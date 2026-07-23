Alejandro Garnacho Chelsi bilan xayrlashdi: Argentinalik yulduz Aston Villaga yoʻl olmoqda
Londonning Chelsi klubi hujumchisi Alejandro Garnacho jamoani tark etishga yaqin turibdi. Argentinalik iqtidor egasi Stamford Bridgeʼdagi omadsiz bir mavsumdan soʻng, faoliyatini Birmingemning Aston Villa jamoasida davom ettiradigan boʻldi. Mazkur transfer Angliya Premer-ligasidagi navbatdagi shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Aston Villa va Chelsi futbolchining transferi boʻyicha kelishuvga erishgan. Kelishuvga binoan, 22 yoshli vinger dastlab bir mavsum davomida ijarada oʻynaydi. Shartnomada maʼlum shartlar bajarilgan taqdirda, Birmingem klubi futbolchini toʻliq sotib olish majburiyatini ham oʻz zimmasiga olgan. Bu Unai Emery uchun katta gʻalaba hisoblanadi, chunki ispaniyalik mutaxassis oʻtgan yili Garnacho Manchester Yunayteddan ketayotganida ham uni oʻz jamoasida koʻrishni istagan edi.
Emeryning uzoq kutilgan rejasi va tibbiy koʻrikUnai Emery Alejandro Garnacho ishtirokidagi portlovchi tezlik va texnik mahorat uning taktik sxemasiga toʻliq mos tushishiga ishonmoqda. Maʼlum qilinishicha, futbolchi allaqachon Birmingemda tibbiy koʻrikdan oʻtgan va transfer doimiyga aylangan taqdirda kuchga kiradigan toʻrt yillik shartnoma shartlarini qabul qilgan. Bu qadam Aston Villa uchun yangi mavsumda Chempionlar ligasi va ichki birinchilikdagi raqobat oldidan hujum chizigʻini kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega.
Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso ham bu transferga qarshilik koʻrsatmadi. Garnacho jamoaning mavsumoldi mashgʻulotlarida koʻrinish bermadi, chunki Alonso unga transfer masalalarini hal qilish uchun ruxsat bergan edi. Atletiko Madrid akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblangan futbolchi Londonda oʻz oʻrnini topa olmadi va asosiy tarkibning doimiy aʼzosiga aylana olmadi.
Garnacho oʻtgan yili Manchester Yunayteddan 40 million funt evaziga sotib olingan edi, biroq u bu mablagʻni oqlashga qiynaldi. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 22 ta oʻyinda maydonga tushib, 8 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shunga qaramay, u jamoaning oʻyin uslubiga toʻliq moslasha olmadi. Uning ketishi Chelsi tarkibidagi keng koʻlamli islohotlarning bir qismidir; avvalroq Marc Cucurella Real Madridga, Andrey Santos esa Manchester Yunaytedga yoʻl olgan edi.
Transfer bozoridagi oʻzaro almashinuvQizigʻi shundaki, Garnacho transferi ikki klub oʻrtasidagi oʻziga xos almashinuvning bir qismi sifatida koʻrilmoqda. Yaqinda Chelsi Aston Villadan Morgan Rogersni 117 million funt sterling evaziga sotib olib, klub rekordini yangilagan edi. Garnachoning Aston Villaga kelishi esa aynan Rogers ketganidan keyin hujumda paydo boʻlgan boʻshliqni toʻldirishga xizmat qiladi.
Aston Villa oʻtgan mavsumda Yevropa ligasida gʻalaba qozonib, oʻz tarixida yangi sahifa ochgan edi. Endilikda jamoa Chempionlar ligasida munosib ishtirok etishni maqsad qilgan. Garnachodan tashqari, klub allaqachon Freiburghdan Johan Manzambi transferini ham eʼlon qildi. Bu kabi faollik Birmingem klubining kelgusi mavsumda nafaqat Angliyada, balki Yevropa maydonlarida ham yuqori oʻrinlar uchun kurashish niyati jiddiyligini koʻrsatadi.
…