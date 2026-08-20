JD.com kompaniyasi Pekinda 24 soat ishlaydigan robot-qahvaxona ochdi

·15·Dunyo
JD.com kompaniyasi Pekinda 24 soat ishlaydigan robot-qahvaxona ochdi
Qisqacha

JD.com kompaniyasi Pekinning Galaxy SOHO savdo markazida robot xizmat ko‘rsatadigan, sutkasiga 24 soat ishlaydigan 7Fresh Coffee qahvaxonasini ochdi. Aqlli antropomorf robot bir soatda 202 ta qahva tayyorlay oladi, ichimlikni buyurtma asosida 20–30 soniyada tayyorlaydi va bir vaqtning o‘zida 7–8 ta buyurtmani qayta ishlaydi. Qahvaxona 16 avgust kuni ish boshlagan bo‘lib, dunyodagi birinchi 24 soat ishlaydigan to‘liq avtomatlashtirilgan kofexona sifatida ta’riflangan.

JD.com kompaniyasi Pekinda tashrif buyuruvchilarga robot xizmat ko‘rsatadigan 7Fresh Coffee nomli 24 soatlik qahvaxona ochdi. Bu haqda Global Times gazetasi xabar berdi.

Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, kurtka va quloqchin taqqan aqlli antropomorf robot Pekindagi Galaxy SOHO savdo markazida sutkasiga 24 soat ishlaydi va bir soatda 202 ta qahva tayyorlash imkoniyatiga ega. Ta’kidlanishicha, ushbu muassasa dunyodagi birinchi 24 soat ishlaydigan to‘liq avtomatlashtirilgan kofexona hisoblanadi. U 16 avgust kuni mijozlar uchun o‘z eshiklarini ochgan.

Robot qahva tayyorlashning barcha jarayonini o‘zi amalga oshiradi: donlarni maydalash, espressoni ekstraksiya qilish, ichimlikni aralashtirish, quyish va mijozga taqdim etishgacha bo‘lgan jarayonning barchasi avtomatik tarzda bajariladi.

Ichimlikni tayyorlash uchun atigi 20–30 soniya vaqt ketadi. Ishlab chiqarish liniyasi bir vaqtning o‘zida 7–8 ta buyurtmani qayta ishlash imkoniyatiga ega. Ma’lum qilinishicha, robot savdo markaziga tashrif buyuruvchilarning darhol e’tiborini tortgan va kofexonaga uzluksiz buyurtmalar kelishiga sabab bo‘lgan.

Qahvadan tashqari, 7Fresh Coffee gazlangan suv, choy va probiotik sharbatlarni o‘z ichiga olgan turli xil ichimliklarni ham taklif qiladi. Kofexona kelgusida iste’molchilarning sog‘lig‘i holatini hisobga olgan holda kofein iste’moli bo‘yicha shaxsiy tavsiyalar beradigan sun’iy intellekt funksiyasini joriy etishni rejalashtirmoqda.

Ayni paytda mijozlar buyurtma berish jarayonida ichimlikning shirinlik darajasi va quvvatini yuqori aniqlikda mustaqil ravishda tanlashlari mumkin.

JD.comPekinGlobal TimesGalaxy SOHO
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Grenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldiGrenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldiBugun, 10:50O‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdiO‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdiBugun, 10:40G‘azolik rassom vayronalar ustida amerikalik aktyor Mark Ruffaloga noodatiy ehtirom ko‘rsatdiG‘azolik rassom vayronalar ustida amerikalik aktyor Mark Ruffaloga noodatiy ehtirom ko‘rsatdiBugun, 10:36Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiDonald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiBugun, 09:00«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdi«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdiBugun, 08:52Putin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiPutin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiBugun, 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi