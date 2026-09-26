Zineddin Zidan Fransiya termasidagi debyutini gʻalaba bilan boshladi

·39·Sport
Zineddin Zidan Fransiya termasidagi debyutini gʻalaba bilan boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Zineddin Zidan boshchiligidagi Fransiya termasi Millatlar ligasida Turkiyaga qarshi kechgan safardagi oʻyinda 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, debyutini muvaffaqiyatli boshladi.
  • Oʻyindagi yagona golni Kylian Mbappe kiritdi, ammo u jarohat olib maydonni erta tark etdi.
  • Rayan Cherki Zidanning taktik oʻzgarishlarini va futbolchilarning tezkor moslashuvini yuqori baholadi, jamoa atigi uchta mashgʻulotdan soʻng ham yaxshi oʻyin koʻrsatdi.

Fransiya milliy jamoasi Millatlar ligasi doirasida safarda Turkiyaga qarshi kechgan bahsda qiyin 1:0 hisobidagi gʻalabadan soʻng Zineddin Zidan davrini muvaffaqiyatli boshlab oldi. Goal.com xabar berishicha, uchrashuv mehmonlar uchun faqat uch ochko keltirgani bilan emas, balki maydon holati va sardor Kylian Mbappe olgan jarohati tufayli ham xavotirli oʻtdi. Qiyin sharoitlar va keskin kurashlarga boy ruhda oʻtgan bahsda "Les Bleus" gʻalabani qoʻlga kiritib, turnirdagi yurishini ijobiy natija bilan ochdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyindagi yagona va hal qiluvchi gol Kylian Mbappe tomonidan kiritildi. Biroq hujumchi oʻyin yakunlanishiga qadar jismoniy muammo sababli maydonni erta tark etishga majbur boʻldi va bu murabbiylar shtabi hamda muxlislarni jiddiy tashvishga soldi. Shunga qaramay, jamoa oʻtish davrida ekaniga qaramay, safardagi asosiy vazifani bajarib, qiyin raqib ustidan gʻalaba qozonishga erishdi.

Maydon muammolari va Zidanning taktikasi

Manchester Siti yarim himoyachisi Rayan Cherki oʻyindan keyingi intervyusida Zineddin Zidanning dastlabki uchrashuvidagi taktik oʻzgarishlarni yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa murabbiy gʻoyalarini qisqa vaqt ichida oʻzlashtirishga muvaffaq boʻlgan. Cherki maydon maysazorining sifati talab darajasida boʻlmaganiga qaramay, futbolchilar bor kuchini berib oʻynaganini taʼkidladi.

ixbt.com va Goal.com maʼlumotlariga koʻra, futbolchilar Zidanning qoʻl ostida toʻpni nazorat qilish va tez harakatlanish tamoyillarini darhol his eta boshlagan. Cherki jamoa atigi uchta mashgʻulot oʻtkazganiga qaramay, maydonda oʻzaro tushunish va suyuq oʻyin uslubi namoyish etilganidan hayratda qolganini yashirmadi.

Futbolchilarning Zidonga boʻlgan hurmati

Rayan Cherki afsonaviy murabbiy qoʻl ostida toʻp surish haqiqiy zavq ekanini va bosh murabbiyning boy oʻyinchi hamda murabbiylik tajribasi jamoa uchun katta turtki berayotganini qayd etdi. Futbolchilarning asosiy maqsadi Zidanning terma jamoadagi debyut uchrashuvini aynan gʻalaba bilan boshlab berish boʻlgan.

Cherki aralash zonada jurnalistlarga bergan intervyusida ushbu gʻalaba toʻlaligicha bosh murabbiyga bagʻishlanishini aytdi. Barcha futbolchilar yangi bosh murabbiyning talablarini bajarishga tayyor ekanini bildirib, maydonda bor kuchini berishda davom etishlarini taʼkidlashdi. Zidanning Fransiya terma jamoasidagi ilk sinovi qiyinchiliklar bilan boshlangan boʻlsa-da, jamoadagi ijobiy muhit kelgusi oʻyinlar oldidan optimizm bagʻishlamoqda.

Zineddin ZidanFransiyaMillatlar ligasiRayan CherkiKylian Mbappe
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdiRayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdi21 sentabr 16:53Kylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordiKylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordi23 sentabr 09:39Fransiya terma jamoasida mojaro: Kylian Mbappe va Rayan Cherki noroziFransiya terma jamoasida mojaro: Kylian Mbappe va Rayan Cherki norozi7 iyun 17:13Kilian Mbappe jarohat tufayli Fransiya safini tark etdiKilian Mbappe jarohat tufayli Fransiya safini tark etdiBugun 09:58Kilian Mbappe jarohat oldi: Real Madrid va Fransiya terma jamoasi xavotirdaKilian Mbappe jarohat oldi: Real Madrid va Fransiya terma jamoasi xavotirdaBugun 01:39Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasida qattiq tartib oʻrnatmoqdaZinedin Zidan Fransiya terma jamoasida qattiq tartib oʻrnatmoqdaKecha 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?