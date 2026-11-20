Xitoyda soch to‘kilishiga qarshi 100 foiz natija ko‘rsatadigan taroq yaratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Beyxan universiteti olimlari soch to‘kilishini to‘xtatish va yangi soch o‘sishini rag‘batlantirishga qodir Detangle nomli elektron taroqni ixtiro qildi.
- Qurilma elektr maydoni va dori molekulalari yordamida soch follikullariga ta’sir ko‘rsatib, sichqonlarda o‘tkazilgan tajribalarda bir oy ichida deyarli 100 foizlik natija berdi.
Xitoylik olimlar soch to‘kilishini to‘xtatish va uning qayta o‘sishini rag‘batlantirishga mo‘ljallangan yangi elektron taroqni ixtiro qildi. Detangle deb nomlangan qurilma elektr maydoni va maxsus dori yordamida soch ildizlariga ta’sir ko‘rsatadi. Sichqonlarda o‘tkazilgan tajribalar yangi texnologiya mashhur minoksidil vositasidan ham samaraliroq bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi. Bu haqda The Independent xabar berdi.
Xitoyning Beyxan universiteti olimlari tomonidan ishlab chiqilgan qurilma soch to‘kilishining keng tarqalgan turlaridan biri — androgen alopetsiyani davolashda ham yordam berishi mumkin. Tadqiqot natijalari Nature Communications ilmiy jurnalida e’lon qilindi.
Elektron taroq qanday ishlaydi?
Detangle tarog‘ining tishchalariga maxsus elektrodlar va dori molekulalari o‘rnatilgan. Qurilma bosh terisiga ta’sir qilganda soch ildizlari joylashgan sohada elektr maydoni hosil qiladi. Bu esa dori molekulalarining soch follikullariga ta’sirini kuchaytirishga qaratilgan.
Sinovlar davomida yangi taroq soch to‘kilishiga qarshi qo‘llaniladigan minoksidil bilan taqqoslangan. Natijalarga ko‘ra, oddiy surtma vositalarning samaradorligi 70 foiz atrofida bo‘lgan bir paytda, Detangle bir oy ichida deyarli 100 foizlik natija ko‘rsatgan. Biroq bu ko‘rsatkichlar faqat sichqonlardagi tajribalarga tegishli.
Soch to‘kilishiga qarshi mavjud usullar
Alopetsiya keng tarqalgan muammo bo‘lib, hayoti davomida erkaklarning 80 foizigacha ta’sir qilishi mumkin. Bu holat insonning ruhiy holati va hayot sifatiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatadi.
Hozirda soch to‘kilishiga qarshi eng mashhur vositalardan biri minoksidil hisoblanadi. U soch to‘kilishini sekinlashtirib, yangi sochlar o‘sishiga yordam beradi. Biroq natijaga erishish uchun muntazam foydalanish talab etiladi. Shuningdek, u bosh terisida qichishish va bosh og‘rig‘i kabi nojo‘ya ta’sirlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Finasterid ham alopetsiyaning dastlabki bosqichlarida samarali hisoblanadi. Ammo uning depressiya va jinsiy faoliyat bilan bog‘liq nojo‘ya ta’sirlari mavjud. Soch ekish jarrohligi esa samarali bo‘lsa-da, og‘riqli, qimmat va jarrohlik aralashuvini talab qiladi.
Taroq insonlarda ham samara beradimi?
Hozircha Detangle qurilmasining insonlarda samarali ishlashi to‘liq isbotlanmagan. Sichqonlardagi tajribalar dastlabki bosqich bo‘lib, olingan natijalarni insonlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri tatbiq etib bo‘lmaydi.
Olimlar insonlarda klinik sinovlarni boshlashdan oldin qurilmaning xavfsizligi va samaradorligini qo‘shimcha tekshirishlari kerak. Buning uchun yana ko‘plab ilmiy tadqiqotlar talab etiladi.
Shu bois Detangle hozircha kallikni davolashning isbotlangan usuli emas. Biroq dastlabki natijalar soch to‘kilishiga qarshi kurashishda yangi texnologiya paydo bo‘lishiga umid uyg‘otmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…