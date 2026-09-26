Toyota Corolla tubdan oʻzgaradi: yangi avlod liftbek va elektr versiyaga ega boʻladi

·14·Avto
Toyota Corolla tubdan oʻzgaradi: yangi avlod liftbek va elektr versiyaga ega boʻladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toyota Corolla oʻzining anʼanaviy sedan va hetchbek modellaridan voz kechib, yagona liftbek kuzoviga ega boʻladi.
  • Yangi avlod modeli toʻrt xil turdagi dvigatelni oʻz ichiga olgan kengaytirilgan agregatlar qatorini taqdim etadi, jumladan, sof elektr versiyasi ham mavjud boʻladi.
  • Elektr Corolla bir quvvatlanishda kamida 400 kilometr masofani bosib oʻta oladi va hatto ikki motorli toʻla uzatmali modifikatsiya ham ishlab chiqilishi mumkin.

Dunyoning eng mashhur avtomobillaridan biri boʻlgan Toyota Corolla yaqin kelajakda soʻnggi yillardagi eng yirik yangilanishni boshdan kechirishi kutilmoqda. Car & Driver nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yapon brendi anʼanaviy sedan va hetchbek modellaridan voz kechib, ularning oʻrniga yagona liftbek kuzovidagi avtomobilni taqdim etishni rejalashtirmoqda. Ushbu tub oʻzgarish kompaniyaning ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish hamda modellar qatorini optimallashtirish strategiyasiga toʻla mos keladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda bozorda sotilayotgan amaldagi avlod deyarli oʻn yildan beri konveyrda turganiga qaramay, unga boʻlgan talab hanuzgacha yuqoriligicha qolmoqda. Masalan, faqatgina joriy yilning dastlabki olti oyi davomida amerikalik dilerlar 131 403 ta shunday avtomobilni sotishga muvaffaq boʻlishdi, bu esa oʻtgan yilning mos davridagiga nisbatan 9,5 foizga koʻp demakdir. Shunga qaramay, avtomobilni zamon talablariga moslashtirish vaqti keldi va Toyota oʻzining kelgusidagi dizayn yoʻnalishini Japan Mobility Show 2025 koʻrgazmasida namoyish etilgan konsept orqali koʻrsatib berdi.

Yangi kuzov va texnik platforma

Yangi avlod Toyota Corolla modeli amaldagi TNGA-C platformasining modernizatsiya qilingan versiyasiga asoslanishi kutilmoqda. Yangi liftbek kuzovi oʻzida hetchbekning amaliyligi hamda sedan proporsiyalarini mukammal birlashtiradi. Shuni ham taʼkidlash joizki, xaridorlar orasida katta mashhurlikka erishib ulgurgan Corolla Cross krossoveri ham oilaning ajralmas qismiga aylangan boʻlib, yangi model liniyani yanada mantiqiy va tushunarli shaklga keltiradi.

Avtomobilning eng katta oʻzgarishlaridan biri bu uning kengaytirilgan силовых установок — dvigatellar gammasi boʻlib, u anʼanaviy benzinli agregatlardan tortib to sof elektr energiyasida ishlovchi versiyagacha boʻlgan turlarni oʻz ichiga oladi. Xaridorlar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda toʻrt xil asosiy variantdan birini tanlash imkoniyatiga ega boʻlishadi.

Toʻrt xil turdagi dvigatellar

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, oddiy gibrid versiya yangi 1,5 litr hajmli toʻrt silindrli dvigatel bilan jihozlanadi. Uning umumiy quvvati 134 ot kuchiga yaqin boʻlib, dinamika keskin oshmasa ham, yoqilgʻi sarfi 10–20 foizga kamayishi kutilmoqda. Shuningdek, xaridorlar uchun toʻla uzatmali tizim ham saqlanib qolishi mumkin. Keyingi bosqichda esa kattaroq akkumulyatorga ega PHEV (podzarajayensya gibrid) talqini taqdim etiladi.

Model tarixida ilk bor toʻlaqonli elektr versiyasi ham paydo boʻladi. Mutaxassislarning taxmin qilishicha, elektr Corolla bir quvvatlanishda kamida 400 kilometr masofani bosib oʻta oladi, shuningdek, ikki motorli toʻla uzatmali modifikatsiya ham ishlab chiqilishi mumkin. Anʼanaviy muxlislar uchun esa 1,5 yoki 2,0 litrli turbotorli benzinli dvigatellar saqlanib qoladi. Ularning choʻqqisi boʻlgan eng quvvatli GR Corolla esa 2,0 litrli turdagi motor yordamida 395 ot kuchigacha quvvat berishi kutilmoqda.

ToyotaCorollaElektromobilAvto YangiliklarYaponiya Avtolari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdiToyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdi28 avgust 07:54Yangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindiYangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindi6 sentabr 19:53BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdiBYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi30 avgust 14:25Toyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdiToyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdi7 sentabr 00:52Toyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladiToyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladi30 avgust 10:23Hyundai yangi Ioniq 3 elektromobilini taqdim etdi: narxi va masofasiHyundai yangi Ioniq 3 elektromobilini taqdim etdi: narxi va masofasi17 avgust 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi