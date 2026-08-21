Ikki rossiyalik asir Xarkov yaqinidagi koloniyadan qochgani aytilmoqda

·6·Dunyo
Ikki rossiyalik asir Xarkov yaqinidagi koloniyadan qochgani aytilmoqda

19 avgust kuni kechqurun Ukrainaning Telegram kanallari ikki harbiy asir Ukrainadagi koloniyadan qochib ketgani haqida xabar berdi.

"Ikki rossiyalik asir Ukraina Qurolli kuchlari harbiy xizmatchisini o‘ldirib, Xarkov viloyati Izum tumani Petrovskoye qishlog‘idagi koloniyadan qochgan," - deb yozadi Ukraina OAVlari. Qochganlar 25-armiya tarkibida xizmat qilgan Sayfolloh Rahmatov va Yevgeniy Danilov ekani qayd etilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 1997 yil 10 mayda tug‘ilgan Sayfolloh Rahmatov Tojikiston fuqarosi sifatida ko‘rsatilgan bo‘lib, “Sablya” taxallusidan foydalangan. 2004 yil 1 sentyabrda tug‘ilgan Yevgeniy Danilov esa Qozog‘istonning Olmaota shahrida tug‘ilgan va “Roker” taxallusiga ega ekani aytilmoqda.

Tarqalgan xabarlarga ko‘ra, qochish vaqtida ular Ukraina Qurolli kuchlari harbiy xizmatchisini o‘ldirgan, uning qurolini hamda to‘q kulrang Mercedes ML350 avtomobilini olib, hududni tark etgan.

Ukraina Davlat jinoyat-ijroiya xizmati bunday voqea sodir bo‘lmaganini ma’lum qildi.

"Ukrainaning GUIS tizimidagi muassasalardan mahkumlar, mahbuslar va harbiy asirlarning qochishi kuzatilmadi," - deyiladi xabarda.

KharkivUkrainaQozog'istonAlmatiMercedes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada 54 yoshli o‘zbekistonlikning jasadi topildiTurkiyada 54 yoshli o‘zbekistonlikning jasadi topildiBugun, 15:35Ukrainada mashhur «Qizaloq va maymoq» multfilmini ko‘rishga taqiq qo‘yildiUkrainada mashhur «Qizaloq va maymoq» multfilmini ko‘rishga taqiq qo‘yildiBugun, 14:59Ota o‘g‘lini saqlab qolish uchun shifoxonaga qurol bilan kirdiOta o‘g‘lini saqlab qolish uchun shifoxonaga qurol bilan kirdiBugun, 13:5334 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildi34 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildiBugun, 13:30Bo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdiBo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 10:02Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdiQiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdiBugun, 09:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi