O‘zbekiston boks terma jamoasining jahon kubogi uchun tarkibi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida 26 noyabrdan 4 dekabrga qadar bo‘lib o‘tadigan World Boxing jahon kubogi final bosqichida O‘zbekiston terma jamoasi 18 nafar bokschi bilan ishtirok etadi.
- Musobaqada erkaklar terma jamoasi 10 nafar, ayollar terma jamoasi esa 8 nafar sportchi bilan yurtimiz sharafini himoya qiladi.
- Mazkur turnir o‘zbekistonlik bokschilar uchun xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlash va medallar uchun kurashishda muhim imkoniyat hisoblanadi.
Musobaqada O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi 10 nafar, ayollar terma jamoasi esa 8 nafar bokschi bilan qatnashadi. Quyida milliy terma jamoamizning Toshkentdagi jahon kubogi final bosqichi uchun e’lon qilingan tarkibi keltirilgan.
Erkaklar:
50 kg — Shodiyorjon Melikuziyev
55 kg — Asilbek Jalilov
60 kg — Samandar Olimov
65 kg — Abduraxmon Maxmudjonov
70 kg — Abdullox Madaminov
75 kg — Safarmurod Allaberganov
80 kg — Javohir Ummataliyev
85 kg — Norbek Abdullayev
90 kg — Akmaljon Isroilov
90 kg dan yuqori — Jahongir Zokirov
Ayollar:
48 kg — Farzona Fozilova
51 kg — Feruza Kazakova
54 kg — Nigina Uktamova
57 kg — Xumorabonu Mamajonova
60 kg — Sitora Turdibekova
65 kg — Navbaxor Xamidova
70 kg — Aziza Zokirova
80 kg — Ruxshona Parpiyeva
Toshkentda qit’alar vakillari jamlanadi
World Boxing jahon kubogining 2026 yilgi final bosqichi 26 noyabrdan 4 dekabrga qadar Toshkentda bo‘lib o‘tadi. Musobaqa jahon boksining yangi xalqaro tizimi doirasidagi muhim turnirlardan biri bo‘lib, unda turli mamlakatlarning kuchli bokschilari ishtirok etadi.
Qozog‘iston terma jamoasining ham musobaqada qatnashishi kutilmoqda. Biroq qo‘shni mamlakat vakillarining rasmiy tarkibi hozircha e’lon qilinmagan.
O‘zbekiston bokschilari uchun o‘z maydonidagi muhim imkoniyat
Toshkentdagi final bosqichi o‘zbekistonlik bokschilar uchun nafaqat medallar, balki xalqaro maydondagi mavqeini yanada mustahkamlash imkoniyati hamdir. Mezbonlik omili, muxlislar qo‘llab-quvvatlovi va jahon kubogining nufuzi musobaqaga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirmoqda.
Endi asosiy e’tibor 18 nafar bokschimiz qay darajada tayyorgarlik ko‘rsatishi, qaysi sportchilar finalgacha yetib borishi va O‘zbekiston terma jamoasi medallar jamg‘armada qanday natija qayd etishiga qaratiladi.
Toshkentdagi jahon kubogi final bosqichi 26 noyabr kuni start oladi. O‘zbekiston muxlislari esa o‘z bokschilaridan o‘z maydonida munosib natija va chempionlik shohsupalarini kutishmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…