Franco Mastantuono Argentina safida qaytgani va mundialdagi og‘riqli damlarni esladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Argentina milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatidan keyingi ilk o‘yinida Boliviyani 4:0 hisobida mag‘lub etdi, bu esa jamoa uchun yangi xalqaro siklning boshlanishini belgilab berdi.
- Ushbu o‘yinda maydonga tushgan 19 yoshli Franko Mastantuono 2026 yilgi mundial tarkibiga kiritilmagani uning uchun og‘ir bo‘lganini ta’kidladi, biroq u jamoani qo‘llab-quvvatlaganini qayd etdi.
Argentina milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatidan keyingi ilk o‘yinini o‘tkazib, Kordoba shahrida Boliviyaga qarshi maydonga tushdi va 4:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mario Alberto Kempes stadionida kechgan uchrashuv Lionel Skaloni shogirdlari uchun yangi xalqaro siklning boshlanishi bo‘ldi. Ushbu bahsda yosh iqtidorlarni asosiy tarkibga jalb etgan bosh murabbiy jamoada yangi bosqichni boshlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundialdan chetda qolish azobi va yangi maqsadlarTyC Sports xabar berishicha, ushbu o‘yinda maydonga tushgan hujumkor futbolchi Franko Mastantuono milliy jamoa safidagi muvaffaqiyatli qaytishidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi. Sobiq River Pleyt yulduzi 2026 yilgi jahon chempionati uchun 26 kishilik yakuniy tarkibga kiritilmagani uning uchun ruhiy jihatdan juda og‘ir bo‘lganini yashirmadi. Shaxsiy ko‘ngilsizlikka qaramay, u turnir davomida Vatandoshlarni olisdan turib qo‘llab-quvvatlaganini ta’kidladi.
19 yoshli futbolchi o‘zining og‘riqli xotiralari haqida gapirar ekan, jamoaning mundialdagi muvaffaqiyati butun Argentinani g‘ururlantirganini e’tirof etdi. Endilikda uning asosiy e’tibori terma jamoadagi o‘rnini qat’iy egallashga va boshlanayotgan yangi siklda o‘zini ko‘rsatishga qaratilgan.
«Jahon chempionati qaydnomasidan chetda qolish juda og‘ir, biroq men har doim jamoadoshlarim va Argentina g‘alaba qozonishini istab qo‘llab-quvvatlayman, — dedi Mastantuono o‘yindan keyin. — Ular barchamizni faxrlantiradigan ajoyib mundial o‘tkazishdi. Hozir esa o‘zimni yaxshi his qilayotgan va yangi imkoniyatlar ochilayotgan yangi jarayon haqida o‘ylayapman».
Yangi jamoa va murabbiyning ishonchiFutbolchining fikricha, yozgi transfer oynasida Real Madrid safidan Florentinaga ko‘chib o‘tgani uning o‘yin amaliyoti va maydondagi o‘tkirligini tiklashda muhim rol o‘ynagan. Ayni damda Italiya klubida to‘p surayotgan yosh iqtidor o‘ziga maydonda taktik erkinlik bergani uchun bosh murabbiy Lionel Skaloniga minnatdorchilik bildirdi.
O‘z navbatida, Lionel Skaloni matbuot vakillari va muxlislarga murojaat qilib, Franko Mastantuono, Leonel Flores hamda Niko Paz kabi yosh iste’dodlarga ortiqcha bosim o‘tkazmaslikni so‘radi. Murabbiy ularning o‘z salohiyatini erkin namoyon etishi uchun qulay muhit yaratish muhimligini urg‘uladi. Boliviyaga qarshi bahsda Lautaro Martines, Niko Paz, Kristian Romero va Xose Lopes kiritgan gollar argentinaliklarga navbatdagi qulay g‘alabani taqdim etdi va yangi avlod o‘zini to‘laqonli ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
Izohlar 0
…