Plyaj futboli. O‘zbekiston terma jamoasi Osiyo kubogida 0:9 hisobidagi mag‘lubiyatga uchradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tailandda o‘tayotgan plyaj futboli bo‘yicha Osiyo kubogi–2026 musobaqasining birinchi turida O‘zbekiston terma jamoasi O‘mon vakillariga 0:9 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- O‘yin davomida O‘mon sardori Xolid Al-Oraymi hisobni ochgan bo‘lsa, darvozabon Majid Al-Affari maydon markazidan gol urishga muvaffaq bo‘ldi.
- O‘zbekistonlik futbolchi Amal Uvraimov esa o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi.
O‘zbekiston plyaj futboli terma jamoasi uchun Osiyo kubogi–2026 musobaqasining ilk uchrashuvi omadsiz yakunlandi. Tailandda o‘tayotgan qit’a birinchiligining birinchi turida vakillarimiz O‘mon terma jamoasiga 0:9 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Uchrashuvdagi eng e’tiborli lahzalardan biri esa raqib darvozabonining maydon markazidan yo‘llagan aniq zarbasi bo‘ldi.
«C» guruhi doirasida o‘tkazilgan bahsda O‘mon futbolchilari dastlabki daqiqalardanoq ustunlikni qo‘lga oldi. O‘zbekiston terma jamoasi esa raqib hujumlariga munosib javob qaytarish va hisobni o‘zgartirish imkonini topa olmadi.
O‘mon sardori hisobni ochdi, darvozabon esa gol urdi
Uchrashuvdagi birinchi gol to‘rtinchi daqiqada kiritildi. O‘mon terma jamoasi sardori Xolid Al-Oraymi jarima zarbasini aniq amalga oshirib, jamoasini oldinga olib chiqdi.
Oradan to‘rt daqiqa o‘tib, maydondagi eng kutilmagan voqealardan biri sodir bo‘ldi. O‘mon darvozaboni Majid Al-Affari darvozasini tark etib, maydon markazigacha oldinga chiqdi va jarima maydoni tashqarisidan to‘pni O‘zbekiston darvozasining yuqori burchagiga yo‘lladi.
Darvozabonning bunday zarbasi raqib jamoasi uchun yana bir og‘ir zarba bo‘ldi. O‘monliklar esa uchrashuvning dastlabki qismidayoq yirik hisobdagi ustunlikka ega bo‘lish uchun zamin yaratdi.
Ikkinchi bo‘limda ham vaziyat o‘zgarmadi
O‘zbekiston terma jamoasi ikkinchi bo‘limda ham raqib hujumlarini to‘xtatishda qiynaldi. O‘mon futbolchilari yana to‘rt marta darvozani ishg‘ol qilib, hisobni 6:0 ga yetkazdi.
Bu bo‘limdagi gollardan biri omadsiz epizod ortidan yuzaga keldi. O‘zbekiston vakili Amal Uvraimovning o‘z darvozaboniga yo‘llagan noaniq uzatmasi kutilmaganda darvozaga kirib ketdi. Natijada raqib jamoasi yana bir gol bilan hisobdagi ustunligini oshirdi.
Uchinchi bo‘limda ham O‘mon to‘xtamadi
Hal qiluvchi uchinchi bo‘limda ham O‘mon terma jamoasi hujumkor o‘yinni davom ettirdi. Musallam Al-Araymi ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
Shuningdek, ikkinchi tanaffus arafasida gol urgan Sami Al-Bulushi uchrashuvni dubl bilan yakunladi. Natijada O‘mon terma jamoasi 9:0 hisobida yirik g‘alabaga erishdi.
O‘zbekistonni yana ikki muhim uchrashuv kutmoqda
Birinchi turdagi mag‘lubiyatdan keyin O‘zbekiston terma jamoasi guruh bosqichidagi qolgan ikki bahsda natijani yaxshilashga harakat qiladi.
Jamoamizni 21 noyabr kuni BAA terma jamoasiga qarshi uchrashuv kutib turibdi. Bellashuv Qozog‘iston vaqti bilan soat 13:30 da boshlanadi.
Guruh bosqichidagi so‘nggi raqib esa Saudiya Arabistoni bo‘ladi. Ushbu uchrashuv 23 noyabr kuni soat 16:30 ga belgilangan.
O‘monga qarshi bahsdagi 0:9 hisobidagi mag‘lubiyat terma jamoa uchun jiddiy ogohlantirish bo‘ldi. Endi asosiy vazifa — xatolardan xulosa chiqarish, keyingi uchrashuvlarda ishonchliroq o‘yin ko‘rsatish va guruh bosqichini munosib yakunlash.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…