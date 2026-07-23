Alejandro Garnacho Chelsi bilan xayrlashdi: Argentinalik yulduz Aston Villaga yoʻl olmoqda

·49·Sport
Alejandro Garnacho Chelsi bilan xayrlashdi: Argentinalik yulduz Aston Villaga yoʻl olmoqda

Londonning Chelsi klubi hujumchisi Alejandro Garnacho jamoani tark etishga yaqin turibdi. Argentinalik iqtidor egasi Stamford Bridgeʼdagi omadsiz bir mavsumdan soʻng, faoliyatini Birmingemning Aston Villa jamoasida davom ettiradigan boʻldi. Mazkur transfer Angliya Premer-ligasidagi navbatdagi shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Aston Villa va Chelsi futbolchining transferi boʻyicha kelishuvga erishgan. Kelishuvga binoan, 22 yoshli vinger dastlab bir mavsum davomida ijarada oʻynaydi. Shartnomada maʼlum shartlar bajarilgan taqdirda, Birmingem klubi futbolchini toʻliq sotib olish majburiyatini ham oʻz zimmasiga olgan. Bu Unai Emery uchun katta gʻalaba hisoblanadi, chunki ispaniyalik mutaxassis oʻtgan yili Garnacho Manchester Yunayteddan ketayotganida ham uni oʻz jamoasida koʻrishni istagan edi.

Emeryning uzoq kutilgan rejasi va tibbiy koʻrik

Unai Emery Alejandro Garnacho ishtirokidagi portlovchi tezlik va texnik mahorat uning taktik sxemasiga toʻliq mos tushishiga ishonmoqda. Maʼlum qilinishicha, futbolchi allaqachon Birmingemda tibbiy koʻrikdan oʻtgan va transfer doimiyga aylangan taqdirda kuchga kiradigan toʻrt yillik shartnoma shartlarini qabul qilgan. Bu qadam Aston Villa uchun yangi mavsumda Chempionlar ligasi va ichki birinchilikdagi raqobat oldidan hujum chizigʻini kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega.

Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso ham bu transferga qarshilik koʻrsatmadi. Garnacho jamoaning mavsumoldi mashgʻulotlarida koʻrinish bermadi, chunki Alonso unga transfer masalalarini hal qilish uchun ruxsat bergan edi. Atletiko Madrid akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblangan futbolchi Londonda oʻz oʻrnini topa olmadi va asosiy tarkibning doimiy aʼzosiga aylana olmadi.

Garnacho oʻtgan yili Manchester Yunayteddan 40 million funt evaziga sotib olingan edi, biroq u bu mablagʻni oqlashga qiynaldi. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 22 ta oʻyinda maydonga tushib, 8 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shunga qaramay, u jamoaning oʻyin uslubiga toʻliq moslasha olmadi. Uning ketishi Chelsi tarkibidagi keng koʻlamli islohotlarning bir qismidir; avvalroq Marc Cucurella Real Madridga, Andrey Santos esa Manchester Yunaytedga yoʻl olgan edi.

Transfer bozoridagi oʻzaro almashinuv

Qizigʻi shundaki, Garnacho transferi ikki klub oʻrtasidagi oʻziga xos almashinuvning bir qismi sifatida koʻrilmoqda. Yaqinda Chelsi Aston Villadan Morgan Rogersni 117 million funt sterling evaziga sotib olib, klub rekordini yangilagan edi. Garnachoning Aston Villaga kelishi esa aynan Rogers ketganidan keyin hujumda paydo boʻlgan boʻshliqni toʻldirishga xizmat qiladi.

Aston Villa oʻtgan mavsumda Yevropa ligasida gʻalaba qozonib, oʻz tarixida yangi sahifa ochgan edi. Endilikda jamoa Chempionlar ligasida munosib ishtirok etishni maqsad qilgan. Garnachodan tashqari, klub allaqachon Freiburghdan Johan Manzambi transferini ham eʼlon qildi. Bu kabi faollik Birmingem klubining kelgusi mavsumda nafaqat Angliyada, balki Yevropa maydonlarida ham yuqori oʻrinlar uchun kurashish niyati jiddiyligini koʻrsatadi.

ChelsiAston VillaAlejandro GarnachoTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...