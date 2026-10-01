Nuh kemasi topildimi?: Turkiyadagi gigant tuzilma ostida 3 qavatli sirli inshoot aniqlandi
Ming yillardan buyon diniy manbalar va jahon arxeologiyasidagi eng buyuk jumboq bo‘lib kelayotgan afsonaviy Nuh kemasining (Noah's Ark) aniq manzili topilgani e’lon qilindi. Britaniyaning mashhur «Daily Star» nashri bergan xabarga ko‘ra, «Noah's Ark Scans» mustaqil tadqiqot guruhi izlovchilari Turkiya hududidagi ulkan qayiq shaklidagi mashhur Durupinar geologik tuzilmasida chuqur radiolokatsion skanerlash ishlarini muvaffaqiyatli yakunlagan.
Tadqiqotchilar guruhi vakili Endryu Jons ushbu sirli obyektning haqiqatan ham inson qo‘li bilan yaratilgan sun’iy inshoot ekani «100 foizlik aniqlikda» isbotlanganini ta’kidladi. Zamonaviy 3D-radar ma’lumotlari skeptiklarning «bu shunchaki tabiiy ohaktosh qoyasi» degan da’volarini rad etib, tuzilma ichida ko‘plab tunnellar, xonalar va muqaddas bitiklarda bayon etilgandek aynan uchta palubaga (qavatga) ajratilgan yer osti qatlamlari mavjudligini ko‘rsatgan.
«3 ta paluba, yer osti xonalari va 100 foizlik bayonot»: 5 ta asosiy dalil
«Noah's Ark Scans» jamoasi tomonidan e’lon qilingan sensatsion kashfiyot bo‘yicha eng muhim faktlar:
100 foizlik tasdiq da’vosi: Mustaqil tadqiqotchilar Turkiyadagi Durupinar tuzilmasi ostida aynan Nuh kemasi qoldiqlari ko‘milib yotganini rasman bildirdi;
Radar orqali aniqlangan 3 qavat: Skanlash natijalari yer osti inshootining roppa-rosa uchta alohida palubadan (sathdan) iborat ekanini ko‘rsatdi — bu muqaddas kitoblardagi Nuh kemasi tasnifiga to‘liq mos keladi;
Ichki tunnellar va xonalar: Radar profillari bir butun tosh jinsini emas, balki murakkab bo‘shliqlar, yo‘laklar va maxsus xonalar majmuasini qayd etdi;
Tabiiy emas, inson qo‘li mehnati: Tadqiqotchilar tuzilmaning muzliklar yoki shamol eroziyasi natijasida shakllangani haqidagi skeptik taxminlarni rad etmoqda;
Yog‘och qoldiqlari hali topilmadi: Endryu Jons inshootning kema ekanini yuz foiz tasdiqlovchi asosiy moddiy dalil — toshga aylangan qadimiy yog‘och namunalari hozircha topilmaganini tan oldi.
Durupinar tuzilmasi va Nuh kemasi tadqiqotining qiyosiy tasnifi
«Noah's Ark Scans» guruhi xulosalari, radar ko‘rsatkichlari va ilmiy e’tirozlar tahlili:
Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari
«Noah's Ark Scans» guruhi va Endryu Jons xulosasi
Ilmiy jamoatchilik va skeptiklar shubhasi
Geografik joylashuv
Turkiya, Ararat (Og‘ri dog‘i) yaqinidagi Durupinar tuzilmasi
Katta Ararat tog‘ining tabiiy tog‘-tosh relefi zonasi
Obyektning tashqi ko‘rinishi
Uzunligi va kengligi ulkan kemaga monand qayiqsimon shakl
Eroziya va muzliklar harakati yaratgan ohaktosh qatlami
Radiolokatsion skaner natijasi
Ichki tunnellar, xonalar va 3 ta alohida palubali qatlam
Yerosti siniqlari, bo‘shliqlari va geologik yoriqlar
Diniy manbalarga mosligi
Tavrot va Injildagi «uch qavatli kema» ta’rifiga to‘liq mos
Diniy afsonalarni tabiiy shakllarga sun’iy bog‘lash xavfi
Asosiy dalil (Yog‘och qoldiqlari)
Hozircha toshga aylangan organik yog‘och topilmagan
Organik moddiy dalilsiz sun’iylikni isbotlab bo‘lmaydi
Loyihaning yakuniy bahosi
«Biz Nuh payg‘ambarning tarixiy kemasini 100% topdik»
Faktlar to‘liq arxeologik qazishmalar bilan tasdiqlanishi shart
Arxeologiya va geologiya ekspertizasi: Durupinar haqiqatan ham Nuh kemasimi yoki navbatdagi illyuziya?
Xalqaro arxeologlar, geolog-olimlar va tarixchilarning xulosalari:
«Radar ko‘rsatgan sirli simmetriya»: Geologlar ko‘pincha tabiatning geometrik shakllar (qayiq yoki piramida ko‘rinishidagi qoyalar) yaratishga qodirligini ta’kidlaydi; ammo 3D-skanerlarning yer ostida bir xil simmetriyaga ega xonalar va uchta parallel qavatni qayd etishi Durupinar tuzilmasi shunchaki oddiy tabiiy tosh emas, balki sun’iy qurilma bo‘lishi ehtimolini sezilarli darajada oshiradi;
«Qazishmalarsiz haqiqat ochilmaydi»: Radar to‘lqinlari yer ostidagi suv, gaz yoki bo‘sh g‘ovak qatlamlarni xona sifatida xato talqin qilishi mumkin; shu sababli, dunyo ilmiy hamjamiyati «Noah's Ark Scans» bayonotini to‘liq qabul qilishi uchun Turkiya hukumati ruxsati bilan chuqur arxeologik qazishmalar o‘tkazilishi va qadimiy yog‘och yoki bitum (smola) qoldiqlari laboratoriyada radiouglerod tahlilidan o‘tkazilishi shart;
Global qiziqish va soxtakorlik xavfi: Nuh payg‘ambar kemasi mavzusi dunyo bo‘ylab millionlab dindorlar va tarix ixlosmandlari uchun nihoyatda hassosdir; Ganadagi soxta «payg‘ambar»ning ikkinchi to‘fon bahonasida firibgarlik qilgani singari voqealar ham jamiyatda bunday muqaddas mavzularga nisbatan sergak va ilmiy asoslangan yondashuvni talab qiladi.
Sizningcha, Turkiyadagi ushbu sirli tuzilma chindan ham ming yillar oldingi buyuk to‘fondan omon qolgan Nuh payg‘ambarning afsonaviy kemasi bo‘lishi mumkinmi? Ilm-fan qachondir ushbu buyuk diniy mo‘jizaning moddiy isbotini to‘liq ko‘rsatib bera oladi deb ishonasizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va insoniyatni hayajonga solgan ushbu olamshumul tarixiy tahlilni barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…