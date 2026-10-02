Manchester Siti Premyer-liganing moliyaviy ayblovlariga qarshi apellyatsiya berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti klubi Premyer-liganing moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha ayblovlarini rad etib, mustaqil komissiya qaroriga apellyatsiya berdi.
- Klub 2009–2010 va 2017–2018-yilgi mavsumlar oralig'ida 830 million funt sterlingdan ortiq daromadni sun'iy oshirib ko'rsatganlikda ayblangan edi.
- Manchester Siti o'zining aybsizligiga to'liq ishonishini bildirdi va asosiy homiylik bitimlari Abu-Dabi hukumati tomonidan qonuniy moliyalashtirilganini isbotlashga harakat qiladi.
Manchester Siti klubi Angliya Premyer-ligasining mustaqil komissiyasi qaroriga rasman apellyatsiya berib, moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha chiqarilgan ayblov hukmini bekor qilishni talab qilmoqda. Mazkur huquqiy kurashning keyingi bosqichga koʻtarilishi butun ingliz futboli kelajagiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan muhim voqeadir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Manchester Siti jamoasi belgilangan muddatga amal qilib, payshanba kuni kechqurun barcha tegishli hujjatlarni rasman taqdim etgan. Bu qadam mustaqil komissiya tekshiruv yakunlariga koʻra klubni jiddiy moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topganidan keyin amalga oshirildi.
Tekshiruv natijalariga koʻra, 2009–2010 va 2017–2018-yilgi mavsumlar oraligʻida klub oʻz daromadlarini 830 million funt sterlingdan ortiq summaga sunʼiy ravishda oshirib koʻrsatganlikda ayblangandi. Vakolatli organlar xulosasiga asosan, jamoa qattiq xarajat qoidalarini chetlab oʻtish uchun yashirin moliyalashtirish sxemalari va tijorat hamkorlari bilan tuzilgan soxta shartnomalardan foydalangan.
Klub oʻz pozitsiyasida qatʼiy turibdiJuma kuni eʼlon qilingan rasmiy bayonotda Manchester Siti barcha ayblovlarni qatʼiyan rad etib, oʻzining oqlanishiga toʻliq ishonishini bildirdi. Klub dastlabki qaror tubdan xato ekanini taʼkidlab, oʻzining aybsizligini tasdiqlovchi rad etib boʻlmas dalillar bazasiga ega ekanini maʼlum qildi.
Klub bayonotida shunday deyiladi: “Klub Premyer-liga komissiyasining xulosasiga qarshi keng qamrovli apellyatsiyani rasman taqdim etdi. Bizning qatʼiy pozitsiyamiz shundan iboratki, mazkur xulosa koʻplab asoslar boʻyicha huquqiy, prinsipial va faktik xatoliklarga toʻla.”
Manchester Siti huquqshunoslari asosiy homiylik bitimlari klubning bevosita egalik guruhi tomonidan emas, balki Abu-Dabi hukumati tomonidan qonuniy ravishda moliyalashtirilganini isbotlashga harakat qilishi kutilmoqda.
Kelajakdagi oqibatlarHozirgi qoidalarga koʻra, yangidan tuzilgan sudlov hayʼati faqat dastlabki qarorni koʻrib chiqadi va ishni noldan qayta koʻrib chiqmaydi. Bu shuni anglatadiki, Manchester Siti sanksiyalarni muvaffaqiyatli bekor qilish uchun komissiyaning dastlabki qaroridagi tub xatolarni isbotlab berishi shart.
Mazkur apellyatsiya jarayonining yakuni nafaqat klubning obroʻsi, balki Angliya futbolidagi moliyaviy adolat va qoidalar tizimining kelajakdagi landshaftini ham belgilab beradi. Barcha keyingi jarayonlar yakunlanmaguncha tomonlar rasmiy cheklovlarga rioya qilgan holda ish tutmoqda.
Izohlar 0
…