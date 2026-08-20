Germaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqda
Germaniyada harbiy tayyorgarlikdan o'tayotgan ayrim ukrainalik xizmatchilar o'quv markazlarini o'zboshimchalik bilan tark etib, o'z bo'linmalariga qaytmagan. Die Zeit ma'lumotlariga ko'ra, faqat Saksoniya-Anxalt federal yerining o'zida bunday holatlar 80 ga yaqin bo'lgan, Germaniya bo'yicha esa ularning soni yuzlab bo'lishi mumkin.
Germaniyada harbiy tayyorgarlikdan o‘tayotgan ayrim ukrainalik xizmatchilar o‘zboshimchalik bilan o‘quv markazlarini tark etib, o‘z bo‘linmalariga qaytmagan. Bu haqda Die Zeit nashri xabar berdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, bunday holatlar soni Germaniya rasmiylari tasdiqlaganidan ko‘ra kengroq bo‘lishi mumkin.
Saksoniya-Anxaltda 80 ga yaqin holat
Die Zeit ma’lumotlariga ko‘ra, faqat Saksoniya-Anxalt federal yerining o‘zida 80 ga yaqin ukrainalik harbiy xizmatchi o‘quv joyini o‘zboshimchalik bilan tark etgan.
Nashr butun Germaniya bo‘yicha bunday holatlarga duch kelgan harbiylar soni yuzlab bo‘lishi mumkinligini yozmoqda.
Germaniyada 29 mingga yaqin ukrainalik harbiy tayyorgarlikdan o‘tgan
2022 yildan buyon Germaniya hududida ukrainalik harbiy xizmatchilar uchun keng ko‘lamli tayyorgarlik dasturlari amalga oshirilmoqda.
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Tayyorgarlikdan o‘tgan harbiylar
29 mingga yaqin
O‘quv obyektlari
60 ga yaqin
Qayd etilgan holatlar
Germaniya bo‘yicha yuzlab bo‘lishi mumkin
Saksoniya-Anxaltda
80 ga yaqin
Germaniya Mudofaa vazirligi harbiylarning o‘quv joylarini ruxsatsiz tark etish holatlari mavjudligini tasdiqlagan. Biroq mamlakat miqyosida ularning yagona statistikasi yuritilmayotgani aytilgan.
Ayrim harbiylar Germaniyada qolishi mumkin
Die Zeit ta’kidlashicha, o‘quv joyini tark etgan ayrim ukrainalik harbiylar Germaniyada qolishga harakat qilishi mumkin.
Jumladan, ular boshpana so‘rash imkoniyatini ko‘rib chiqishi ehtimoldan xoli emas. Ammo Germaniyada himoya maqomiga ega bo‘lish uchun ariza beruvchi vataniga qaytgan taqdirda ta’qib yoki jiddiy tahdidga duch kelishini asoslashi kerak.
Holat Ukraina uchun ham jiddiy masala
Ukrainalik harbiylarning Germaniyadagi tayyorgarlik jarayonini o‘zboshimchalik bilan tark etishi nafaqat Germaniyadagi o‘quv dasturlari, balki Ukraina armiyasi uchun ham muammo tug‘dirishi mumkin.
Ayniqsa, Germaniyada harbiy mutaxassislar tayyorlashga katta resurs sarflanayotgan bir sharoitda, o‘quv jarayonini yakunlamasdan bo‘linmaga qaytmaslik holatlari dastur samaradorligi haqida savollarni yuzaga keltirmoqda.
…