Hormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdi

·42·Dunyo
Hormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdi
Qisqacha

AQSH harbiylari ikki oydan beri Hormuz bo'g'ozining janubiy farvaterini nazorat qilib, neft tashuvlarini tiklagan. O'rtacha kuniga 10 mln barrel, ayrim tunlarda esa 15–20 mln barrel xomashyo O'mon qirg'oqlari bo'ylab harakatlanadigan 15–20 ta tanker orqali olib chiqilmoqda. Fort-Breggdagi shtab-kvartiradan boshqarilayotgan operatsiya CENTCOMning ikki haftalik zarbalar kampaniyasidan so'ng Eron radar va dengiz kuzatuv infratuzilmasiga yetgan zarar fonida amalga oshirilmoqda.

Yaqin Sharqdagi keskinlik kuchaygan bir pallada AQSH harbiy kuchlari Hormuz bo‘g‘ozida strategik neft tashuvlarini tiklash bo‘yicha maxfiy dengiz yo‘lagini ishga tushirdi. Axios nashrining manbalariga ko‘ra, Vashington Eronning kuzatuv tizimlarini cheklab, janubiy farvater orqali kuniga millionlab barrel xomashyoni dunyo bozoriga olib chiqmoqda. Ushbu maxsus operatsiya qanday amalga oshirilmoqda?

«Bo‘g‘ozni biz nazorat qilyapmiz»: Amerikalik rasmiylarning e’tirofi

AQSH rasmiylari ikki oydan buyon Hormuz bo‘g‘ozining janubiy qismi to‘liq nazorat ostida ushlab turilayotganini ma’lum qildi:

"Biz ikki oydan beri Hormuz bo‘g‘ozining janubiy farvaterini nazorat qilib kelmoqdamiz. Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (IRGC) ma’lum noqulayliklar tug‘dirishi mumkin, ammo bo‘g‘oz ularning nazoratida emas. Buni biz amalga oshirmoqdamiz."

AQSH hukumati rasmiysining bayonotidan

Hormuz bo‘g‘ozidagi maxfiy operatsiya tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Operatsiya ko‘rsatkichlari va tafsilotlar

Neft tashish hajmi

Kuniga o‘rtacha 10 mln barrel (ayrim tunlarda 15–20 mln barrelgacha)

Kemalar qatnovi

Har kecha 15–20 ta tanker O‘mon qirg‘oqlari bo‘ylab harakatlanadi

Boshqaruv markazi

Shimoliy Karolina, Fort-Bregg shahridagi shtab-kvartira

Urushdan oldingi holat bilan taqqosi

Odatiy eksport hajmining taxminan 50 foizi

Eronning kuzatuv imkoniyati

Radarlar va dengiz tizimlarining katta qismi ishdan chiqarilgan

Fort-Breggdan boshqaruv va radarlarning ishdan chiqarilishi

Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu yirik operatsiya AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) tomonidan amalga oshirilgan ikki haftalik harbiy zarbalar kampaniyasi natijasida imkonli bo‘lgan. Zarbalar oqibatida Eronning asosiy radar va dengiz kuzatuv infratuzilmasi jiddiy zarar ko‘rgan. Endilikda Tehron bo‘g‘ozdagi harakatni faqat qayta tiklangan kam sonli radarlar va IRGC'ning tezyurar katerlari orqali kuzatishga majbur bo‘lmoqda.

Shimoliy Karolinadagi Fort-Bregg shtabidan turib boshqarilayotgan ushbu maxsus yo‘lak global energiya bozoridagi taqchillikni sezilarli darajada yumshatmoqda.

Sizningcha, Hormuz bo‘g‘ozidagi bunday maxfiy dengiz nazorati dunyo bozorida neft narxlarining barqarorlashishiga to‘liq xizmat qila oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro iqtisodiy-siyosiy yangiliklardan xabardor bo‘lish uchun ushbu tahliliy xabarni do‘stlaringizga ulashing!

AQSHEronHormuz bo'g'oziAxiosFort-Bregg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiTramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiBugun, 07:42Tog‘ sheri hujumida ayol halok bo‘ldi: 1999 yildan beri ilk fojiaTog‘ sheri hujumida ayol halok bo‘ldi: 1999 yildan beri ilk fojiaBugun, 00:26Ferrari elektromobili 40 million dollarga sotilib rekord qo‘ydiFerrari elektromobili 40 million dollarga sotilib rekord qo‘ydiKecha, 23:11Xitoy bahsli hududda yirik sun’iy orol barpo etmoqdaXitoy bahsli hududda yirik sun’iy orol barpo etmoqdaKecha, 23:04Singapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiSingapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiKecha, 19:24Kubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildiKubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildiKecha, 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi