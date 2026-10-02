Kyocera Digno BX4 taqdim etildi: besh yillik qoʻllab-quvvatlovchi korporativ smartfon

·7·Texno
Kyocera Digno BX4 taqdim etildi: besh yillik qoʻllab-quvvatlovchi korporativ smartfon
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kyocera Digno BX4 korporativ smartfoni 6,1 dyuymli HD+ IPS LCD ekran, MediaTek Dimensity 6400 protsessori, 8 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira bilan taqdim etildi.
  • Qurilma 8 megapikselli old va 50 megapikselli asosiy kameralarga, shuningdek, 4500 mA·soat sigʻimli akkumulyatorga ega.

Yaponiyaning Kyocera kompaniyasi uzoq muddatli foydalanishga moʻljallangan hamda mustahkamligi bilan ajralib turuvchi yangi Digno BX4 korporativ smartfonini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma SoftBank uyali aloqa operatori orqali joriy yilning oktyabr oyi oxiridan boshlab sotuvga chiqariladi. Yangi model oʻzining chidamliligi, dasturiy taʼminotni uzoq muddat yangilab borishi va ish jarayoni uchun qulay funksiyalari bilan eʼtiborga loyiq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Smartfon 6,1 dyuymli HD+ formatidagi IPS LCD ekran bilan jihozlangan boʻlib, u kundalik vazifalarni bajarishda yetarli darajada sifatli tasvirni taqdim etadi. Apparatning markaziy qismida MediaTek Dimensity 6400 protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u 8 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira bilan birgalikda ishlaydi. Ushbu temir qism konfiguratsiyasi korporativ dasturlar va kundalik vazifalarni muammosiz bajarish imkonini beradi.

Suratga olish imkoniyatlariga kelsak, qurilma 8 megapikselli old kamera hamda 50 megapikselli asosiy kamera bilan taʼminlangan. Mustahkam korpus ichida 4500 mA·soat sigʻimli akkumulyator joylashgan boʻlib, u 33 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Smartfonning oʻlchamlari 74 × 156 × 9,9 milligetrni tashkil etib, vazni taxminan 185 grammni tashkil qiladi.

Korporativ talablar va himoya

Mazkur model Google Android Enterprise Recommended dasturining qatʼiy talablariga toʻla javob beradi. Bu esa qurilmaning xavfsizlik va korporativ boshqaruv standartlariga muvofiqligini bildiradi. Ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun toʻrtta yirik Android yangilanishi va besh yil davomida xavfsizlik tizimi yangilanishlarini taqdim etishini maʼlum qildi.

Qurilmaning korpusi suv va chang kirishidan ishonchli himoyalangan. Shuningdek, AQShning harbiy MIL-STD-810H standartiga muvofiqligi smartfonga turli mexanik taʼsirlar va tushishlarga qarshi yuqori chidamlilik baxsh etadi. Ekranning oʻziga xos xususiyatlari sirasiga qoʻlqopda yoki hoʻl barmoqlar bilan boshqarish imkoniyati kiradi.

Ishbilarmon foydalanuvchilar uchun maxsus funksiyalar ham nazarda tutilgan. Xususan, qurilma 60 daqiqagacha davom etadigan suhbatlarni yozib olish va ulardan 100 tagacha saqlash imkoniyatiga ega. Bundan tashqari, barmoq izi skaneri, yuzni tanish texnologiyasi, quloqchinlar uchun 3,5 mm port hamda FeliCa qoʻllab-quvvatlaydigan NFC moduli mavjud.

KyoceraDigno BX4Android EnterpriseSoftBankMediaTek
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdiAQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdi5 sentabr 04:53NVIDIA va OpenAI qiymati 500 milliard dollarlik yirik loyihani muhokama qilmoqdaNVIDIA va OpenAI qiymati 500 milliard dollarlik yirik loyihani muhokama qilmoqda27 iyul 14:59Sunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiSunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdi16 iyul 11:25Yaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqdaYaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqda5 iyul 01:53OpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollarOpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollar27 iyun 05:51SoftBank Fransiyada maʻlumotlar markazlari uchun 75 milliard yevro tikadiSoftBank Fransiyada maʻlumotlar markazlari uchun 75 milliard yevro tikadi31 may 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi