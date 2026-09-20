«Ish vaqti 8 soatdan oshmasin»: Professor rahbarlarga keskin ogohlantirish berdi (video)

·38·Jamiyat
«Ish vaqti 8 soatdan oshmasin»: Professor rahbarlarga keskin ogohlantirish berdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Professor Zarifboy Ibodullayevning ta'kidlashicha, kundalik ish vaqti 8 soatdan, imkon qadar esa 6 soatdan oshmasligi va shanba hamda yakshanba kunlari xodimlarga mutlaq daxl qilinmasligi shart.
  • Dam olishsiz ishlash oqibatida yuqori lavozimli rahbarlar ham miya faoliyatining to'xtab qolishi — surunkali charchash sindromidan aziyat chekayotganini ochiqladi.

O‘zbekistondagi tashkilot va idoralar rahbarlari uchun tibbiy va ijtimoiy jihatdan nihoyatda dolzarb murojaat yangradi. Taniqli olim, professor va neyropsixolog Zarifboy Ibodullayev xodimlarni me’yordan ortiq ishlatish, dam olish kunlari ishga chaqirish oqibatida yuzaga kelayotgan og‘ir tibbiy va oilaviy inqirozlar bo‘yicha jiddiy bong urdi. Olimning ta’kidlashicha, har qanday tashkilotda kundalik ish vaqti 8 soatdan, imkon qadar esa 6 soatdan oshmasligi, shanba va yakshanba kunlari esa xodimlarga mutlaq daxl qilinmasligi shart.

Ayrim vazirlarning «shanba kuni soat 12:00 gacha ishlasak bo‘ladimi?» degan savollariga keskin qarshi chiqqan mutaxassis, hatto yuqori lavozimli vazir va vazir o‘rinbosarlari ham dam olishsiz ishlash oqibatida miya faoliyatining to‘xtab qolishi — surunkali charchash sindromidan aziyat chekayotganini ochiqladi. Xotira yo‘qolishi, diqqat tarqoqligi, hissiy so‘nish, og‘ir oilaviy nizolar va hatto jinsiy zaiflikkacha olib keluvchi bu holat mehnat gigiyenasini qo‘pol ravishda buzish natijasidir.

Xo‘sh, tinimsiz ishda o‘tirish nima uchun samaradorlik emas, balki miyaning falajlanishi hisoblanadi, rahbarlarning dam olish kunlaridagi qo‘ng‘iroqlari jamiyatga qanday zarba bermoqda va xodimlar sog‘lig‘ini saqlab qolish uchun qaysi chegaralar zudlik bilan o‘rnatilishi shart?

«Surunkali charchash sindromi va oilaviy qadriyatlar»: Zarifboy Ibodullayev murojaati

Professor tomonidan ilgari surilgan asosiy tibbiy va ijtimoiy dalillar:

  • Ish soatlarining qat’iy chegarasi: Kunlik ish davomiyligi 8 soatdan, optimal holatda esa 6 soatdan oshmasligi lozim;

  • Shanba va yakshanba daxlsizligi: Dam olish kunlari har qanday xizmat topshiriqlaridan xoli bo‘lishi va xodim faqat o‘z oilasi, farzandlari bag‘rida o‘tishi shart;

  • Vazirlarning yashirin muammosi: Yuqori martabali rahbarlarning o‘zlari ham miyalari topshiriqlarni qabul qilmay, xayol parishon bo‘lib qolayotganidan shikoyat qilmoqda;

  • Aqliy faoliyat darvozasining yopilishi: Charchoq tufayli avval xotira va diqqat yo‘qoladi, bu esa xodimning amalda hech qanday yangi ma’lumotni qayta ishlay olmasligini anglatadi;

  • «Men ishdaman, sen ham kel» odatiga chek qo‘yish: Rahbarlarning shanba va yakshanba kunlari qo‘l ostidagilarga qo‘ng‘iroq qilib, bosim o‘tkazish amaliyoti butunlay tugatilishi kerak.

