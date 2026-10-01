Franco Mastantuono Argentina safida qaytgani va mundialdagi og‘riqli damlarni esladi

·34·Sport
Franco Mastantuono Argentina safida qaytgani va mundialdagi og‘riqli damlarni esladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Argentina milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatidan keyingi ilk o‘yinida Boliviyani 4:0 hisobida mag‘lub etdi, bu esa jamoa uchun yangi xalqaro siklning boshlanishini belgilab berdi.
  • Ushbu o‘yinda maydonga tushgan 19 yoshli Franko Mastantuono 2026 yilgi mundial tarkibiga kiritilmagani uning uchun og‘ir bo‘lganini ta’kidladi, biroq u jamoani qo‘llab-quvvatlaganini qayd etdi.

Argentina milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatidan keyingi ilk o‘yinini o‘tkazib, Kordoba shahrida Boliviyaga qarshi maydonga tushdi va 4:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mario Alberto Kempes stadionida kechgan uchrashuv Lionel Skaloni shogirdlari uchun yangi xalqaro siklning boshlanishi bo‘ldi. Ushbu bahsda yosh iqtidorlarni asosiy tarkibga jalb etgan bosh murabbiy jamoada yangi bosqichni boshlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundialdan chetda qolish azobi va yangi maqsadlar

TyC Sports xabar berishicha, ushbu o‘yinda maydonga tushgan hujumkor futbolchi Franko Mastantuono milliy jamoa safidagi muvaffaqiyatli qaytishidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi. Sobiq River Pleyt yulduzi 2026 yilgi jahon chempionati uchun 26 kishilik yakuniy tarkibga kiritilmagani uning uchun ruhiy jihatdan juda og‘ir bo‘lganini yashirmadi. Shaxsiy ko‘ngilsizlikka qaramay, u turnir davomida Vatandoshlarni olisdan turib qo‘llab-quvvatlaganini ta’kidladi.

19 yoshli futbolchi o‘zining og‘riqli xotiralari haqida gapirar ekan, jamoaning mundialdagi muvaffaqiyati butun Argentinani g‘ururlantirganini e’tirof etdi. Endilikda uning asosiy e’tibori terma jamoadagi o‘rnini qat’iy egallashga va boshlanayotgan yangi siklda o‘zini ko‘rsatishga qaratilgan.

«Jahon chempionati qaydnomasidan chetda qolish juda og‘ir, biroq men har doim jamoadoshlarim va Argentina g‘alaba qozonishini istab qo‘llab-quvvatlayman, — dedi Mastantuono o‘yindan keyin. — Ular barchamizni faxrlantiradigan ajoyib mundial o‘tkazishdi. Hozir esa o‘zimni yaxshi his qilayotgan va yangi imkoniyatlar ochilayotgan yangi jarayon haqida o‘ylayapman».

Yangi jamoa va murabbiyning ishonchi

Futbolchining fikricha, yozgi transfer oynasida Real Madrid safidan Florentinaga ko‘chib o‘tgani uning o‘yin amaliyoti va maydondagi o‘tkirligini tiklashda muhim rol o‘ynagan. Ayni damda Italiya klubida to‘p surayotgan yosh iqtidor o‘ziga maydonda taktik erkinlik bergani uchun bosh murabbiy Lionel Skaloniga minnatdorchilik bildirdi.

O‘z navbatida, Lionel Skaloni matbuot vakillari va muxlislarga murojaat qilib, Franko Mastantuono, Leonel Flores hamda Niko Paz kabi yosh iste’dodlarga ortiqcha bosim o‘tkazmaslikni so‘radi. Murabbiy ularning o‘z salohiyatini erkin namoyon etishi uchun qulay muhit yaratish muhimligini urg‘uladi. Boliviyaga qarshi bahsda Lautaro Martines, Niko Paz, Kristian Romero va Xose Lopes kiritgan gollar argentinaliklarga navbatdagi qulay g‘alabani taqdim etdi va yangi avlod o‘zini to‘laqonli ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Franco MastantuonoArgentinaLionel ScaloniFiorentinaBoliviyaviy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiArgentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandi22 sentabr 23:51Franco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiFranco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladi12 sentabr 11:51«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi12 sentabr 06:21Lionel Skaloni Argentina terma jamoasining taktik oʻzgarishlarini boshladiLionel Skaloni Argentina terma jamoasining taktik oʻzgarishlarini boshladiKecha 12:11Argentina terma jamoasida sardorlik masalasi hal etildiArgentina terma jamoasida sardorlik masalasi hal etildi28 sentabr 10:17Lionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildiLionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildi25 sentabr 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi