«Liverpul»ga APL kuboklari beriladimi? Germaniya ustozi shov-shuvli savolga nuqta qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Yurgen Klopp, «Manchester Siti»ning moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblanishi ortidan «Liverpul»ga qo‘shimcha chempionliklar berilishi mumkinligi haqidagi savolga javob berdi.
- 59 yoshli mutaxassisning ta'kidlashicha, u bunday sovrinlarni kutmaydi va «Liverpul» bilan maydonda erishgan natijalaridan mamnun.
Angliya Premer-ligasida «Manchester Siti»ning moliyaviy qoidalarni buzganlikda aybdor deb topilishi futbol olamida katta rezonans keltirib chiqardi. «Shaharliklar» bilan ko‘p yillar davomida murosasiz chempionlik poygalarida kurash olib borgan «Liverpul»ning sobiq ustozi, ayni damda Germaniya milliy jamoasini boshqarayotgan Yurgen Klopp ushbu shov-shuvli holatga ilk bor baho berdi.
Bayern Germany nashriga intervyu bergan 59 yoshli mutaxassis o‘ziga berilgan — «Manchester Siti» ochkolardan yoki sovrinlardan mahrum etilsa, «Liverpul» yana bir-ikkita chempionlikni qo‘lga kiritishiga umid qilyapsizmi? — degan savolga tabassum bilan javob qaytardi.
«Menga bunday unvonlar kerak emas»
Klopp o‘z davridagi natijalar va maydonda kechgan halol kurash u uchun har qanday qarordan qadrliroq ekanini ochiqladi:
«(Kuladi) Albatta, bu xabarlarni eshitdim, lekin bu haqda unchalik o‘ylab ko‘rganim yo‘q. Faqat kutish va nima bo‘lishini kuzatish qoldi, xolos.
Menga chempionlik unvoni yoki shunga o‘xshash biror narsa taqdim etilishiga aslo tayyorgarlik ko‘rmayapman. «Liverpul» bilan erishgan natijalarimizdan mutlaqo mamnunman. Biz maydonda bor kuchimiz bilan kurashdik. Bundan ortiq hech narsa deya olmayman, chunki tafsilotlarni bilmayman va ular meni qiziqtirmaydi».
Pep va «Siti»ga nisbatan yuksak ehtirom
Garchi moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha qaror chiqarilgan bo‘lsa-da, germaniyalik tajribali murabbiy Pep Gvardiola jamoasining yashil maydondagi darajasini yuqori baholadi:
Maydondagi mahorat: «Men Pep Gvardiolaga va «Manchester Siti»ning o‘yin uslubiga juda katta hurmat bilan qarayman — ular fantastik futbol namoyish etishdi va biz uchun eng yuqori saviyadagi raqib bo‘lishdi».
Sanksiyalarga munosabat: «Agar klubga qandaydir jazo yoki sanksiyalar qo‘llansa, bunga mening hech qanday aloqam yo‘q. Faqat yakuniy qarorlarni kutib, nima bo‘lishini ko‘ramiz».
Yurgen Kloppning ushbu og‘ir-bosiq va xolisona bayonoti «Liverpul» muxlislari orasida oldingi yillardagi chempionliklar qaytarib berilishi mumkinligi haqida avj olgan bahs-munozaralarni biroz sovutgandek bo‘ldi. Mutaxassis uchun o‘tmishdagi haqiqiy kurash har qanday kabinet qarorlaridan ustun bo‘lib qolmoqda.
Izohlar 0
…