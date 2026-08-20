Politsiyachini tishlab olgan mast ukrainalik ayol Polshadan deportatsiya qilindi
Polshada jamoat tartibini buzib, politsiya xodimiga tajovuz qilgan 39 yoshli Ukraina fuqarosi mamlakatdan deportatsiya qilindi va Polshaga qayta kirishi taqiqlandi. Zambruv shahrida mast holatda ko'chada yotgan ayolni hushyorxonaga olib borish vaqtida xodimlarni haqoratlab, ulardan birini tishlab olgan. Jabrlangan politsiyachi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yuborildi, holbuki bunday qilmish uchun 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan.
Polshada mast holatda jamoat tartibini buzib, politsiya xodimiga jismoniy tajovuz qilgan Ukraina fuqarosi mamlakatdan majburiy tarzda chiqarib yuboriladigan bo‘ldi. Polsatnews nashrining xabar berishicha, Zambruv shahrida sodir bo‘lgan noodatiy hodisa ortidan huquq-tartibot organlari xodimi shifoxonaga yotqizilgan, huquqbuzarga nisbatan esa mamlakatga qayta kirishni taqiqlovchi qat’iy jazo chorasi qo‘llanildi.
«Hushyorxonaga borishni istamadi»: Hodisa qanday sodir bo‘ldi?
Ma’lumotlarga ko‘ra, Zambruv shahri ko‘chalaridagi yo‘lakda mast holatda yotgan 39 yoshli ayol politsiya xodimlari tomonidan aniqlangan. Uni tibbiy yordam ko‘rsatish va hushyorxonaga yetkazish chog‘ida ayol keskin qarshilik ko‘rsatgan:
Hujum va jarohat: Ayol xodimlarni haqoratlab, ularga tashlangan va politsiyachilardan birini tishlab olgan.
Tibbiy choralar: Jabrlangan politsiya xodimi xavfsizlik maqsadida zudlik bilan yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yuborilgan.
Hodisa tafsilotlari va qo‘llanilgan jazo
Ko‘rsatkich
Hodisa tafsilotlari va choralar
Huquqbuzar
39 yoshli Ukraina fuqarosi (ayol)
Hodisa joyi
Zambruv shahri (Polsha)
Ayblov moddalari
Hokimiyat vakilini haqorat qilish va jismoniy daxlsizligini buzish
Qonundagi jazo
3 yilgacha ozodlikdan mahrum etish
Qabul qilingan qaror
Jinoiy jazo o‘rniga mamlakatdan deportatsiya qilish va qayta kirishni taqiqlash
Qamoq jazosi o‘rniga mamlakatdan chiqarib yuborish
Polsha qonunchiligiga binoan, davlat xizmatchisi va hokimiyat vakiliga kuch ishlatish hamda uni tahqirlash 3 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanadi. Biroq Polsha rasmiy idoralari uzoq sud jarayonlari o‘rniga ukrainalik ayolni zudlik bilan mamlakat hududidan deportatsiya qilish hamda unga Polshaga qayta kirishni rasman taqiqlash bo‘yicha qaror qabul qildi.
Sizningcha, chet elda jamoat tartibini buzib, politsiyaga qarshilik ko‘rsatgan fuqarolarga nisbatan qamoq jazosi emas, balki to‘g‘ridan to‘g‘ri deportatsiya qilish chorasi to‘g‘ri qarormi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xorijdagi migratsiya hamda qonunchilik yangiliklaridan xabardor bo‘lish uchun ushbu xabarni do‘stlaringizga ulashing!
…