Turkiyada 54 yoshli o‘zbekistonlikning jasadi topildi

·1·Dunyo
Turkiyada 54 yoshli o‘zbekistonlikning jasadi topildi

Turkiyaning Istanbul shahri Shile tumanida dengizda bedarak yo‘qolgan 54 yoshli O‘zbekiston fuqarosi Abdurahmon Muhammad o‘g‘lining jasadi ikki kunlik qidiruvlardan so‘ng topildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa 16 avgust kuni Majera Park sohilida yuz bergan. O‘sha paytda dengizga tushgan besh kishi cho‘kish xavfiga duch kelgan. Qutqaruvchilar ulardan to‘rt nafarini suvdan olib chiqqan. Biroq Abdurahmon Muhammad o‘g‘li kuchli oqim sabab ochiq dengiz tomon surilib ketgan va shundan so‘ng undan darak bo‘lmagan.

Voqeadan keyin sohil xavfsizligi xodimlari, o‘t o‘chirish xizmati hamda ko‘ngilli qutqaruvchilar ishtirokida keng ko‘lamli qidiruv ishlari boshlangan. Qidiruvlar ikki kun davom etgan.

18 avgust kuni 54 yoshli o‘zbekistonlikning jasadi dengizdan topilgan. Marhumning o‘lim sababini aniqlash uchun jasad sud-tibbiy ekspertizasiga yuborilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ikki rossiyalik asir Xarkov yaqinidagi koloniyadan qochgani aytilmoqdaIkki rossiyalik asir Xarkov yaqinidagi koloniyadan qochgani aytilmoqdaBugun, 15:28Ukrainada mashhur «Qizaloq va maymoq» multfilmini ko‘rishga taqiq qo‘yildiUkrainada mashhur «Qizaloq va maymoq» multfilmini ko‘rishga taqiq qo‘yildiBugun, 14:59Ota o‘g‘lini saqlab qolish uchun shifoxonaga qurol bilan kirdiOta o‘g‘lini saqlab qolish uchun shifoxonaga qurol bilan kirdiBugun, 13:5334 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildi34 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildiBugun, 13:30Bo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdiBo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 10:02Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdiQiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdiBugun, 09:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi