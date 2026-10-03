5 o‘yinda 6 ta gol! Doniell Malen A Seriyada oy futbolchisi deb topildi

·41·Sport
5 o‘yinda 6 ta gol! Doniell Malen A Seriyada oy futbolchisi deb topildi

Italiya A Seriyasida avgust va sentyabr oylari yakunlariga ko‘ra eng yaxshi futbolchi e’lon qilindi. Ushbu nufuzli sovrin Rimning «Roma» klubi hujumchisi Doniell Malenga nasib etdi.

Niderlandiyalik forvard yangi mavsum boshidanoq haqiqiy to‘purarlik mahoratini namoyish etib, chempionatning dastlabki besh turida raqiblar darvozasiga naqd 6 ta gol kiritishga muvaffaq bo‘ldi.

Het-trik, dubl va to‘xtatib bo‘lmas sermahsullik

Malenning muvaffaqiyatli odimlari «bo‘rilar»ning mavsum startidagi yurishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi:

  • «Fiorentina»ga qarshi kechgan bahsda niderlandiyalik hujumchi het-trik qayd etdi;

  • «Lechche» bilan uchrashuvda o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ydi;

  • «Torino»ga qarshi bahsda esa yana 1 ta gol urib, g‘alabaga munosib hissa qo‘shdi.

Ushbu ajoyib sermahsullik natijasida Doniell Malen liganing oy futbolchisi sifatida e’tirof etildi. Unga tegishli sovrin 17 oktyabr kuni Rimda «Roma» hamda «Jenoa» jamoalari o‘rtasida kechadigan to‘qnashuv oldidan rasman topshiriladi.

Rimliklar turnir jadvali peshqadami qatorida

Ma’lumot o‘rnida, dastlabki 5 tur yakunlariga ko‘ra «Roma» hisobida 13 ochko mavjud bo‘lib, jamoa «Inter» va «Latsio» bilan birgalikda A Seriya turnir jadvalining eng yuqori pog‘onasini bo‘lishib turibdi. «Bo‘rilar» navbatdagi uchrashuvni 11 oktyabr kuni safarda «Komo» jamoasiga qarshi o‘tkazadi.

Eslatib o‘tamiz, Doniell Malen dastlab Angliyaning «Aston Villa» klubidan «Roma»ga ijara asosida kelib qo‘shilgan edi. Keyinchalik poytaxt klubi hujumchining transfer huquqini to‘liq sotib oldi va bu qaror o‘zini to‘liq oqlamoqda.

Doniell MalenRomaA SeriyaAston Villa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Franchesko Totti: 2001–2008-yillardagi holatimni sharmandalik deb o'ylaymanFranchesko Totti: 2001–2008-yillardagi holatimni sharmandalik deb o'ylayman29 sentabr 10:34«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildi«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildi15 sentabr 00:09Yuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdiYuventus Emiliano Martines transferini yakunlashga yaqin turibdi16 avgust 15:35Luis Enrike transferi: Roma va Inter yana muzokaralarga kirishmoqdaLuis Enrike transferi: Roma va Inter yana muzokaralarga kirishmoqda18 avgust 15:50Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdiRoma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdi17 avgust 20:57Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdiRoma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdi17 avgust 19:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi