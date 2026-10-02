Kyocera Digno BX4 taqdim etildi: besh yillik qoʻllab-quvvatlovchi korporativ smartfon
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kyocera Digno BX4 korporativ smartfoni 6,1 dyuymli HD+ IPS LCD ekran, MediaTek Dimensity 6400 protsessori, 8 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira bilan taqdim etildi.
- Qurilma 8 megapikselli old va 50 megapikselli asosiy kameralarga, shuningdek, 4500 mA·soat sigʻimli akkumulyatorga ega.
Yaponiyaning Kyocera kompaniyasi uzoq muddatli foydalanishga moʻljallangan hamda mustahkamligi bilan ajralib turuvchi yangi Digno BX4 korporativ smartfonini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma SoftBank uyali aloqa operatori orqali joriy yilning oktyabr oyi oxiridan boshlab sotuvga chiqariladi. Yangi model oʻzining chidamliligi, dasturiy taʼminotni uzoq muddat yangilab borishi va ish jarayoni uchun qulay funksiyalari bilan eʼtiborga loyiq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikSmartfon 6,1 dyuymli HD+ formatidagi IPS LCD ekran bilan jihozlangan boʻlib, u kundalik vazifalarni bajarishda yetarli darajada sifatli tasvirni taqdim etadi. Apparatning markaziy qismida MediaTek Dimensity 6400 protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u 8 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira bilan birgalikda ishlaydi. Ushbu temir qism konfiguratsiyasi korporativ dasturlar va kundalik vazifalarni muammosiz bajarish imkonini beradi.
Suratga olish imkoniyatlariga kelsak, qurilma 8 megapikselli old kamera hamda 50 megapikselli asosiy kamera bilan taʼminlangan. Mustahkam korpus ichida 4500 mA·soat sigʻimli akkumulyator joylashgan boʻlib, u 33 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Smartfonning oʻlchamlari 74 × 156 × 9,9 milligetrni tashkil etib, vazni taxminan 185 grammni tashkil qiladi.
Korporativ talablar va himoyaMazkur model Google Android Enterprise Recommended dasturining qatʼiy talablariga toʻla javob beradi. Bu esa qurilmaning xavfsizlik va korporativ boshqaruv standartlariga muvofiqligini bildiradi. Ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun toʻrtta yirik Android yangilanishi va besh yil davomida xavfsizlik tizimi yangilanishlarini taqdim etishini maʼlum qildi.
Qurilmaning korpusi suv va chang kirishidan ishonchli himoyalangan. Shuningdek, AQShning harbiy MIL-STD-810H standartiga muvofiqligi smartfonga turli mexanik taʼsirlar va tushishlarga qarshi yuqori chidamlilik baxsh etadi. Ekranning oʻziga xos xususiyatlari sirasiga qoʻlqopda yoki hoʻl barmoqlar bilan boshqarish imkoniyati kiradi.
Ishbilarmon foydalanuvchilar uchun maxsus funksiyalar ham nazarda tutilgan. Xususan, qurilma 60 daqiqagacha davom etadigan suhbatlarni yozib olish va ulardan 100 tagacha saqlash imkoniyatiga ega. Bundan tashqari, barmoq izi skaneri, yuzni tanish texnologiyasi, quloqchinlar uchun 3,5 mm port hamda FeliCa qoʻllab-quvvatlaydigan NFC moduli mavjud.
Izohlar 0
…