Huawei Mate 90 Pro uchun yangi Ruiying Z10 kamerasi taqdim etildi

·35·Texno
Huawei Mate 90 Pro uchun yangi Ruiying Z10 kamerasi taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei kompaniyasi Ruiying Z10 nomli yangi tashqi modulli kamerani taqdim etdi, u anʼanaviy DSLR fotoapparatlarining bir nechta obyektivini almashtira oladi.
  • Ushbu qurilma 1 dyuymli 50 megapikselli RYYB-sensor, 24–240 mm ekvivalent fokus masofasi va F2.0–F4.5 diafragma oraligʻiga ega boʻlib, 1 dan 10 karraligacha uzluksiz optik zoomni taʼminlaydi.

Huawei kompaniyasi mobil suratga olish texnologiyalarida navbatdagi muhim qadamni tashlab, yangi flagman qurilmalar qatori bilan birga noyob tashqi modulli kamerani namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taqdimot davomida kompaniya rahbari Yuy Chendun yangi Ruiying Z10 tashqi kamerasi anʼanaviy DSLR (koʻzguli) fotoapparatlarining bir nechta obyektivini toʻlaqonli almashtira olishini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilma oddiy telekonverterning vazifasidan ancha kengroq boʻlib, u oʻzining mustaqil datchigiga ega boʻlgan va smartfonga ulanib ishlaydigan mukammal suratga olish vositasidir. Yuy Chendunning taʼkidlashicha, u shaxsiy foydalanish uchun xarid qilgan koʻzguli fotoapparat toʻrtta alohida obyektivni talab qilgani holda, endilikda Huawei Ruiying Z10 bularning barchasini yagona korpusda uddalay oladi.

Modulli kameraning texnik imkoniyatlari

Ruiying Z10 flagman smartfonlarning imkoniyatlarini professional darajaga olib chiqishga moʻljallangan boʻlib, u Mate 90 Pro Max Collector's Edition hamda Mate 90 RS modellariga toʻliq mos keladi. Ushbu modul mobil qurilmaning oʻz ichki kameralaridan tashqariga chiqib, professional darajadagi optik natijalarni taqdim etishga qodir.

Mazkur qurilma 50 megapiksellik RYYB-sensor va ekvivalent fokus masofasi 24–240 millimetrni tashkil etuvchi optika bilan jihozlangan. Obyektivning diafragma oraligʻi F2.0 dan F4.5 gacha oʻzgarib turadi. Optik tizimning murakkab tuzilishi oltita guruhga jamlangan 19 ta linzadan iborat boʻlib, ularga uchta oʻta past dispersiyali hamda beshta past dispersiyali linzalar kiradi.

Optik zoom va kelajakdagi istiqbollar

Ruiying Z10 qurilmasining eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning 1 dan 10 karraligacha boʻlgan uzluksiz optik yaqinlashtirish (zoom) imkoniyatidir. Ichki datchik oʻlchami 1 dyuymni tashkil etishi suratga olish jarayonida yuqori sifat va tiniqlikni taʼminlaydi.

Hozirgi kunda yangi taqdim etilgan Huawei Mate 90 seriyali smartfonlari bilan birgalikda mazkur modulli kamera ham Xitoy bozorida sotuvga chiqarildi. Mazkur ishlanma mobil fototexnika ixlosmandlariga ogʻir va qimmat professional jihozlarsiz yuqori sifatli kontent yaratish imkonini taqdim etadi.

HuaweiRuiying Z10Mate 90 ProSmartfon kamerasiTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90 oʻziga xos suratga olish moduliga ega boʻladiHuawei Mate 90 oʻziga xos suratga olish moduliga ega boʻladi29 sentabr 13:30OpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldiOpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldi15 sentabr 01:55Huawei Mate 90 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiKecha 18:28Huawei Mate 90 Pro Max uchun 1 dyuymli tashqi kamera sinovdan oʻtkazildiHuawei Mate 90 Pro Max uchun 1 dyuymli tashqi kamera sinovdan oʻtkazildi29 sentabr 15:54Huawei Mate 90 RS Ultimate Design smartfonining ilk renderlari eʼlon qilindiHuawei Mate 90 RS Ultimate Design smartfonining ilk renderlari eʼlon qilindi27 sentabr 00:23Huawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadi25 sentabr 13:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi