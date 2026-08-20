G‘azolik rassom vayronalar ustida amerikalik aktyor Mark Ruffaloga noodatiy ehtirom ko‘rsatdi
G'azolik rassom vayronalar orasida amerikalik aktyor Mark Ruffalo sharafiga mural yaratdi. Asarda Ruffaloning tasviri va uning ortida Marvel olamidagi mashhur qahramoni — Halkning yashil silueti aks ettirilgan. Rassom bu orqali aktyorning Falastin xalqini qo'llab-quvvatlovchi bayonotlariga hurmatini ifodalagan. Vayronalar fonidagi mural Ruffaloning kino olamidagi obrazi va jamoatchilikdagi pozitsiyasini uyg'unlashtirgan ramziy ehtiromga aylandi.
G‘azolik rassom vayronalar orasida amerikalik aktyor Mark Ruffalo sharafiga mural yaratdi. San’at asari aktyorning Falastin xalqini qo‘llab-quvvatlovchi bayonotlariga bo‘lgan hurmat ramzi sifatida tasvirlangan.
Muralda Mark Ruffaloning tasviri aks ettirilgan. Aktyorning ortida esa Marvel olamidagi mashhur qahramoni — Halkning yashil silueti tasvirlangan.
Rassom shu orqali Ruffaloning kino olamidagi obrazini uning jamoatchilikdagi pozitsiyasi bilan uyg‘unlashtirgan.
Vayronalar fonida yaratilgan mural san’at orqali aktyorga bildirilgan ramziy ehtiromga aylandi. Mark Ruffalo so‘nggi yillarda Falastin masalasidagi bayonotlari bilan ko‘p bor e’tibor markazida bo‘lgan. U Falastin xalqini qo‘llab-quvvatlagan Gollivuddagi taniqli jamoat arboblaridan biri sifatida tanilgan.
Shu sababli g‘azolik rassom uni o‘z asarida aks ettirishga qaror qilgan. Rassomning ishi oddiy portretdan ko‘ra ko‘proq ramziy ma’noga ega. Vayronalar ustida yaratilgan mural orqali u aktyorning pozitsiyasini qadrlashini va unga hurmatini ifodalagan.
…