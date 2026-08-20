Politsiyachini tishlab olgan mast ukrainalik ayol Polshadan deportatsiya qilindi

·27·Dunyo
Politsiyachini tishlab olgan mast ukrainalik ayol Polshadan deportatsiya qilindi
Qisqacha

Polshada jamoat tartibini buzib, politsiya xodimiga tajovuz qilgan 39 yoshli Ukraina fuqarosi mamlakatdan deportatsiya qilindi va Polshaga qayta kirishi taqiqlandi. Zambruv shahrida mast holatda ko'chada yotgan ayolni hushyorxonaga olib borish vaqtida xodimlarni haqoratlab, ulardan birini tishlab olgan. Jabrlangan politsiyachi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yuborildi, holbuki bunday qilmish uchun 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan.

Polshada mast holatda jamoat tartibini buzib, politsiya xodimiga jismoniy tajovuz qilgan Ukraina fuqarosi mamlakatdan majburiy tarzda chiqarib yuboriladigan bo‘ldi. Polsatnews nashrining xabar berishicha, Zambruv shahrida sodir bo‘lgan noodatiy hodisa ortidan huquq-tartibot organlari xodimi shifoxonaga yotqizilgan, huquqbuzarga nisbatan esa mamlakatga qayta kirishni taqiqlovchi qat’iy jazo chorasi qo‘llanildi.

«Hushyorxonaga borishni istamadi»: Hodisa qanday sodir bo‘ldi?

Ma’lumotlarga ko‘ra, Zambruv shahri ko‘chalaridagi yo‘lakda mast holatda yotgan 39 yoshli ayol politsiya xodimlari tomonidan aniqlangan. Uni tibbiy yordam ko‘rsatish va hushyorxonaga yetkazish chog‘ida ayol keskin qarshilik ko‘rsatgan:

  • Hujum va jarohat: Ayol xodimlarni haqoratlab, ularga tashlangan va politsiyachilardan birini tishlab olgan.

  • Tibbiy choralar: Jabrlangan politsiya xodimi xavfsizlik maqsadida zudlik bilan yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yuborilgan.

Hodisa tafsilotlari va qo‘llanilgan jazo

Ko‘rsatkich

Hodisa tafsilotlari va choralar

Huquqbuzar

39 yoshli Ukraina fuqarosi (ayol)

Hodisa joyi

Zambruv shahri (Polsha)

Ayblov moddalari

Hokimiyat vakilini haqorat qilish va jismoniy daxlsizligini buzish

Qonundagi jazo

3 yilgacha ozodlikdan mahrum etish

Qabul qilingan qaror

Jinoiy jazo o‘rniga mamlakatdan deportatsiya qilish va qayta kirishni taqiqlash

Qamoq jazosi o‘rniga mamlakatdan chiqarib yuborish

Polsha qonunchiligiga binoan, davlat xizmatchisi va hokimiyat vakiliga kuch ishlatish hamda uni tahqirlash 3 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanadi. Biroq Polsha rasmiy idoralari uzoq sud jarayonlari o‘rniga ukrainalik ayolni zudlik bilan mamlakat hududidan deportatsiya qilish hamda unga Polshaga qayta kirishni rasman taqiqlash bo‘yicha qaror qabul qildi.

Sizningcha, chet elda jamoat tartibini buzib, politsiyaga qarshilik ko‘rsatgan fuqarolarga nisbatan qamoq jazosi emas, balki to‘g‘ridan to‘g‘ri deportatsiya qilish chorasi to‘g‘ri qarormi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xorijdagi migratsiya hamda qonunchilik yangiliklaridan xabardor bo‘lish uchun ushbu xabarni do‘stlaringizga ulashing!

PolandZambrówPolsatnews
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Musulmonlar bizga katoliklardan ko‘ra yaqinroq»: Mixalkovdan shov-shuvli fikr...«Musulmonlar bizga katoliklardan ko‘ra yaqinroq»: Mixalkovdan shov-shuvli fikr...Bugun, 17:15Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?Bugun, 17:06AQSH davlat qarzi bo‘yicha yangi rekord o‘rnatdiAQSH davlat qarzi bo‘yicha yangi rekord o‘rnatdiBugun, 14:45JD.com kompaniyasi Pekinda 24 soat ishlaydigan robot-qahvaxona ochdiJD.com kompaniyasi Pekinda 24 soat ishlaydigan robot-qahvaxona ochdiBugun, 13:10Grenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldiGrenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldiBugun, 10:50O‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdiO‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdiBugun, 10:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi