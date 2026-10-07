Xitoyda yo‘lovchi styuardessani hammaning oldida tiz cho‘kib uzr so‘rashga majbur qildi

·71·Dunyo
Xitoyda yo‘lovchi styuardessani hammaning oldida tiz cho‘kib uzr so‘rashga majbur qildi

Xitoyda samolyot bortida yuz bergan mojaro ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. China Eastern Airlines aviakompaniyasining Xefey–Dalyan yo‘nalishidagi reysi vaqtida styuardessa xizmat aravachasi bilan yo‘lovchining tirsagiga tegib ketgan.

Shundan so‘ng yo‘lovchi ayoldan uzr so‘rashni talab qilgan. Voqea davomida u styuardessani salonning o‘zida, boshqa yo‘lovchilar ko‘z o‘ngida tiz cho‘kib uzr so‘rashga majbur qilgan.

Aviakompaniya xodimini himoya qilib, yo‘lovchining bunday harakatini bortdagi tartibni buzish va xodimning shaxsiy qadr-qimmatini tahqirlash sifatida baholagan.

Mazkur holat yuzasidan aviakompaniya huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Mojaroni keltirib chiqargan yo‘lovchi esa aviakompaniyaning qora ro‘yxatiga kiritilgan.

China Eastern AirlinesXefey–Dalyan reysiqora ro‘yxatga kirishpassajirning qora ro‘yxatga kirishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Onalarning faryodi: Qozog‘istonda cho‘kib ketgan askarlarning jasadi uylariga olib kelindiOnalarning faryodi: Qozog‘istonda cho‘kib ketgan askarlarning jasadi uylariga olib kelindi26 sentabr 10:299 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi17 avgust 14:02Qariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildiQariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildi27 avgust 21:28Robert Fitso: Yevropa Rossiyani "tiz cho‘ktira" olmaydi...Robert Fitso: Yevropa Rossiyani "tiz cho‘ktira" olmaydi...17 aprel 08:25Xitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldiXitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldi15 avgust 10:55Turkiyada 110 yo‘lovchili sayyohlik kemasi suvga cho‘kib ketdiTurkiyada 110 yo‘lovchili sayyohlik kemasi suvga cho‘kib ketdi31 may 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?