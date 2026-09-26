Toyota Corolla tubdan oʻzgaradi: yangi avlod liftbek va elektr versiyaga ega boʻladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toyota Corolla oʻzining anʼanaviy sedan va hetchbek modellaridan voz kechib, yagona liftbek kuzoviga ega boʻladi.
- Yangi avlod modeli toʻrt xil turdagi dvigatelni oʻz ichiga olgan kengaytirilgan agregatlar qatorini taqdim etadi, jumladan, sof elektr versiyasi ham mavjud boʻladi.
- Elektr Corolla bir quvvatlanishda kamida 400 kilometr masofani bosib oʻta oladi va hatto ikki motorli toʻla uzatmali modifikatsiya ham ishlab chiqilishi mumkin.
Dunyoning eng mashhur avtomobillaridan biri boʻlgan Toyota Corolla yaqin kelajakda soʻnggi yillardagi eng yirik yangilanishni boshdan kechirishi kutilmoqda. Car & Driver nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yapon brendi anʼanaviy sedan va hetchbek modellaridan voz kechib, ularning oʻrniga yagona liftbek kuzovidagi avtomobilni taqdim etishni rejalashtirmoqda. Ushbu tub oʻzgarish kompaniyaning ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish hamda modellar qatorini optimallashtirish strategiyasiga toʻla mos keladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda bozorda sotilayotgan amaldagi avlod deyarli oʻn yildan beri konveyrda turganiga qaramay, unga boʻlgan talab hanuzgacha yuqoriligicha qolmoqda. Masalan, faqatgina joriy yilning dastlabki olti oyi davomida amerikalik dilerlar 131 403 ta shunday avtomobilni sotishga muvaffaq boʻlishdi, bu esa oʻtgan yilning mos davridagiga nisbatan 9,5 foizga koʻp demakdir. Shunga qaramay, avtomobilni zamon talablariga moslashtirish vaqti keldi va Toyota oʻzining kelgusidagi dizayn yoʻnalishini Japan Mobility Show 2025 koʻrgazmasida namoyish etilgan konsept orqali koʻrsatib berdi.
Yangi kuzov va texnik platformaYangi avlod Toyota Corolla modeli amaldagi TNGA-C platformasining modernizatsiya qilingan versiyasiga asoslanishi kutilmoqda. Yangi liftbek kuzovi oʻzida hetchbekning amaliyligi hamda sedan proporsiyalarini mukammal birlashtiradi. Shuni ham taʼkidlash joizki, xaridorlar orasida katta mashhurlikka erishib ulgurgan Corolla Cross krossoveri ham oilaning ajralmas qismiga aylangan boʻlib, yangi model liniyani yanada mantiqiy va tushunarli shaklga keltiradi.
Avtomobilning eng katta oʻzgarishlaridan biri bu uning kengaytirilgan силовых установок — dvigatellar gammasi boʻlib, u anʼanaviy benzinli agregatlardan tortib to sof elektr energiyasida ishlovchi versiyagacha boʻlgan turlarni oʻz ichiga oladi. Xaridorlar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda toʻrt xil asosiy variantdan birini tanlash imkoniyatiga ega boʻlishadi.
Toʻrt xil turdagi dvigatellarDastlabki maʼlumotlarga koʻra, oddiy gibrid versiya yangi 1,5 litr hajmli toʻrt silindrli dvigatel bilan jihozlanadi. Uning umumiy quvvati 134 ot kuchiga yaqin boʻlib, dinamika keskin oshmasa ham, yoqilgʻi sarfi 10–20 foizga kamayishi kutilmoqda. Shuningdek, xaridorlar uchun toʻla uzatmali tizim ham saqlanib qolishi mumkin. Keyingi bosqichda esa kattaroq akkumulyatorga ega PHEV (podzarajayensya gibrid) talqini taqdim etiladi.
Model tarixida ilk bor toʻlaqonli elektr versiyasi ham paydo boʻladi. Mutaxassislarning taxmin qilishicha, elektr Corolla bir quvvatlanishda kamida 400 kilometr masofani bosib oʻta oladi, shuningdek, ikki motorli toʻla uzatmali modifikatsiya ham ishlab chiqilishi mumkin. Anʼanaviy muxlislar uchun esa 1,5 yoki 2,0 litrli turbotorli benzinli dvigatellar saqlanib qoladi. Ularning choʻqqisi boʻlgan eng quvvatli GR Corolla esa 2,0 litrli turdagi motor yordamida 395 ot kuchigacha quvvat berishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…