘rsatdiG‘azolik rassom vayronalar ustida amerikalik aktyor Mark Ruffaloga noodatiy ehtirom ko‘rsatdiBugun, 10:36Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiDonald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiBugun, 09:00«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdi«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdiBugun, 08:52Putin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiPutin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiBugun, 08:05Rossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildiRossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildiBugun, 08:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi