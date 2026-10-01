«Liverpul»ga APL kuboklari beriladimi? Germaniya ustozi shov-shuvli savolga nuqta qo‘ydi

·42·Sport
«Liverpul»ga APL kuboklari beriladimi? Germaniya ustozi shov-shuvli savolga nuqta qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Yurgen Klopp, «Manchester Siti»ning moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblanishi ortidan «Liverpul»ga qo‘shimcha chempionliklar berilishi mumkinligi haqidagi savolga javob berdi.
  • 59 yoshli mutaxassisning ta'kidlashicha, u bunday sovrinlarni kutmaydi va «Liverpul» bilan maydonda erishgan natijalaridan mamnun.

Angliya Premer-ligasida «Manchester Siti»ning moliyaviy qoidalarni buzganlikda aybdor deb topilishi futbol olamida katta rezonans keltirib chiqardi. «Shaharliklar» bilan ko‘p yillar davomida murosasiz chempionlik poygalarida kurash olib borgan «Liverpul»ning sobiq ustozi, ayni damda Germaniya milliy jamoasini boshqarayotgan Yurgen Klopp ushbu shov-shuvli holatga ilk bor baho berdi.

Bayern Germany nashriga intervyu bergan 59 yoshli mutaxassis o‘ziga berilgan — «Manchester Siti» ochkolardan yoki sovrinlardan mahrum etilsa, «Liverpul» yana bir-ikkita chempionlikni qo‘lga kiritishiga umid qilyapsizmi? — degan savolga tabassum bilan javob qaytardi.

«Menga bunday unvonlar kerak emas»

Klopp o‘z davridagi natijalar va maydonda kechgan halol kurash u uchun har qanday qarordan qadrliroq ekanini ochiqladi:

«(Kuladi) Albatta, bu xabarlarni eshitdim, lekin bu haqda unchalik o‘ylab ko‘rganim yo‘q. Faqat kutish va nima bo‘lishini kuzatish qoldi, xolos.

Menga chempionlik unvoni yoki shunga o‘xshash biror narsa taqdim etilishiga aslo tayyorgarlik ko‘rmayapman. «Liverpul» bilan erishgan natijalarimizdan mutlaqo mamnunman. Biz maydonda bor kuchimiz bilan kurashdik. Bundan ortiq hech narsa deya olmayman, chunki tafsilotlarni bilmayman va ular meni qiziqtirmaydi».

Pep va «Siti»ga nisbatan yuksak ehtirom

Garchi moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha qaror chiqarilgan bo‘lsa-da, germaniyalik tajribali murabbiy Pep Gvardiola jamoasining yashil maydondagi darajasini yuqori baholadi:

  • Maydondagi mahorat: «Men Pep Gvardiolaga va «Manchester Siti»ning o‘yin uslubiga juda katta hurmat bilan qarayman — ular fantastik futbol namoyish etishdi va biz uchun eng yuqori saviyadagi raqib bo‘lishdi».

  • Sanksiyalarga munosabat: «Agar klubga qandaydir jazo yoki sanksiyalar qo‘llansa, bunga mening hech qanday aloqam yo‘q. Faqat yakuniy qarorlarni kutib, nima bo‘lishini ko‘ramiz».

Yurgen Kloppning ushbu og‘ir-bosiq va xolisona bayonoti «Liverpul» muxlislari orasida oldingi yillardagi chempionliklar qaytarib berilishi mumkinligi haqida avj olgan bahs-munozaralarni biroz sovutgandek bo‘ldi. Mutaxassis uchun o‘tmishdagi haqiqiy kurash har qanday kabinet qarorlaridan ustun bo‘lib qolmoqda.

Manchester SitiYurgen KloppPremer‑ligaMoliyaviy qoidalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi25 sentabr 20:17Manchester Siti moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topildiManchester Siti moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topildiKecha 21:38Gvardiola Klopp boshqargan “Liverpul” dahshatli raqib bo‘lganini aytdiGvardiola Klopp boshqargan “Liverpul” dahshatli raqib bo‘lganini aytdi29 may 09:16Linders ikki buyuk murabbiy — Gvardiola va Klopp uslubini solishtirdiLinders ikki buyuk murabbiy — Gvardiola va Klopp uslubini solishtirdi27 may 11:09Gvardiola va Klopp Mayorkada birga dam olishi mumkinGvardiola va Klopp Mayorkada birga dam olishi mumkin26 may 17:09«Liverpul» Julian Uordni sport direktori lavozimiga qaytardi«Liverpul» Julian Uordni sport direktori lavozimiga qaytardi26 sentabr 15:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi