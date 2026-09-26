Jerard Martin Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga loyiq deb topdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Barselona himoyachisi Jerard Martin o‘z jamoadoshi Lamin Yamalni 2026-yilgi “Oltin to‘p” mukofotining asosiy da’vogari deb hisoblaydi.
- Martin, shuningdek, Pau Kubarsining ham yuqori baholanishi kerakligini ta’kidlab, himoyachilarning ham sovrinlarga loyiq ekanligini qayd etdi.
- Himoyachi Barselona jamoasining psixologik jihatdan yetuklashganini va qiyin vaziyatlarni yaxshiroq boshqara oladigan bo‘lganini ta’kidladi.
Goal.com xabar berishicha, Barselona himoyachisi Jerard Martin o‘z jamoadoshi Lamin Yamalni 2026-yilgi “Oltin to‘p” mukofotining asosiy da’vogari sifatida e’tirof etdi. Futbolchining fikricha, hozirgi kunda dunyodagi eng yaxshi o‘yinchi aynan shu iqtidorli yosh hujumchi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Global ovoz berish jarayoni yaqinlashib kelayotgan bir paytda futbol olamida bosh sovrinni kim qo‘lga kiritishi haqidagi bahslar qizg‘in tus olmoqda. Jerard Martin Kataloniyaning TV3 telekanaliga bergan intervyusida Hansi Flik qo‘l ostida porlayotgan Yamalning hujumdagi ta’siri ulkan ekanini alohida ta’kidladi.
Shuningdek, himoyachi o‘zining yana bir jamoadoshi Pau Kubarsiga ham haqli ravishda yuqori baho berilishini talab qildi. La Masia bitiruvchisi bo‘lgan 19 yoshli markaziy himoyachi klub va terma jamoa safida muvaffaqiyatli mavsumni o‘tkazib, 2026-yilgi “Oltin to‘p” hamda Kopa Trophy nominatsiyalaridan joy olgan edi.
Himoyachilar e’tirofga loyiqPau Kubarsining o‘tgan mavsumdagi yutuqlari tahsinga sazovor. U Ispaniya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionatida zafar quchdi, shuningdek, Barselona bilan birgalikda La Liga va Ispaniya Superkubogini qo‘lga kiritdi.
Jerard Martinning ta’kidlashicha, himoyachilar ko‘pincha hujumchilardek OAV e’tiboriga tushmaydi, biroq Kubarsi ko‘rsatgan natijalar mukofotning eng yuqori pog‘onalaridan biriga da’vogarlik qilish uchun yetarli. O‘yinchining fikricha, sovrin topshirilishida futbolchining mavsum davomidagi umumiy hissasi hisobga olinishi lozim.
O‘z navbatida, Jerard Martinning shaxsiy faoliyatida ham muhim bosqich yaqinlashmoqda. U Barselona safidagi o‘yinlari sonini yuz taga yetkazish afrosida turibdi va jamoaning asosiy tarkibida o‘z o‘rniga ega bo‘lib bormoqda.
Jamoaning psixologik yetukligiHimoyachi Kataloniya klubi kiyinish xonasi avvalgi mavsumlarga nisbatan ancha vazmin va professionallashganini qayd etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoa o‘yin davridagi qiyin vaziyatlarni boshqarishni o‘rganib, yanada tajribali bo‘lgan.
“Ikki yil oldin Chempionlar ligasida Interga qarshi kechgan uchrashuvdagi kabi vaziyat endi takrorlanmaydi. O‘shandan beri jamoa katta tajriba to‘pladi va yetuklashdi”, — deya qo‘shimcha qildi Jerard Martin.
Oldinda Barselona uchun juda tig‘iz taqvim kutib turibdi. La Liga va Chempionlar ligasining qiyin uchrashuvlarida Pau Kubarsi boshchiligidagi himoya chizig‘ining barqarorligi jamoa muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…