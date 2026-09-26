Erkak Korrivrekan girdobiga maneken tashlab, uning kuchini sinadi (video)

·47·Dunyo
Erkak Korrivrekan girdobiga maneken tashlab, uning kuchini sinadi (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda Shotlandiyadagi Korrivrekan bo‘g‘ozida o‘tkazilgan noodatiy tajriba aks etgan video yana e’tibor markaziga chiqdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Korrivrekan — Jura va Skarba orollari oralig‘ida joylashgan bo‘lib, kuchli dengiz oqimlari va girdoblari bilan mashhur hudud. Suv yuzasi ayrim paytlarda nisbatan sokin ko‘rinsa-da, suv ostidagi kuchli oqimlar xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin.

Manbalarga ko‘ra, Korrivrekan girdobining kuchini ko‘rsatish maqsadida hujjatli film jamoasi suvga og‘irlashtirilgan maneken tashlagan. Tajriba davomida maneken kuchli oqim ta’sirida suv ostiga tortilgan va keyinchalik ancha uzoq masofada oqim bo‘ylab olib ketilgan. Manekenda o‘rnatilgan chuqurlik o‘lchagichi esa 200 metrdan ortiq chuqurlikni qayd etgani aytilgan.

Korrivrekan hududida suv oqimining tezligi to‘lqin va shamol sharoitiga qarab sezilarli darajada o‘zgaradi. Kuchli suv harakati natijasida girdoblar va tik to‘lqinlar hosil bo‘lishi mumkin.

Tajriba Korrivrekan suv yuzasining har doim ham uning ostidagi kuchli oqimlarni aks ettirmasligini ko‘rsatgan. Shu sababli hudud dunyodagi eng kuchli tabiiy girdoblardan biri sifatida tanilgan.

KorrivrekanShotlandiyasuhar oqimlarisuhar girdoblari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydiSankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydi10 sentabr 21:2752 yoshli minora qorovulchisi uysizlar uchun 373 kmni 75 soatda bosib o‘tdi52 yoshli minora qorovulchisi uysizlar uchun 373 kmni 75 soatda bosib o‘tdi13 sentabr 10:52«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi11 sentabr 14:57SI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldiSI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldi19 sentabr 19:15Nikol Pashinyan Gyumridagi 102-sonli Rossiya harbiy bazasi bo‘yicha keskin shart qo‘ydiNikol Pashinyan Gyumridagi 102-sonli Rossiya harbiy bazasi bo‘yicha keskin shart qo‘ydi17 sentabr 21:29Ona jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqdaOna jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqda10 sentabr 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota