Pirs Morgan Xorxe Xezuzni portugaliyalik Ten Hag deb atadi

·5·Sport
Pirs Morgan Xorxe Xezuzni portugaliyalik Ten Hag deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Taniqli teleboshlovchi Pirs Morgan, Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Xorxe Xezuzni Krishtianu Ronalduga nisbatan hurmatsizlikda ayblab, uni Erik ten Hagga qiyosladi.
  • Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalaba vaqtida Ronaldu zaxirada qoldirilib, maydonga tushirilmadi, garchi u mashq qilsa ham.

Taniqli teleboshlovchi Pers Morgan Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Xorxe Xezuzning hatti-harakatlarini keskin tanqid qilib, uni Krishtianu Ronalduga nisbatan shafqatsiz hurmatsizlikda aybladi. Goal.com xabar qilishicha, murabbiy va yulduz hujumchi oʻrtasidagi munosabatlar terma jamoaning soʻnggi oʻyinlaridan keyin keskinlashgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mojaroga Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalaba sabab boʻldi. Uchrashuv davomida Krishtianu Ronaldu zaxirada qoldirildi va qizigʻi, u maydonga tushish uchun qizgʻin tarzda qizgʻish mashqlarini bajarganiga qaramay, murabbiy uni umuman maydonga tushirmadi.

Shundan soʻng, matbuotda va ijtimoiy tarmoqlarda turli xil taxminlar hamda muhokamalar avj oldi. Xorxe Xezuz esa bu holat shunchaki futbolchining ulkan nufuzi tufayli boʻrttirib yuborilganini taʼkidlab, boshqa oʻyinchilar ham zaxirada qolishini asos qilib keltirdi.

Pirs Morgan va Erik ten Hag qiyosi

Biroq, Krishtianu Ronalduning yaqin doʻstlaridan biri boʻlgan Pers Morgan bu tushuntirishlarni qabul qilmadi. U oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Xezuzni Manchester Yunaytedning soʻbe murabbiyi Erik ten Hagga qiyoslab, qattiq tanqidiy fikrlarni bildirdi.

Morgan oʻz bayonotida Xorxe Xezuzni oʻz shaxsiy obroʻsini oshirish va qattiqqoʻl murabbiy qiyofasida namoyon boʻlish uchun Ronalduni kamsitishga urinishda aybladi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Erik ten Hag ham Manchester Yunaytedda shunga oʻxshash mojaroni keltirib chiqargan va bu Ronalduning klubni tark etishiga sabab boʻlgan edi.

Murabbiyning oʻzini oqlashi

Xorxe Xezuz oʻz navbatida matbuot vakillarining savollariga javob berar ekan, bu vaziyat atrofida sunʼiy shov-shuv koʻtarilganini taʼkidladi. Uning fikricha, har kuni oʻyinlarda koʻplab futbolchilar zaxiradan maydonga tushmay qoladi, biroq matbuot aynan Ronaldu ishtirok etgani uchungina bu voqeaga oʻta kuchli eʼtibor qaratmoqda.

Shunga qaramay, mazkur holat Yevropa futbol jamoatchiligi va OAV eʼtiboridan chetda qolgani yoʻq. Portugaliya terma jamoasining kelgusi uchrashuvlarida murabbiy va jamoa sardori oʻrtasidagi bu zohiriy ziddiyat qanday oqibatlarga olib kelishi barcha futbol ishqibozlarini qiziqtirmoqda.

Krishtianu RonalduPirs MorganXorxe XezuzPortugaliya terma jamoasiFutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“O‘zicha talabchan ko‘rinmoqchi”: Pirs Morgan Portugaliya bosh murabbiyini ayovsiz tanqid qildi“O‘zicha talabchan ko‘rinmoqchi”: Pirs Morgan Portugaliya bosh murabbiyini ayovsiz tanqid qildiBugun 19:21Ronalduning 7 raqami boshqa futbolchiga beriladimi? Portugaliyada Ronaldu sabab namoyishlar avj olmoqda (video)Ronalduning 7 raqami boshqa futbolchiga beriladimi? Portugaliyada Ronaldu sabab namoyishlar avj olmoqda (video)3 oktabr 16:08Rio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardiRio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardi2 oktabr 18:34Ronaldu jamoadan ketgani sababli Portugaliya jamoa sahifasi bir kunda 8,8 million obunachidan ayrildiRonaldu jamoadan ketgani sababli Portugaliya jamoa sahifasi bir kunda 8,8 million obunachidan ayrildi2 oktabr 14:29“Meni yo‘q qilishga urinayotgan kanallar bor” — Ronaldu tanqidchilarga javob berdi“Meni yo‘q qilishga urinayotgan kanallar bor” — Ronaldu tanqidchilarga javob berdi27 sentabr 17:21Rafael Leau Krishtianu Ronaldu libosini kiygani haqida gapirdiRafael Leau Krishtianu Ronaldu libosini kiygani haqida gapirdi2 oktabr 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi