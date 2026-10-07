Toshkent metrosida poyezd texnik nosozlik sabab to‘xtab qoldi

·40·Jamiyat
Toshkent metrosida poyezd texnik nosozlik sabab to‘xtab qoldi

7-oktyabr kuni Toshkent metropolitenining "Shahriston" bekatida poyezd texnik nosozlik sabab harakatini to‘xtatdi.

Metropoliten ma’muriyati ma’lumotiga ko‘ra, poyezd bekatdan chiqayotgan vaqtda uning bosh qismi platformadan tashqariga chiqqach, harakatni davom ettira olmagan. Nosozlik 1985 yilda ishlab chiqarilgan eski harakat tarkibida yuzaga kelgan.

Hodisa ortidan poyezddagi yo‘lovchilar tushirilgan. Nosoz tarkib texnik ko‘rikdan o‘tkazish uchun olib ketilgan.

Yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatishda uzilish yuzaga kelmasligi uchun yo‘nalishga zaxira poyezdi chiqarilgan.

Mutasaddilar poyezddagi nosozlik bartaraf etilib, texnik ko‘rikdan o‘tkazilgach, uning keyingi ekspluatatsiyasi bo‘yicha tegishli qaror qabul qilinishini bildirgan.

Toshkent metropoliteniShahriston bekatipoyezdning texnik nosozligi1985 yilda ishlab chiqarilgan harakat tarkibi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent metrosida poyezd to‘xtab qoldi: Yo‘lovchilar shoshilinch tushirildiToshkent metrosida poyezd to‘xtab qoldi: Yo‘lovchilar shoshilinch tushirildi10 iyul 01:26Toshkent metrosida eshigi yopilmagan poyezd harakatlangani aniqlandiToshkent metrosida eshigi yopilmagan poyezd harakatlangani aniqlandi15 aprel 14:34Toshkent metrosida kutilmagan holat: ayol poyezd yoʻliga tushib ketdiToshkent metrosida kutilmagan holat: ayol poyezd yoʻliga tushib ketdi3 may 13:30Farg‘onada mast erkak sabab poyezd to‘xtatildiFarg‘onada mast erkak sabab poyezd to‘xtatildi12 may 14:34Toshkentda 22 yoshli yigit poyezd bosib ketishi oqibatida halok boʻldiToshkentda 22 yoshli yigit poyezd bosib ketishi oqibatida halok boʻldi29 aprel 09:28Endilikda jamoat joylarida nojo‘ya harakat qilgan juftliklarga qamoq jazosi qo‘llanishi mumkin.Endilikda jamoat joylarida nojo‘ya harakat qilgan juftliklarga qamoq jazosi qo‘llanishi mumkin.Bugun 15:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi