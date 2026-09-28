Osiyo o‘yinlarida mutlaq yetakchilik: O‘zbekiston yarim finalga 7 ta bokschi bilan chiqdi!

·3·Sport
Osiyo o‘yinlarida mutlaq yetakchilik: O‘zbekiston yarim finalga 7 ta bokschi bilan chiqdi!

Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli Osiyo o‘yinlarida boks bahslarining chorak final bosqichi to‘liq yakunlanib, medallar uchun kurashni davom ettiruvchi barcha yarim finalchilar nomi ma’lum bo‘ldi. O‘zbekiston boks terma jamoasi yana bir bor o‘zining qit’adagi yetakchi maqomini isbotlab, musobaqaning ushbu hal qiluvchi bosqichiga eng ko‘p vakil bilan yo‘l olgan jamoa bo‘ldi.

Hamyurtlarimizning 7 nafar charm qo‘lqop ustasi shohsupa tomon yurishni davom ettirib, kamida bronza medallarini naqd qilib qo‘ydi. Xitoy terma jamoasi ham 7 nafar bokschi bilan O‘zbekistonga tenglashgan bo‘lsa, asosiy raqiblardan Hindiston 6 nafar, Qozog‘iston 5 nafar, mezbon Yaponiya esa 4 nafar vakil bilan yarim finalga yetib keldi.

«7 ta yarim finalchi, Qozog‘istondan ustunlik va kafolatlangan medallar»: Boks dasturining 5 ta asosiy nuqtasi

Aichi-Nagoya ringlaridagi chorak final yakunlari bo‘yicha eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar:

  • O‘zbekiston eng yuqori pog‘onada: 7 nafar o‘zbek bokschisi yarim finalga yo‘l olib, delegatsiyamizga kamida 7 ta medalni kafolatladi;

  • Xitoy bilan teng raqobat: Xitoy terma jamoasi ham 7 ta bokschi bilan O‘zbekiston bilan birga yetakchilikni bo‘lishib turibdi;

  • Qozog‘istondan 2 ta bokschiga ortda qoldirildi: Qit’adagi azaliy raqib hisoblangan Qozog‘iston terma jamoasidan 5 nafar sportchi yarim finalga chiqa oldi;

  • Hindiston va Yaponiya faolligi: Hindiston 6 ta, mezbon Yaponiya esa 4 ta vakil bilan final ostonasiga yetib keldi;

  • 14 ta davlat medallar zonasida: Musobaqaning qolgan qismida jami 14 ta mamlakat sportchilari shohsupa uchun janglarga kirishadi.

Osiyo o‘yinlari: Davlatlarning boks bo‘yicha yarim finalga chiqish ko‘rsatkichlari reytingi

Aichi-Nagoyada chorak final natijalari bo‘yicha mamlakatlarning to‘liq taqsimoti:

O‘rin va davlat nomi

Yarim finalchilar soni

Kafolatlangan medal maqomi

O‘zbekiston

7

Eng yuqori natija (Mutlaq yetakchilik)

Xitoy

7

Eng yuqori natija (O‘zbekiston bilan teng)

Hindiston

6

Kuchli uchlikda, jiddiy raqobatchi

Qozog‘iston

5

To‘rtinchi o‘rin, kutilganidan past natija

Yaponiya (mezbon)

4

Mezbon sifatidagi ijobiy ishtirok

Tojikiston, Janubiy Koreya, Shimoliy Koreya

Har birida 2 nafardan

O‘rta bosqich natijalari

Iordaniya, Vetnam, Xitoy Taypeyi

Har birida 2 nafardan

Kuchli saralashdan o‘tgan kichik guruhlar

Filippin, Eron, Tailand

Har birida 1 nafardan

Cheklangan ishtirok va yagona umid

Boks va sport analitikasi: Nega O‘zbekistonning bu natijasi qit’adagi ustunlikni belgilaydi?

Xalqaro boks sharhlovchilari, murabbiylar va sport ekspertlarining xulosalari:

  • «O‘zbek boks maktabining barqaror yuqori klassi»: 7 nafar bokschining yarim finalga qadar yetib kelishi terma jamoamizning nafaqat Parij Olimpiadasidagi zafarli yurishi tasodif emasligini, balki yangilangan tarkib bilan ham Aichi-Nagoyada qit’aning bosh kuchi bo‘lib qolayotganini ko‘rsatdi;

  • Qozog‘iston bilan raqobatdagi ustunlik: Ko‘p yillardan buyon davom etayotgan o‘zbek va qozoq boks derbisida yarim finalga 7 ga qarshi 5 ko‘rsatkichi bilan kirib borish ruhiy ustunlikni to‘liq O‘zbekiston tomoniga og‘diradi; bu farq umumjamoa hisobidagi oltin medallar soniga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi;

  • Xitoy omili va oltinlar uchun poyga: Xitoyning ham 7 ta bokschi bilan chiqishi endilikda asosiy final to‘qnashuvlari aynan O‘zbekiston va Xitoy bokschilari o‘rtasida kechishini anglatadi; bu holat terma jamoamiz murabbiylar shtabidan taktik jihatdan yanada sovuqqon va aniq reja ishlab chiqishni talab etadi.

Sizningcha, yarim finalga yo‘l olgan 7 nafar bokschimizdan nechtasi oltin medalni qo‘lga kiritib, O‘zbekiston bayrog‘ini shohsupaning eng yuqori cho‘qqisiga ko‘tara oladi? Boks bo‘yicha umumjamoa hisobida yana tengsiz birinchi o‘rinni egallay olamizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining ushbu faxrli natijasi tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Aichi-Nagoya Osiyo o‘yinlariO‘zbekiston boks terma jamoasiOsiyo o‘yinlarida boks finallariXitoy boks terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariAichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariKecha 16:21Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiShahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:10«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:28Osiyo o‘yinlarida shiddatli kun: Ertaga o‘zbekistonlik 5 nafar bokschi ringga ko‘tariladiOsiyo o‘yinlarida shiddatli kun: Ertaga o‘zbekistonlik 5 nafar bokschi ringga ko‘tariladiKecha 21:13Shohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiShohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildi24 sentabr 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi