O‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdi

·9·Dunyo
O‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdi
Qisqacha

Buyuk Britaniyalik Piter Merfi zaharli o‘rgimchak chaqishidan so‘ng nekrotik fassitga chalinib, to‘rt kun komada yotdi va to‘rtta jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. Sog‘ayib chiqqach, u turmush tarzini o‘zgartirishga qaror qilib, 42 kilogramm vazn yo‘qotdi. Merfi va uning turmush o‘rtog‘i to‘yimli ingliz nonushtasi, tort, kabob, sendvich va chipsdan voz kechib, muntazam badminton o‘ynay boshladi.

Buyuk Britaniyalik Piter Merfi zaharli o‘rgimchak chaqishidan so‘ng og‘ir ahvolga tushib, bir necha kun komada yotdi. Biroq u hayot uchun kurashib, sog‘ayib chiqqanidan keyin turmush tarzini tubdan o‘zgartirishga qaror qildi. Og‘ir kasallik va yaqinlarining vafoti uni hayotiga boshqacha nazar bilan qarashga undadi.

Need to Know nashrining yozishicha, Merfi bir kuni yotog‘ida tanasi shaffof skeletga o‘xshash, ko‘zlari qizil tusdagi g‘alati o‘rgimchakni ko‘rgan. U hasharotni ehtiyotkorlik bilan ushlab, tashqariga chiqarib yuborishga uringan. Biroq o‘rgimchak uni chaqib olgan.

Oradan ko‘p vaqt o‘tmay, Merfining qo‘li shishib, qizara boshlagan. Bir necha kun ichida esa uning ahvoli shu qadar og‘irlashganki, u odatdagidek gapira olmay qolgan.

Kasalxonada shifokorlar unga nekrotik fassit tashxisini qo‘ygan. Bu to‘qimalarning juda tez zararlanishi va o‘lishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan og‘ir bakterial infeksiya hisoblanadi.

Merfi to‘rt kun komada yotgan va shu davrda to‘rtta jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan. Uning hayoti jiddiy xavf ostida qolgan.

Uning xotirasida qolgan so‘nggi voqealardan biri shifokorlarning turmush o‘rtog‘iga aytgan gaplari bo‘lgan. Tabiblar infeksiya qo‘l bo‘ylab yuqoriga tarqalsa, uni kesib tashlashga majbur bo‘lishlari mumkinligini ogohlantirgan.

«O‘sha paytda butun hayotim ko‘z oldimdan o‘tdi», — deydi Merfi.

Og‘ir kasallik bilan kurashish jarayonida uning akasi va opasi ham vafot etgan. Sog‘ayib, kasalxonadan chiqqanidan keyin Merfi hayotini o‘zgartirishga qat’iy qaror qildi.

U avvaldan ortiqcha vazn muammosi bilan kurashib kelgan edi. Kasalxonadan chiqqach, yana vazni ortib ketdi. Shundan keyin u o‘z salomatligiga jiddiy e’tibor qaratib, ozishga qaror qildi va natijada 42 kilogramm vazn yo‘qotdi.

Bu jarayonda unga turmush o‘rtog‘i ham katta yordam berdi. Juftlik birgalikda to‘yimli ingliz nonushtasi, tort, kabob, sendvich va chipsdan voz kechdi. Shuningdek, muntazam ravishda badminton o‘ynashni odat qildi.

Merfining o‘zgarishidan ruhlangan turmush o‘rtog‘i ham sog‘lom turmush tarziga o‘tib, 22 kilogramm vazn tashladi.

Hozirda Piter Merfi boshidan kechirgan og‘ir voqeani hayotidagi katta burilish nuqtasi sifatida baholaydi.

«O‘zgarish uchun hech qachon kech emas», — dedi u.

Peter MurphyNeed to Know
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Grenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldiGrenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldiBugun, 10:50G‘azolik rassom vayronalar ustida amerikalik aktyor Mark Ruffaloga noodatiy ehtirom ko‘rsatdiG‘azolik rassom vayronalar ustida amerikalik aktyor Mark Ruffaloga noodatiy ehtirom ko‘rsatdiBugun, 10:36Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiDonald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiBugun, 09:00«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdi«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdiBugun, 08:52Putin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiPutin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiBugun, 08:05Rossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildiRossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildiBugun, 08:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi