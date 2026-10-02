Manchester Siti Premyer-liganing moliyaviy ayblovlariga qarshi apellyatsiya berdi

·2·Sport
Manchester Siti Premyer-liganing moliyaviy ayblovlariga qarshi apellyatsiya berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubi Premyer-liganing moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha ayblovlarini rad etib, mustaqil komissiya qaroriga apellyatsiya berdi.
  • Klub 2009–2010 va 2017–2018-yilgi mavsumlar oralig'ida 830 million funt sterlingdan ortiq daromadni sun'iy oshirib ko'rsatganlikda ayblangan edi.
  • Manchester Siti o'zining aybsizligiga to'liq ishonishini bildirdi va asosiy homiylik bitimlari Abu-Dabi hukumati tomonidan qonuniy moliyalashtirilganini isbotlashga harakat qiladi.

Manchester Siti klubi Angliya Premyer-ligasining mustaqil komissiyasi qaroriga rasman apellyatsiya berib, moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha chiqarilgan ayblov hukmini bekor qilishni talab qilmoqda. Mazkur huquqiy kurashning keyingi bosqichga koʻtarilishi butun ingliz futboli kelajagiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan muhim voqeadir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Manchester Siti jamoasi belgilangan muddatga amal qilib, payshanba kuni kechqurun barcha tegishli hujjatlarni rasman taqdim etgan. Bu qadam mustaqil komissiya tekshiruv yakunlariga koʻra klubni jiddiy moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topganidan keyin amalga oshirildi.

Tekshiruv natijalariga koʻra, 2009–2010 va 2017–2018-yilgi mavsumlar oraligʻida klub oʻz daromadlarini 830 million funt sterlingdan ortiq summaga sunʼiy ravishda oshirib koʻrsatganlikda ayblangandi. Vakolatli organlar xulosasiga asosan, jamoa qattiq xarajat qoidalarini chetlab oʻtish uchun yashirin moliyalashtirish sxemalari va tijorat hamkorlari bilan tuzilgan soxta shartnomalardan foydalangan.

Klub oʻz pozitsiyasida qatʼiy turibdi

Juma kuni eʼlon qilingan rasmiy bayonotda Manchester Siti barcha ayblovlarni qatʼiyan rad etib, oʻzining oqlanishiga toʻliq ishonishini bildirdi. Klub dastlabki qaror tubdan xato ekanini taʼkidlab, oʻzining aybsizligini tasdiqlovchi rad etib boʻlmas dalillar bazasiga ega ekanini maʼlum qildi.

Klub bayonotida shunday deyiladi: “Klub Premyer-liga komissiyasining xulosasiga qarshi keng qamrovli apellyatsiyani rasman taqdim etdi. Bizning qatʼiy pozitsiyamiz shundan iboratki, mazkur xulosa koʻplab asoslar boʻyicha huquqiy, prinsipial va faktik xatoliklarga toʻla.”

Manchester Siti huquqshunoslari asosiy homiylik bitimlari klubning bevosita egalik guruhi tomonidan emas, balki Abu-Dabi hukumati tomonidan qonuniy ravishda moliyalashtirilganini isbotlashga harakat qilishi kutilmoqda.

Kelajakdagi oqibatlar

Hozirgi qoidalarga koʻra, yangidan tuzilgan sudlov hayʼati faqat dastlabki qarorni koʻrib chiqadi va ishni noldan qayta koʻrib chiqmaydi. Bu shuni anglatadiki, Manchester Siti sanksiyalarni muvaffaqiyatli bekor qilish uchun komissiyaning dastlabki qaroridagi tub xatolarni isbotlab berishi shart.

Mazkur apellyatsiya jarayonining yakuni nafaqat klubning obroʻsi, balki Angliya futbolidagi moliyaviy adolat va qoidalar tizimining kelajakdagi landshaftini ham belgilab beradi. Barcha keyingi jarayonlar yakunlanmaguncha tomonlar rasmiy cheklovlarga rioya qilgan holda ish tutmoqda.

Manchester SitiPremyer-ligaFutbol yangiliklariApellyatsiyaAngliya chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildi29 sentabr 21:53Manchester Siti klubi ramzi vandalizmga uchradiManchester Siti klubi ramzi vandalizmga uchradi30 sentabr 22:31Pep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadiPep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadi30 sentabr 18:33Manchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqdaManchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqda27 sentabr 22:35Manchester Siti futbolchilari shartnomani bekor qilib ketishi mumkinManchester Siti futbolchilari shartnomani bekor qilib ketishi mumkinBugun 12:20Gari Nevill Angliya futboli Italiya taqdirini takrorlashi mumkinligidan ogohlantirdiGari Nevill Angliya futboli Italiya taqdirini takrorlashi mumkinligidan ogohlantirdiKecha 22:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi