Alejandro Garnacho kutilmaganda Aston Villa safiga oʻtdi
Angliya Premer-ligasining navbatdagi mavsumi oldidan transfer bozorida shov-shuvli kelishuv amalga oshdi. Birmingemning Aston Villa klubi Londonning Chelsi jamoasi hujumchisi Alejandro Garnacho transferini rasman eʼlon qildi. Argentinalik iqtidorli vinger yangi jamoasiga dastlab ijara asosida qoʻshildi, biroq shartnomada uni doimiy ravishda sotib olish bandi ham koʻzda tutilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Unai Emery boshqaruvidagi jamoa oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli yurishidan soʻng tarkibni tubdan yangilashda davom etmoqda. 22 yoshli futbolchi Villa Parkka bir mavsumlik ijara kelishuvi asosida koʻchib oʻtdi. Goal.com xabariga koʻra, agar futbolchi 2026-27-yilgi mavsumda maʼlum bir natijalarga erishsa, Aston Villa uni toʻliq sotib olish majburiyatini olgan. Bunday holatda futbolchi bilan allaqachon toʻrt yillik shaxsiy shartnoma kelishib qoʻyilgan.
Emeryning yangi loyihasi va Garnacho roliAston Villa bosh murabbiyi Unai Emery ushbu transferdan mamnunligini yashirmadi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, Alejandro Garnacho jamoaning kelajakdagi loyihasida muhim oʻrin tutadi. "Biz Alejandro bilan shartnoma imzolaganimizdan xursandmiz. U juda iqtidorli va yosh, eng muhimi, bizning loyihamizga yordam berish istagi unda juda kuchli", — deydi Emery klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.
Garnacho uchun Chelsi safidagi faoliyat unchalik muvaffaqiyatli kechmadi. Oʻtgan yilning sentyabr oyida Manchester Yunayteddan 40 million funt evaziga koʻchib oʻtgan futbolchi Stamford Bridjda oʻz oʻrnini topishga qiynaldi. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 43 ta oʻyinda maydonga tushgan boʻlsa-da, bor-yoʻgʻi 8 ta gol va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Londonliklar tarkibiga Morgan Rogersning rekord darajadagi 117 million funt evaziga kelib qoʻshilishi argentinalik vingerning ketishini tezlashtirdi.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va Chempionlar ligasiga tayyorgarlikAston Villa joriy yozgi transfer oynasida juda faol harakat qilmoqda. Garnacho jamoaning toʻrtinchi yirik xaridiga aylandi. Bungacha klub Johan Manzambi, Joao Gomes va Modou Keba Cisse kabi futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib olgan edi. Ushbu transferlar Youri Tielemans va Donyell Malen kabi yulduzlarning sotuvidan tushgan qariyb 200 million funt sterling evaziga moliyalashtirilmoqda.
Qayd etish joizki, ushbu transferdan Manchester Yunayted ham foyda koʻradi. 2025-yilda futbolchi Chelsi safiga oʻtayotganda tuzilgan shartnomaga koʻra, "qizil iblislar" uning keyingi doimiy transferidan 10 foiz ulush olish huquqiga ega. Bu esa Birmingem klubi ijarani doimiy transferga aylantirgan taqdirda, mankunianliklar gʻaznasiga ham mablagʻ tushishini anglatadi.
Aston Villa oʻtgan mavsumda Yevropa ligasida gʻalaba qozonib, Premer-ligada toʻrtinchi oʻrinni egalladi va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Endilikda jamoani oldinda jiddiy sinovlar kutmoqda. Xususan, 12-avgust kuni ular UEFA Superkubogi doirasida Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi maydonga tushadilar. Garnacho ushbu nufuzli bahsda yangi jamoasi safida debyut qilishi kutilmoqda.
…