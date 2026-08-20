Metro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdi

·35·Dunyo
Metro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdi
Qisqacha

17 avgust kuni Xitoyning Nankin shahrida metroning 2-liniyasida harakatlangan poyezdda tirik ilonsimon baliqlar solingan plastik idishlar ag'darilib, o'nlab baliq vagon poliga sochilib ketdi. Yo'lovchilar qochib ketgan jonzotlarni tutib, yana idishlarga solishga harakat qilgan, biroq ayrim baliqlar o'rindiqlar ostiga kirib ketgani sababli ularni ushlash qiyin bo'lgan.

Xitoyning Nankin shahrida oddiy metro qatnovi kutilmagan voqeaga aylandi. 17 avgust kuni metroning 2-liniyasida harakatlanayotgan poyezdda tirik ilonsimon baliqlar solingan plastik idishlar ag‘darilib ketdi.

Natijada o‘nlab baliqlar vagon poliga sochilib, turli tomonlarga harakatlana boshladi. Voqeaga guvoh bo‘lgan yo‘lovchilar hayratda qolgan, ayrimlari esa qochib ketayotgan baliqlarni tutishga kirishgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda yo‘lovchilar polda sirpanib harakatlanayotgan baliqlarni qo‘llari bilan ushlab, yana idishlarga solayotgani ko‘rinadi. Biroq ularning ayrimlari o‘rindiqlar ostidagi tor joylarga kirib ketgani sababli ularni tutish oson bo‘lmagan. Xabar manbasi — Times of India

Qizig‘i, videolarni ko‘rgan ko‘plab internet foydalanuvchilari bu jonzotlarni ilon deb o‘ylagan. Aslida esa ular ilon emas, ilonsimon ko‘rinishdagi guruch baliqlari bo‘lgan. Ularning uzun va sirpanchiq tanasi ilonga o‘xshagani uchun vagondagi manzara yanada qo‘rqinchli ko‘ringan.

Voqea paytida yo‘lovchilar qochib ketgan baliqlarni yig‘ishga harakat qilgan. Ayrim jonzotlar esa o‘rindiqlar ostiga kirib, ularni ushlashni qiyinlashtirgan.

Hodisa aks etgan videolar internetda tarqalgach, ko‘pchilikni bir savol qiziqtirgan: metroda bunday tirik jonzotlarni olib yurishga qanday qilib ruxsat berilgan?

Ma’lumotlarga ko‘ra, Xitoyda tirik suv mahsulotlarini metro orqali olib o‘tish ayrim shartlar asosida mumkin. Asosiy talablardan biri — ularni oqmaydigan va mahkam yopilgan idishda tashish.

NanjingXitoyTimes of India
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Politsiyachini tishlab olgan mast ukrainalik ayol Polshadan deportatsiya qilindiPolitsiyachini tishlab olgan mast ukrainalik ayol Polshadan deportatsiya qilindiBugun, 17:19«Musulmonlar bizga katoliklardan ko‘ra yaqinroq»: Mixalkovdan shov-shuvli fikr...«Musulmonlar bizga katoliklardan ko‘ra yaqinroq»: Mixalkovdan shov-shuvli fikr...Bugun, 17:15Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?Bugun, 17:06AQSH davlat qarzi bo‘yicha yangi rekord o‘rnatdiAQSH davlat qarzi bo‘yicha yangi rekord o‘rnatdiBugun, 14:45JD.com kompaniyasi Pekinda 24 soat ishlaydigan robot-qahvaxona ochdiJD.com kompaniyasi Pekinda 24 soat ishlaydigan robot-qahvaxona ochdiBugun, 13:10Grenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldiGrenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldiBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi