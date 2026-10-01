Huawei Mate 90 Pro uchun yangi Ruiying Z10 kamerasi taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei kompaniyasi Ruiying Z10 nomli yangi tashqi modulli kamerani taqdim etdi, u anʼanaviy DSLR fotoapparatlarining bir nechta obyektivini almashtira oladi.
- Ushbu qurilma 1 dyuymli 50 megapikselli RYYB-sensor, 24–240 mm ekvivalent fokus masofasi va F2.0–F4.5 diafragma oraligʻiga ega boʻlib, 1 dan 10 karraligacha uzluksiz optik zoomni taʼminlaydi.
Huawei kompaniyasi mobil suratga olish texnologiyalarida navbatdagi muhim qadamni tashlab, yangi flagman qurilmalar qatori bilan birga noyob tashqi modulli kamerani namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taqdimot davomida kompaniya rahbari Yuy Chendun yangi Ruiying Z10 tashqi kamerasi anʼanaviy DSLR (koʻzguli) fotoapparatlarining bir nechta obyektivini toʻlaqonli almashtira olishini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilma oddiy telekonverterning vazifasidan ancha kengroq boʻlib, u oʻzining mustaqil datchigiga ega boʻlgan va smartfonga ulanib ishlaydigan mukammal suratga olish vositasidir. Yuy Chendunning taʼkidlashicha, u shaxsiy foydalanish uchun xarid qilgan koʻzguli fotoapparat toʻrtta alohida obyektivni talab qilgani holda, endilikda Huawei Ruiying Z10 bularning barchasini yagona korpusda uddalay oladi.
Modulli kameraning texnik imkoniyatlariRuiying Z10 flagman smartfonlarning imkoniyatlarini professional darajaga olib chiqishga moʻljallangan boʻlib, u Mate 90 Pro Max Collector's Edition hamda Mate 90 RS modellariga toʻliq mos keladi. Ushbu modul mobil qurilmaning oʻz ichki kameralaridan tashqariga chiqib, professional darajadagi optik natijalarni taqdim etishga qodir.
Mazkur qurilma 50 megapiksellik RYYB-sensor va ekvivalent fokus masofasi 24–240 millimetrni tashkil etuvchi optika bilan jihozlangan. Obyektivning diafragma oraligʻi F2.0 dan F4.5 gacha oʻzgarib turadi. Optik tizimning murakkab tuzilishi oltita guruhga jamlangan 19 ta linzadan iborat boʻlib, ularga uchta oʻta past dispersiyali hamda beshta past dispersiyali linzalar kiradi.
Optik zoom va kelajakdagi istiqbollarRuiying Z10 qurilmasining eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning 1 dan 10 karraligacha boʻlgan uzluksiz optik yaqinlashtirish (zoom) imkoniyatidir. Ichki datchik oʻlchami 1 dyuymni tashkil etishi suratga olish jarayonida yuqori sifat va tiniqlikni taʼminlaydi.
Hozirgi kunda yangi taqdim etilgan Huawei Mate 90 seriyali smartfonlari bilan birgalikda mazkur modulli kamera ham Xitoy bozorida sotuvga chiqarildi. Mazkur ishlanma mobil fototexnika ixlosmandlariga ogʻir va qimmat professional jihozlarsiz yuqori sifatli kontent yaratish imkonini taqdim etadi.
Izohlar 0
…