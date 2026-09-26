Erkak Korrivrekan girdobiga maneken tashlab, uning kuchini sinadi (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda Shotlandiyadagi Korrivrekan bo‘g‘ozida o‘tkazilgan noodatiy tajriba aks etgan video yana e’tibor markaziga chiqdi.
Ma’lum bo‘lishicha, Korrivrekan — Jura va Skarba orollari oralig‘ida joylashgan bo‘lib, kuchli dengiz oqimlari va girdoblari bilan mashhur hudud. Suv yuzasi ayrim paytlarda nisbatan sokin ko‘rinsa-da, suv ostidagi kuchli oqimlar xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin.
Manbalarga ko‘ra, Korrivrekan girdobining kuchini ko‘rsatish maqsadida hujjatli film jamoasi suvga og‘irlashtirilgan maneken tashlagan. Tajriba davomida maneken kuchli oqim ta’sirida suv ostiga tortilgan va keyinchalik ancha uzoq masofada oqim bo‘ylab olib ketilgan. Manekenda o‘rnatilgan chuqurlik o‘lchagichi esa 200 metrdan ortiq chuqurlikni qayd etgani aytilgan.
Korrivrekan hududida suv oqimining tezligi to‘lqin va shamol sharoitiga qarab sezilarli darajada o‘zgaradi. Kuchli suv harakati natijasida girdoblar va tik to‘lqinlar hosil bo‘lishi mumkin.
Tajriba Korrivrekan suv yuzasining har doim ham uning ostidagi kuchli oqimlarni aks ettirmasligini ko‘rsatgan. Shu sababli hudud dunyodagi eng kuchli tabiiy girdoblardan biri sifatida tanilgan.
Izohlar 0
…