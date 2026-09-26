Jerard Martin Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga loyiq deb topdi

·35·Sport
Jerard Martin Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga loyiq deb topdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Barselona himoyachisi Jerard Martin o‘z jamoadoshi Lamin Yamalni 2026-yilgi “Oltin to‘p” mukofotining asosiy da’vogari deb hisoblaydi.
  • Martin, shuningdek, Pau Kubarsining ham yuqori baholanishi kerakligini ta’kidlab, himoyachilarning ham sovrinlarga loyiq ekanligini qayd etdi.
  • Himoyachi Barselona jamoasining psixologik jihatdan yetuklashganini va qiyin vaziyatlarni yaxshiroq boshqara oladigan bo‘lganini ta’kidladi.

Goal.com xabar berishicha, Barselona himoyachisi Jerard Martin o‘z jamoadoshi Lamin Yamalni 2026-yilgi “Oltin to‘p” mukofotining asosiy da’vogari sifatida e’tirof etdi. Futbolchining fikricha, hozirgi kunda dunyodagi eng yaxshi o‘yinchi aynan shu iqtidorli yosh hujumchi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Global ovoz berish jarayoni yaqinlashib kelayotgan bir paytda futbol olamida bosh sovrinni kim qo‘lga kiritishi haqidagi bahslar qizg‘in tus olmoqda. Jerard Martin Kataloniyaning TV3 telekanaliga bergan intervyusida Hansi Flik qo‘l ostida porlayotgan Yamalning hujumdagi ta’siri ulkan ekanini alohida ta’kidladi.

Shuningdek, himoyachi o‘zining yana bir jamoadoshi Pau Kubarsiga ham haqli ravishda yuqori baho berilishini talab qildi. La Masia bitiruvchisi bo‘lgan 19 yoshli markaziy himoyachi klub va terma jamoa safida muvaffaqiyatli mavsumni o‘tkazib, 2026-yilgi “Oltin to‘p” hamda Kopa Trophy nominatsiyalaridan joy olgan edi.

Himoyachilar e’tirofga loyiq

Pau Kubarsining o‘tgan mavsumdagi yutuqlari tahsinga sazovor. U Ispaniya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionatida zafar quchdi, shuningdek, Barselona bilan birgalikda La Liga va Ispaniya Superkubogini qo‘lga kiritdi.

Jerard Martinning ta’kidlashicha, himoyachilar ko‘pincha hujumchilardek OAV e’tiboriga tushmaydi, biroq Kubarsi ko‘rsatgan natijalar mukofotning eng yuqori pog‘onalaridan biriga da’vogarlik qilish uchun yetarli. O‘yinchining fikricha, sovrin topshirilishida futbolchining mavsum davomidagi umumiy hissasi hisobga olinishi lozim.

O‘z navbatida, Jerard Martinning shaxsiy faoliyatida ham muhim bosqich yaqinlashmoqda. U Barselona safidagi o‘yinlari sonini yuz taga yetkazish afrosida turibdi va jamoaning asosiy tarkibida o‘z o‘rniga ega bo‘lib bormoqda.

Jamoaning psixologik yetukligi

Himoyachi Kataloniya klubi kiyinish xonasi avvalgi mavsumlarga nisbatan ancha vazmin va professionallashganini qayd etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoa o‘yin davridagi qiyin vaziyatlarni boshqarishni o‘rganib, yanada tajribali bo‘lgan.

“Ikki yil oldin Chempionlar ligasida Interga qarshi kechgan uchrashuvdagi kabi vaziyat endi takrorlanmaydi. O‘shandan beri jamoa katta tajriba to‘pladi va yetuklashdi”, — deya qo‘shimcha qildi Jerard Martin.

Oldinda Barselona uchun juda tig‘iz taqvim kutib turibdi. La Liga va Chempionlar ligasining qiyin uchrashuvlarida Pau Kubarsi boshchiligidagi himoya chizig‘ining barqarorligi jamoa muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

BarselonaLamin YamalPau KubarsiOltin topJerard Martin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal: „Oʻzim kabi oʻynaydigan futbolchilar juda kam“Lamin Yamal: „Oʻzim kabi oʻynaydigan futbolchilar juda kam“24 sentabr 21:56Rafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiRafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadi22 sentabr 02:11Hansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdiHansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdi10 sentabr 12:50Harri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdiHarri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdi20 sentabr 15:34Aleks Baena Lamin Yamalni Lionel Messiga qiyosladiAleks Baena Lamin Yamalni Lionel Messiga qiyosladi19 sentabr 00:59Xavi Lamine Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdiXavi Lamine Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdi24 sentabr 11:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?