O‘zbekistonlik jangchi qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonning Shimkent shahrida o‘tkazilgan Alash Pride FC 136 × Mangu 6 turnirida o‘zbekistonlik MMA jangchisi Saidjon Yo‘lchiyev qozog‘istonlik Imangali Abdikayimni birinchi raundda texnik nokaut evaziga mag‘lub etdi.
- Jangdan so‘ng oktagonda shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo‘lgan Abdikayimning holati muxlislar e’tiborini tortdi.
- Ushbu g‘alaba orqali Saidjon Yo‘lchiyev o‘zining professional faoliyatidagi mag‘lubiyatsiz seriyasini 3–0 ko‘rsatkichiga yetkazdi.
Qozog‘istonning Shimkent shahrida o‘tkazilgan Alash Pride FC 136 × Mangu 6 turnirida o‘zbekistonlik MMA jangchisi Saidjon Yo‘lchiyev muhim g‘alabaga erishdi. U qozog‘istonlik Imangali Abdikayimni birinchi raundda texnik nokaut bilan mag‘lub etdi. Biroq jangning yakunlanishi bilan bog‘liq holatlar muxlislar e’tiborini tortdi: mag‘lubiyatga uchragan sportchiga oktagonning o‘zida shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatishga to‘g‘ri keldi.
Sports.kz nashri xabar berishicha, ikki mamlakat jamoalari o‘rtasidagi qarama-qarshilik doirasida o‘tkazilgan mazkur bellashuv eng yengil vazn toifasida tashkil etilgan.
Birinchi raundda hal qiluvchi zarba
Saidjon Yo‘lchiyev jangning dastlabki raundidayoq tashabbusni qo‘lga oldi. O‘zbekistonlik sportchi o‘ng qo‘li bilan qisqa, ammo aniq zarba yo‘llab, raqibini oktagonga yiqitdi.
Shundan so‘ng Yo‘lchiyev yerda qolgan Abdikayimning bosh qismiga yana bir zarba berdi. Vaziyatni kuzatib turgan referi bellashuvni to‘xtatishga qaror qildi va o‘zbekistonlik jangchining texnik nokaut orqali g‘alabasini qayd etdi.
Shu tariqa, uchrashuv belgilangan vaqt tugamasidan oldin yakunlandi. Yo‘lchiyev raqibiga jangni davom ettirish imkonini qoldirmadi.
Qozog‘istonlik jangchiga oktagonda tibbiy yordam ko‘rsatildi
Bellashuv to‘xtatilganidan keyin Imangali Abdikayimning holati shifokorlar e’tiborini talab qildi. Tibbiyot xodimlari oktagonga kirib, qozog‘istonlik sportchiga bevosita maydonning o‘zida yordam ko‘rsatishdi.
Bu holat jangning eng tashvishli lahzasiga aylandi. Biroq sportchining keyingi ahvoli, tashxisi yoki shifoxonaga olib ketilgan-ketilmagani haqida hozircha qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Saidjon Yo‘lchiyev mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirdi
Ushbu g‘alabadan keyin Saidjon Yo‘lchiyev professional MMAdagi mag‘lubiyatsiz natijasini saqlab qoldi. Uning rekordi 3–0 ko‘rinishiga yetdi.
Imangali Abdikayim esa faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatini qabul qildi. Qozog‘istonlik jangchining hozirgi statistikasi 2–1 ko‘rinishida.
Shimkentdagi bellashuv O‘zbekiston va Qozog‘iston jangchilari o‘rtasidagi raqobatning yana bir qiziqarli epizodi bo‘ldi. Yo‘lchiyev uchun esa bu g‘alaba professional faoliyatidagi muhim qadamga aylandi. Endi muxlislar uning keyingi raqibi kim bo‘lishi va mag‘lubiyatsiz seriyasini qanchalik uzaytirishiga qiziqish bilan qarashadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…