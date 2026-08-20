Hormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdi
AQSH harbiylari ikki oydan beri Hormuz bo'g'ozining janubiy farvaterini nazorat qilib, neft tashuvlarini tiklagan. O'rtacha kuniga 10 mln barrel, ayrim tunlarda esa 15–20 mln barrel xomashyo O'mon qirg'oqlari bo'ylab harakatlanadigan 15–20 ta tanker orqali olib chiqilmoqda. Fort-Breggdagi shtab-kvartiradan boshqarilayotgan operatsiya CENTCOMning ikki haftalik zarbalar kampaniyasidan so'ng Eron radar va dengiz kuzatuv infratuzilmasiga yetgan zarar fonida amalga oshirilmoqda.
Yaqin Sharqdagi keskinlik kuchaygan bir pallada AQSH harbiy kuchlari Hormuz bo‘g‘ozida strategik neft tashuvlarini tiklash bo‘yicha maxfiy dengiz yo‘lagini ishga tushirdi. Axios nashrining manbalariga ko‘ra, Vashington Eronning kuzatuv tizimlarini cheklab, janubiy farvater orqali kuniga millionlab barrel xomashyoni dunyo bozoriga olib chiqmoqda. Ushbu maxsus operatsiya qanday amalga oshirilmoqda?
«Bo‘g‘ozni biz nazorat qilyapmiz»: Amerikalik rasmiylarning e’tirofi
AQSH rasmiylari ikki oydan buyon Hormuz bo‘g‘ozining janubiy qismi to‘liq nazorat ostida ushlab turilayotganini ma’lum qildi:
"Biz ikki oydan beri Hormuz bo‘g‘ozining janubiy farvaterini nazorat qilib kelmoqdamiz. Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (IRGC) ma’lum noqulayliklar tug‘dirishi mumkin, ammo bo‘g‘oz ularning nazoratida emas. Buni biz amalga oshirmoqdamiz."
— AQSH hukumati rasmiysining bayonotidan
Hormuz bo‘g‘ozidagi maxfiy operatsiya tafsilotlari
Ko‘rsatkich
Operatsiya ko‘rsatkichlari va tafsilotlar
Neft tashish hajmi
Kuniga o‘rtacha 10 mln barrel (ayrim tunlarda 15–20 mln barrelgacha)
Kemalar qatnovi
Har kecha 15–20 ta tanker O‘mon qirg‘oqlari bo‘ylab harakatlanadi
Boshqaruv markazi
Shimoliy Karolina, Fort-Bregg shahridagi shtab-kvartira
Urushdan oldingi holat bilan taqqosi
Odatiy eksport hajmining taxminan 50 foizi
Eronning kuzatuv imkoniyati
Radarlar va dengiz tizimlarining katta qismi ishdan chiqarilgan
Fort-Breggdan boshqaruv va radarlarning ishdan chiqarilishi
Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu yirik operatsiya AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) tomonidan amalga oshirilgan ikki haftalik harbiy zarbalar kampaniyasi natijasida imkonli bo‘lgan. Zarbalar oqibatida Eronning asosiy radar va dengiz kuzatuv infratuzilmasi jiddiy zarar ko‘rgan. Endilikda Tehron bo‘g‘ozdagi harakatni faqat qayta tiklangan kam sonli radarlar va IRGC'ning tezyurar katerlari orqali kuzatishga majbur bo‘lmoqda.
Shimoliy Karolinadagi Fort-Bregg shtabidan turib boshqarilayotgan ushbu maxsus yo‘lak global energiya bozoridagi taqchillikni sezilarli darajada yumshatmoqda.
Sizningcha, Hormuz bo‘g‘ozidagi bunday maxfiy dengiz nazorati dunyo bozorida neft narxlarining barqarorlashishiga to‘liq xizmat qila oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro iqtisodiy-siyosiy yangiliklardan xabardor bo‘lish uchun ushbu tahliliy xabarni do‘stlaringizga ulashing!
…