Ortiqcha ish soatlarining inson salomatligiga ta’siri: Neyropsixologik tahlil

Xalqaro kasalliklar tasnifidagi surunkali charchash bosqichlari:

Mehnat rejimi va omillar

Normal holat (Dam olish mavjud)

Me’yordan ortiq ishlash (Charchash sindromi)

Kunlik ish vaqti

6–8 soat (mehnat gigiyenasi)

10–14 soat, dam olishsiz tartib

Shanba va yakshanba

To‘liq oila bag‘rida dam olish

Qo‘shimcha majlislar va majburiy ish

Miya va xotira holati

Aniq diqqat, tezkor qaror qabul qilish

Xotira pasayishi, diqqatning to‘liq tarqalishi

Psixologik holat

Hayotdan rohatlanish, muvozanat

Hissiy reaksiyalar to‘mtoqlashuvi, depressiya

Jismoniy asoratlar

Yuqori immunitet va bardamlik

Jinsiy zaiflik, ishtaha yo‘qolishi, immunitet susayishi

Ekspertlar fikri: Mehnat madaniyati va davlat apparati samaradorligi

Soha mutaxassislari va ruhshunoslarning xulosalari:

  • Ishda ko‘p o‘tirish samaradorlik belgisi emas: Xodimning 12 soatlab idorada bo‘lishi natijani ko‘paytirmaydi, aksincha, charchagan miya qo‘pol xatolar va sun’iy qog‘ozbozlikni keltirib chiqaradi;

  • Jamiyatning asosi — oila: Ota yoki ona shanba-yakshanba kunlari farzandlariga vaqt ajratmasa, oilada tarbiya va mehr muvozanati buziladi, bu esa uzoq istiqbolda ijtimoiy bo‘shliq yaratadi;

  • Tibbiy halokatning oldini olish: Jinsiy zaiflik va immunitet tanqisligi surunkali stressning so‘nggi bosqichi bo‘lib, uning oldini olishning yagona yo‘li — to‘laqonli uyqu va dam olishdir;

  • Qonuniy talablar: Mehnat kodeksi talablari va gigiyena normalariga qat’iy rioya etish har qanday tashkilot rahbarining to‘g‘ridan to‘g‘ri javobgarligi bo‘lishi shart.

Professor Zarifboy Ibodullayevning ushbu hayotiy chaqirig‘i ishxonalarda sog‘lom mehnat muhitini tiklash va inson salomatligini mansabparastlikdan ustun qo‘yish vaqti kelganini ko‘rsatmoqda.

Sizning ish joyingizda 8 soatlik mehnat tartibi va shanba-yakshanba dam olish kunlariga to‘liq amal qilinadimi yoki rahbarlar dam olish kunlari ham ishga chaqirib turadimi? Siz surunkali charchash belgilarini o‘zingizda his qilganmisiz? O‘z tajribangiz va shaxsiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha xodimlar va rahbarlar xulosa chiqarishi uchun ushbu muhim murojaatni yaqinlaringizga ulashing!

Zarifboy IbodullayevSurunkali charchash sindromiO‘zbekiston mehnat kodeksiIsh soatlari chegarasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonga boradigan o‘zbekistonliklarga qulaylik: endi QR-kodning o‘zi yetadiQozog‘istonga boradigan o‘zbekistonliklarga qulaylik: endi QR-kodning o‘zi yetadiBugun, 12:4720 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!20 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!Bugun, 12:43Angrenda 20 yoshli yigit "proba"siz ukol sababli 45 kundan beri komadaAngrenda 20 yoshli yigit "proba"siz ukol sababli 45 kundan beri komadaBugun, 12:35"Meni O‘zbekiston sotdi!": Nargiz Zokirova o‘z ona yurtidan ochiqchasiga yuz o‘girdi (video)"Meni O‘zbekiston sotdi!": Nargiz Zokirova o‘z ona yurtidan ochiqchasiga yuz o‘girdi (video)Kecha, 22:44Toshkentda Yandex Go kuryeri buyumlarni olib ketgani aytilmoqda (video)Toshkentda Yandex Go kuryeri buyumlarni olib ketgani aytilmoqda (video)Kecha, 21:52DXX «Ummu Muhammad» laqabli ayolni qidiruvga berdi: Terroristik tashkilotlarga yollashning xavfli sxemasiDXX «Ummu Muhammad» laqabli ayolni qidiruvga berdi: Terroristik tashkilotlarga yollashning xavfli sxemasiKecha, 18:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda