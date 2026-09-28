Osiyo o‘yinlarida mutlaq yetakchilik: O‘zbekiston yarim finalga 7 ta bokschi bilan chiqdi!
Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli Osiyo o‘yinlarida boks bahslarining chorak final bosqichi to‘liq yakunlanib, medallar uchun kurashni davom ettiruvchi barcha yarim finalchilar nomi ma’lum bo‘ldi. O‘zbekiston boks terma jamoasi yana bir bor o‘zining qit’adagi yetakchi maqomini isbotlab, musobaqaning ushbu hal qiluvchi bosqichiga eng ko‘p vakil bilan yo‘l olgan jamoa bo‘ldi.
Hamyurtlarimizning 7 nafar charm qo‘lqop ustasi shohsupa tomon yurishni davom ettirib, kamida bronza medallarini naqd qilib qo‘ydi. Xitoy terma jamoasi ham 7 nafar bokschi bilan O‘zbekistonga tenglashgan bo‘lsa, asosiy raqiblardan Hindiston 6 nafar, Qozog‘iston 5 nafar, mezbon Yaponiya esa 4 nafar vakil bilan yarim finalga yetib keldi.
«7 ta yarim finalchi, Qozog‘istondan ustunlik va kafolatlangan medallar»: Boks dasturining 5 ta asosiy nuqtasi
Aichi-Nagoya ringlaridagi chorak final yakunlari bo‘yicha eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar:
O‘zbekiston eng yuqori pog‘onada: 7 nafar o‘zbek bokschisi yarim finalga yo‘l olib, delegatsiyamizga kamida 7 ta medalni kafolatladi;
Xitoy bilan teng raqobat: Xitoy terma jamoasi ham 7 ta bokschi bilan O‘zbekiston bilan birga yetakchilikni bo‘lishib turibdi;
Qozog‘istondan 2 ta bokschiga ortda qoldirildi: Qit’adagi azaliy raqib hisoblangan Qozog‘iston terma jamoasidan 5 nafar sportchi yarim finalga chiqa oldi;
Hindiston va Yaponiya faolligi: Hindiston 6 ta, mezbon Yaponiya esa 4 ta vakil bilan final ostonasiga yetib keldi;
14 ta davlat medallar zonasida: Musobaqaning qolgan qismida jami 14 ta mamlakat sportchilari shohsupa uchun janglarga kirishadi.
Osiyo o‘yinlari: Davlatlarning boks bo‘yicha yarim finalga chiqish ko‘rsatkichlari reytingi
Aichi-Nagoyada chorak final natijalari bo‘yicha mamlakatlarning to‘liq taqsimoti:
O‘rin va davlat nomi
Yarim finalchilar soni
Kafolatlangan medal maqomi
O‘zbekiston
7
Eng yuqori natija (Mutlaq yetakchilik)
Xitoy
7
Eng yuqori natija (O‘zbekiston bilan teng)
Hindiston
6
Kuchli uchlikda, jiddiy raqobatchi
Qozog‘iston
5
To‘rtinchi o‘rin, kutilganidan past natija
Yaponiya (mezbon)
4
Mezbon sifatidagi ijobiy ishtirok
Tojikiston, Janubiy Koreya, Shimoliy Koreya
Har birida 2 nafardan
O‘rta bosqich natijalari
Iordaniya, Vetnam, Xitoy Taypeyi
Har birida 2 nafardan
Kuchli saralashdan o‘tgan kichik guruhlar
Filippin, Eron, Tailand
Har birida 1 nafardan
Cheklangan ishtirok va yagona umid
Boks va sport analitikasi: Nega O‘zbekistonning bu natijasi qit’adagi ustunlikni belgilaydi?
Xalqaro boks sharhlovchilari, murabbiylar va sport ekspertlarining xulosalari:
«O‘zbek boks maktabining barqaror yuqori klassi»: 7 nafar bokschining yarim finalga qadar yetib kelishi terma jamoamizning nafaqat Parij Olimpiadasidagi zafarli yurishi tasodif emasligini, balki yangilangan tarkib bilan ham Aichi-Nagoyada qit’aning bosh kuchi bo‘lib qolayotganini ko‘rsatdi;
Qozog‘iston bilan raqobatdagi ustunlik: Ko‘p yillardan buyon davom etayotgan o‘zbek va qozoq boks derbisida yarim finalga 7 ga qarshi 5 ko‘rsatkichi bilan kirib borish ruhiy ustunlikni to‘liq O‘zbekiston tomoniga og‘diradi; bu farq umumjamoa hisobidagi oltin medallar soniga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi;
Xitoy omili va oltinlar uchun poyga: Xitoyning ham 7 ta bokschi bilan chiqishi endilikda asosiy final to‘qnashuvlari aynan O‘zbekiston va Xitoy bokschilari o‘rtasida kechishini anglatadi; bu holat terma jamoamiz murabbiylar shtabidan taktik jihatdan yanada sovuqqon va aniq reja ishlab chiqishni talab etadi.
Sizningcha, yarim finalga yo‘l olgan 7 nafar bokschimizdan nechtasi oltin medalni qo‘lga kiritib, O‘zbekiston bayrog‘ini shohsupaning eng yuqori cho‘qqisiga ko‘tara oladi? Boks bo‘yicha umumjamoa hisobida yana tengsiz birinchi o‘rinni egallay olamizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining ushbu faxrli natijasi tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…