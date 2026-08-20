Germaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqda

·19·Dunyo
Germaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqda
Qisqacha

Germaniyada harbiy tayyorgarlikdan o'tayotgan ayrim ukrainalik xizmatchilar o'quv markazlarini o'zboshimchalik bilan tark etib, o'z bo'linmalariga qaytmagan. Die Zeit ma'lumotlariga ko'ra, faqat Saksoniya-Anxalt federal yerining o'zida bunday holatlar 80 ga yaqin bo'lgan, Germaniya bo'yicha esa ularning soni yuzlab bo'lishi mumkin.

Germaniyada harbiy tayyorgarlikdan o‘tayotgan ayrim ukrainalik xizmatchilar o‘zboshimchalik bilan o‘quv markazlarini tark etib, o‘z bo‘linmalariga qaytmagan. Bu haqda Die Zeit nashri xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, bunday holatlar soni Germaniya rasmiylari tasdiqlaganidan ko‘ra kengroq bo‘lishi mumkin.

Saksoniya-Anxaltda 80 ga yaqin holat

Die Zeit ma’lumotlariga ko‘ra, faqat Saksoniya-Anxalt federal yerining o‘zida 80 ga yaqin ukrainalik harbiy xizmatchi o‘quv joyini o‘zboshimchalik bilan tark etgan.

Nashr butun Germaniya bo‘yicha bunday holatlarga duch kelgan harbiylar soni yuzlab bo‘lishi mumkinligini yozmoqda.

Germaniyada 29 mingga yaqin ukrainalik harbiy tayyorgarlikdan o‘tgan

2022 yildan buyon Germaniya hududida ukrainalik harbiy xizmatchilar uchun keng ko‘lamli tayyorgarlik dasturlari amalga oshirilmoqda.

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

Tayyorgarlikdan o‘tgan harbiylar

29 mingga yaqin

O‘quv obyektlari

60 ga yaqin

Qayd etilgan holatlar

Germaniya bo‘yicha yuzlab bo‘lishi mumkin

Saksoniya-Anxaltda

80 ga yaqin

Germaniya Mudofaa vazirligi harbiylarning o‘quv joylarini ruxsatsiz tark etish holatlari mavjudligini tasdiqlagan. Biroq mamlakat miqyosida ularning yagona statistikasi yuritilmayotgani aytilgan.

Ayrim harbiylar Germaniyada qolishi mumkin

Die Zeit ta’kidlashicha, o‘quv joyini tark etgan ayrim ukrainalik harbiylar Germaniyada qolishga harakat qilishi mumkin.

Jumladan, ular boshpana so‘rash imkoniyatini ko‘rib chiqishi ehtimoldan xoli emas. Ammo Germaniyada himoya maqomiga ega bo‘lish uchun ariza beruvchi vataniga qaytgan taqdirda ta’qib yoki jiddiy tahdidga duch kelishini asoslashi kerak.

Holat Ukraina uchun ham jiddiy masala

Ukrainalik harbiylarning Germaniyadagi tayyorgarlik jarayonini o‘zboshimchalik bilan tark etishi nafaqat Germaniyadagi o‘quv dasturlari, balki Ukraina armiyasi uchun ham muammo tug‘dirishi mumkin.

Ayniqsa, Germaniyada harbiy mutaxassislar tayyorlashga katta resurs sarflanayotgan bir sharoitda, o‘quv jarayonini yakunlamasdan bo‘linmaga qaytmaslik holatlari dastur samaradorligi haqida savollarni yuzaga keltirmoqda.

GermaniyaUkrainaDie Zeit
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldi«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldiKecha, 23:50Zelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiZelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiKecha, 23:20Mariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdiMariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdiKecha, 23:12Bank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuvBank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuvKecha, 23:05Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...Kecha, 22:56Metro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdiMetro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdiKecha, 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi