Texasda yolg‘iz ayollar uchun noodatiy qishloq barpo etildi

·49·Dunyo
Texasda yolg‘iz ayollar uchun noodatiy qishloq barpo etildi
Qisqacha

Texasda Robin Yerian barpo qilgan «Qush uyasi» qishlog'idagi uylar faqat yolg'iz ayollarga ijaraga beriladi. Qishloqda 52 yosh va undan katta bo'lgan 12 nafar ayol istiqomat qiladi, ijara narxi oyiga 450 dollardan boshlanadi. Yerian loyihaga pensiya jamg'armasidan mablag' sarflab, 5 akr yerni 35 ming dollarga sotib olgan va infratuzilma hamda obodonlashtirishga yana 150 ming dollar yo'naltirgan.

Texasda Robin Yerian ismli pensioner ayol «Qush uyasi» deb nomlangan o‘ziga xos qishloq barpo qildi. Bu yerdagi uy-joylar faqat yolg‘iz ayollarga ijaraga beriladi. Bu haqda The Sun xabar berdi.

Qishloq hududida bir nechta kichik uylar joylashgan bo‘lib, ayollarga tinch, xavfsiz va nisbatan arzon sharoitda yashash imkoniyati yaratilgan. Uylarning ijara narxi oyiga 450 dollardan boshlanadi.

Loyiha asoschisi aholini nafaqat moliyaviy mustaqillik va erkinlik bilan, balki bir-birini qo‘llab-quvvatlaydigan ahil jamoa bilan ham ta’minlashni maqsad qilgan.

Yerian ushbu loyihani amalga oshirish uchun o‘zining pensiya jamg‘armasidan mablag‘ sarflagan. U 5 akr yerni 35 ming dollarga sotib olgan, keyin esa kanalizatsiya, elektr va suv ta’minoti, yo‘l kabi infratuzilmalarni barpo etish hamda hududni obodonlashtirish uchun yana 150 ming dollar mablag‘ yo‘naltirgan.

Hozirda qishloqda 52 yosh va undan katta bo‘lgan 12 nafar ayol istiqomat qilmoqda. Ularning aksariyati turmush qurmagan, ajrashgan yoki beva ayollardan iborat.

Yerianning aytishicha, ushbu joyda yashashga qiziqish kutilganidan ancha yuqori bo‘lgan. Xususan, o‘tgan yozda qishloqdagi bitta bo‘sh o‘rin uchun taxminan 500 nafar nomzod ariza bergan. Shu sababli yangi istiqomatchilarni tanlash jarayoniga jiddiy yondashila boshlangan.

Endilikda qishloqqa ko‘chib kelishni istagan har bir nomzod avvalo uning asoschisi va boshqa istiqomatchilar bilan shaxsan tanishishi kerak.

Qishloqning asosiy g‘oyasi esa bir joyda yashashdan ko‘ra kengroq ma’noni anglatadi — ayollarga xavfsiz muhitda mustaqil hayot kechirish va bir-birini qo‘llab-quvvatlaydigan jamoa tarkibida yashash imkoniyatini berish.

TexasRobin YerianBird’s NestThe Sun
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandiXitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandiBugun, 15:16Kelinlik libosida qamoqxonaga borgan ayolning nikohi nega qoldirildi?Kelinlik libosida qamoqxonaga borgan ayolning nikohi nega qoldirildi?Bugun, 15:03Oq ayiqni signal bilan uyg‘otgan kema kapitaniga jarima solindiOq ayiqni signal bilan uyg‘otgan kema kapitaniga jarima solindiBugun, 14:22Internetda haqiqiy inson mumiyalari xavfli tarzda sotilmoqdaInternetda haqiqiy inson mumiyalari xavfli tarzda sotilmoqdaBugun, 09:58TikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiTikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiBugun, 09:562 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdi2 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdiBugun, 09:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi