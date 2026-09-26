Zineddin Zidan Fransiya termasidagi debyutini gʻalaba bilan boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Zineddin Zidan boshchiligidagi Fransiya termasi Millatlar ligasida Turkiyaga qarshi kechgan safardagi oʻyinda 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, debyutini muvaffaqiyatli boshladi.
- Oʻyindagi yagona golni Kylian Mbappe kiritdi, ammo u jarohat olib maydonni erta tark etdi.
- Rayan Cherki Zidanning taktik oʻzgarishlarini va futbolchilarning tezkor moslashuvini yuqori baholadi, jamoa atigi uchta mashgʻulotdan soʻng ham yaxshi oʻyin koʻrsatdi.
Fransiya milliy jamoasi Millatlar ligasi doirasida safarda Turkiyaga qarshi kechgan bahsda qiyin 1:0 hisobidagi gʻalabadan soʻng Zineddin Zidan davrini muvaffaqiyatli boshlab oldi. Goal.com xabar berishicha, uchrashuv mehmonlar uchun faqat uch ochko keltirgani bilan emas, balki maydon holati va sardor Kylian Mbappe olgan jarohati tufayli ham xavotirli oʻtdi. Qiyin sharoitlar va keskin kurashlarga boy ruhda oʻtgan bahsda "Les Bleus" gʻalabani qoʻlga kiritib, turnirdagi yurishini ijobiy natija bilan ochdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyindagi yagona va hal qiluvchi gol Kylian Mbappe tomonidan kiritildi. Biroq hujumchi oʻyin yakunlanishiga qadar jismoniy muammo sababli maydonni erta tark etishga majbur boʻldi va bu murabbiylar shtabi hamda muxlislarni jiddiy tashvishga soldi. Shunga qaramay, jamoa oʻtish davrida ekaniga qaramay, safardagi asosiy vazifani bajarib, qiyin raqib ustidan gʻalaba qozonishga erishdi.
Maydon muammolari va Zidanning taktikasiManchester Siti yarim himoyachisi Rayan Cherki oʻyindan keyingi intervyusida Zineddin Zidanning dastlabki uchrashuvidagi taktik oʻzgarishlarni yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa murabbiy gʻoyalarini qisqa vaqt ichida oʻzlashtirishga muvaffaq boʻlgan. Cherki maydon maysazorining sifati talab darajasida boʻlmaganiga qaramay, futbolchilar bor kuchini berib oʻynaganini taʼkidladi.
ixbt.com va Goal.com maʼlumotlariga koʻra, futbolchilar Zidanning qoʻl ostida toʻpni nazorat qilish va tez harakatlanish tamoyillarini darhol his eta boshlagan. Cherki jamoa atigi uchta mashgʻulot oʻtkazganiga qaramay, maydonda oʻzaro tushunish va suyuq oʻyin uslubi namoyish etilganidan hayratda qolganini yashirmadi.
Futbolchilarning Zidonga boʻlgan hurmatiRayan Cherki afsonaviy murabbiy qoʻl ostida toʻp surish haqiqiy zavq ekanini va bosh murabbiyning boy oʻyinchi hamda murabbiylik tajribasi jamoa uchun katta turtki berayotganini qayd etdi. Futbolchilarning asosiy maqsadi Zidanning terma jamoadagi debyut uchrashuvini aynan gʻalaba bilan boshlab berish boʻlgan.
Cherki aralash zonada jurnalistlarga bergan intervyusida ushbu gʻalaba toʻlaligicha bosh murabbiyga bagʻishlanishini aytdi. Barcha futbolchilar yangi bosh murabbiyning talablarini bajarishga tayyor ekanini bildirib, maydonda bor kuchini berishda davom etishlarini taʼkidlashdi. Zidanning Fransiya terma jamoasidagi ilk sinovi qiyinchiliklar bilan boshlangan boʻlsa-da, jamoadagi ijobiy muhit kelgusi oʻyinlar oldidan optimizm bagʻishlamoqda.
Izohlar 0
…