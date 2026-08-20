Metro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdi
17 avgust kuni Xitoyning Nankin shahrida metroning 2-liniyasida harakatlangan poyezdda tirik ilonsimon baliqlar solingan plastik idishlar ag'darilib, o'nlab baliq vagon poliga sochilib ketdi. Yo'lovchilar qochib ketgan jonzotlarni tutib, yana idishlarga solishga harakat qilgan, biroq ayrim baliqlar o'rindiqlar ostiga kirib ketgani sababli ularni ushlash qiyin bo'lgan.
Xitoyning Nankin shahrida oddiy metro qatnovi kutilmagan voqeaga aylandi. 17 avgust kuni metroning 2-liniyasida harakatlanayotgan poyezdda tirik ilonsimon baliqlar solingan plastik idishlar ag‘darilib ketdi.
Natijada o‘nlab baliqlar vagon poliga sochilib, turli tomonlarga harakatlana boshladi. Voqeaga guvoh bo‘lgan yo‘lovchilar hayratda qolgan, ayrimlari esa qochib ketayotgan baliqlarni tutishga kirishgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda yo‘lovchilar polda sirpanib harakatlanayotgan baliqlarni qo‘llari bilan ushlab, yana idishlarga solayotgani ko‘rinadi. Biroq ularning ayrimlari o‘rindiqlar ostidagi tor joylarga kirib ketgani sababli ularni tutish oson bo‘lmagan. Xabar manbasi — Times of India
Qizig‘i, videolarni ko‘rgan ko‘plab internet foydalanuvchilari bu jonzotlarni ilon deb o‘ylagan. Aslida esa ular ilon emas, ilonsimon ko‘rinishdagi guruch baliqlari bo‘lgan. Ularning uzun va sirpanchiq tanasi ilonga o‘xshagani uchun vagondagi manzara yanada qo‘rqinchli ko‘ringan.
Voqea paytida yo‘lovchilar qochib ketgan baliqlarni yig‘ishga harakat qilgan. Ayrim jonzotlar esa o‘rindiqlar ostiga kirib, ularni ushlashni qiyinlashtirgan.
Hodisa aks etgan videolar internetda tarqalgach, ko‘pchilikni bir savol qiziqtirgan: metroda bunday tirik jonzotlarni olib yurishga qanday qilib ruxsat berilgan?
Ma’lumotlarga ko‘ra, Xitoyda tirik suv mahsulotlarini metro orqali olib o‘tish ayrim shartlar asosida mumkin. Asosiy talablardan biri — ularni oqmaydigan va mahkam yopilgan idishda tashish.
…