Alejandro Garnacho kutilmaganda Aston Villa safiga oʻtdi

·53·Sport
Alejandro Garnacho kutilmaganda Aston Villa safiga oʻtdi

Angliya Premer-ligasining navbatdagi mavsumi oldidan transfer bozorida shov-shuvli kelishuv amalga oshdi. Birmingemning Aston Villa klubi Londonning Chelsi jamoasi hujumchisi Alejandro Garnacho transferini rasman eʼlon qildi. Argentinalik iqtidorli vinger yangi jamoasiga dastlab ijara asosida qoʻshildi, biroq shartnomada uni doimiy ravishda sotib olish bandi ham koʻzda tutilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Unai Emery boshqaruvidagi jamoa oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli yurishidan soʻng tarkibni tubdan yangilashda davom etmoqda. 22 yoshli futbolchi Villa Parkka bir mavsumlik ijara kelishuvi asosida koʻchib oʻtdi. Goal.com xabariga koʻra, agar futbolchi 2026-27-yilgi mavsumda maʼlum bir natijalarga erishsa, Aston Villa uni toʻliq sotib olish majburiyatini olgan. Bunday holatda futbolchi bilan allaqachon toʻrt yillik shaxsiy shartnoma kelishib qoʻyilgan.

Emeryning yangi loyihasi va Garnacho roli

Aston Villa bosh murabbiyi Unai Emery ushbu transferdan mamnunligini yashirmadi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, Alejandro Garnacho jamoaning kelajakdagi loyihasida muhim oʻrin tutadi. "Biz Alejandro bilan shartnoma imzolaganimizdan xursandmiz. U juda iqtidorli va yosh, eng muhimi, bizning loyihamizga yordam berish istagi unda juda kuchli", — deydi Emery klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.

Garnacho uchun Chelsi safidagi faoliyat unchalik muvaffaqiyatli kechmadi. Oʻtgan yilning sentyabr oyida Manchester Yunayteddan 40 million funt evaziga koʻchib oʻtgan futbolchi Stamford Bridjda oʻz oʻrnini topishga qiynaldi. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 43 ta oʻyinda maydonga tushgan boʻlsa-da, bor-yoʻgʻi 8 ta gol va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Londonliklar tarkibiga Morgan Rogersning rekord darajadagi 117 million funt evaziga kelib qoʻshilishi argentinalik vingerning ketishini tezlashtirdi.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va Chempionlar ligasiga tayyorgarlik

Aston Villa joriy yozgi transfer oynasida juda faol harakat qilmoqda. Garnacho jamoaning toʻrtinchi yirik xaridiga aylandi. Bungacha klub Johan Manzambi, Joao Gomes va Modou Keba Cisse kabi futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib olgan edi. Ushbu transferlar Youri Tielemans va Donyell Malen kabi yulduzlarning sotuvidan tushgan qariyb 200 million funt sterling evaziga moliyalashtirilmoqda.

Qayd etish joizki, ushbu transferdan Manchester Yunayted ham foyda koʻradi. 2025-yilda futbolchi Chelsi safiga oʻtayotganda tuzilgan shartnomaga koʻra, "qizil iblislar" uning keyingi doimiy transferidan 10 foiz ulush olish huquqiga ega. Bu esa Birmingem klubi ijarani doimiy transferga aylantirgan taqdirda, mankunianliklar gʻaznasiga ham mablagʻ tushishini anglatadi.

Aston Villa oʻtgan mavsumda Yevropa ligasida gʻalaba qozonib, Premer-ligada toʻrtinchi oʻrinni egalladi va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Endilikda jamoani oldinda jiddiy sinovlar kutmoqda. Xususan, 12-avgust kuni ular UEFA Superkubogi doirasida Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi maydonga tushadilar. Garnacho ushbu nufuzli bahsda yangi jamoasi safida debyut qilishi kutilmoqda.

Aston VillaAlejandro GarnachoChelsiTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...