Pirs Morgan Xorxe Xezuzni portugaliyalik Ten Hag deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Taniqli teleboshlovchi Pirs Morgan, Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Xorxe Xezuzni Krishtianu Ronalduga nisbatan hurmatsizlikda ayblab, uni Erik ten Hagga qiyosladi.
- Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalaba vaqtida Ronaldu zaxirada qoldirilib, maydonga tushirilmadi, garchi u mashq qilsa ham.
Taniqli teleboshlovchi Pers Morgan Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Xorxe Xezuzning hatti-harakatlarini keskin tanqid qilib, uni Krishtianu Ronalduga nisbatan shafqatsiz hurmatsizlikda aybladi. Goal.com xabar qilishicha, murabbiy va yulduz hujumchi oʻrtasidagi munosabatlar terma jamoaning soʻnggi oʻyinlaridan keyin keskinlashgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mojaroga Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalaba sabab boʻldi. Uchrashuv davomida Krishtianu Ronaldu zaxirada qoldirildi va qizigʻi, u maydonga tushish uchun qizgʻin tarzda qizgʻish mashqlarini bajarganiga qaramay, murabbiy uni umuman maydonga tushirmadi.
Shundan soʻng, matbuotda va ijtimoiy tarmoqlarda turli xil taxminlar hamda muhokamalar avj oldi. Xorxe Xezuz esa bu holat shunchaki futbolchining ulkan nufuzi tufayli boʻrttirib yuborilganini taʼkidlab, boshqa oʻyinchilar ham zaxirada qolishini asos qilib keltirdi.
Pirs Morgan va Erik ten Hag qiyosiBiroq, Krishtianu Ronalduning yaqin doʻstlaridan biri boʻlgan Pers Morgan bu tushuntirishlarni qabul qilmadi. U oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Xezuzni Manchester Yunaytedning soʻbe murabbiyi Erik ten Hagga qiyoslab, qattiq tanqidiy fikrlarni bildirdi.
Morgan oʻz bayonotida Xorxe Xezuzni oʻz shaxsiy obroʻsini oshirish va qattiqqoʻl murabbiy qiyofasida namoyon boʻlish uchun Ronalduni kamsitishga urinishda aybladi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Erik ten Hag ham Manchester Yunaytedda shunga oʻxshash mojaroni keltirib chiqargan va bu Ronalduning klubni tark etishiga sabab boʻlgan edi.
Murabbiyning oʻzini oqlashiXorxe Xezuz oʻz navbatida matbuot vakillarining savollariga javob berar ekan, bu vaziyat atrofida sunʼiy shov-shuv koʻtarilganini taʼkidladi. Uning fikricha, har kuni oʻyinlarda koʻplab futbolchilar zaxiradan maydonga tushmay qoladi, biroq matbuot aynan Ronaldu ishtirok etgani uchungina bu voqeaga oʻta kuchli eʼtibor qaratmoqda.
Shunga qaramay, mazkur holat Yevropa futbol jamoatchiligi va OAV eʼtiboridan chetda qolgani yoʻq. Portugaliya terma jamoasining kelgusi uchrashuvlarida murabbiy va jamoa sardori oʻrtasidagi bu zohiriy ziddiyat qanday oqibatlarga olib kelishi barcha futbol ishqibozlarini qiziqtirmoqda.
Izohlar 0
…