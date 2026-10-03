5 o‘yinda 6 ta gol! Doniell Malen A Seriyada oy futbolchisi deb topildi
Italiya A Seriyasida avgust va sentyabr oylari yakunlariga ko‘ra eng yaxshi futbolchi e’lon qilindi. Ushbu nufuzli sovrin Rimning «Roma» klubi hujumchisi Doniell Malenga nasib etdi.
Niderlandiyalik forvard yangi mavsum boshidanoq haqiqiy to‘purarlik mahoratini namoyish etib, chempionatning dastlabki besh turida raqiblar darvozasiga naqd 6 ta gol kiritishga muvaffaq bo‘ldi.
Het-trik, dubl va to‘xtatib bo‘lmas sermahsullik
Malenning muvaffaqiyatli odimlari «bo‘rilar»ning mavsum startidagi yurishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi:
«Fiorentina»ga qarshi kechgan bahsda niderlandiyalik hujumchi het-trik qayd etdi;
«Lechche» bilan uchrashuvda o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ydi;
«Torino»ga qarshi bahsda esa yana 1 ta gol urib, g‘alabaga munosib hissa qo‘shdi.
Ushbu ajoyib sermahsullik natijasida Doniell Malen liganing oy futbolchisi sifatida e’tirof etildi. Unga tegishli sovrin 17 oktyabr kuni Rimda «Roma» hamda «Jenoa» jamoalari o‘rtasida kechadigan to‘qnashuv oldidan rasman topshiriladi.
Rimliklar turnir jadvali peshqadami qatorida
Ma’lumot o‘rnida, dastlabki 5 tur yakunlariga ko‘ra «Roma» hisobida 13 ochko mavjud bo‘lib, jamoa «Inter» va «Latsio» bilan birgalikda A Seriya turnir jadvalining eng yuqori pog‘onasini bo‘lishib turibdi. «Bo‘rilar» navbatdagi uchrashuvni 11 oktyabr kuni safarda «Komo» jamoasiga qarshi o‘tkazadi.
Eslatib o‘tamiz, Doniell Malen dastlab Angliyaning «Aston Villa» klubidan «Roma»ga ijara asosida kelib qo‘shilgan edi. Keyinchalik poytaxt klubi hujumchining transfer huquqini to‘liq sotib oldi va bu qaror o‘zini to‘liq oqlamoqda.
Izohlar 0
…