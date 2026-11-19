«Real» Chuameniga yana 6 yil ishonadi: fransuz yarimhimoyachisi kelajagini hal qildi
Madridning «Real» klubi tarkibidagi muhim futbolchilardan biri Oreliyen Chuameni jamoada yana uzoq yillar qoladi. Fransiyalik yarimhimoyachi «qaymoqranglilar» bilan shartnomasini 2032 yil 30 iyunga qadar uzaytirdi. Futbolchining o‘zi esa bu qarorni katta hayajon va minnatdorlik bilan qabul qilganini yashirmadi.
Chuameni uchun «Santiago Bernabeu»da to‘p tepish shunchaki faoliyatning bir qismi emas. Uning ta’kidlashicha, «Real» sharafini himoya qilish va klub bilan yangi tarix yaratish imkoniyati katta imtiyoz hisoblanadi.
Chuameni «Real» bilan yana bir necha yilga kelishib oldi
Oreliyen Chuameni 2022 yil yozidan buyon Madrid klubi sharafini himoya qilib kelmoqda. O‘tgan vaqt davomida u jamoaning muhim futbolchilaridan biriga aylandi.
Fransiyalik yarimhimoyachi «Real» safida 205 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoa bilan sakkizta sovrinni qo‘lga kiritdi. Ular orasida Yevropa Chempionlar ligasi va Ispaniya chempionligi kabi nufuzli unvonlar ham bor.
Yangi kelishuvga ko‘ra, Chuameni 2032 yil 30 iyunga qadar madridliklar safida qoladi. Bu esa klubning futbolchiga bo‘lgan ishonchi va uni uzoq muddatli rejalarda muhim o‘rinda ko‘rayotganini anglatadi.
«Bu yo‘lni davom ettirish ta’riflab bo‘lmas hissiyotlarni uyg‘otmoqda»
Shartnoma uzaytirilganidan keyin Chuameni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida muxlislarga murojaat qildi. U «Real»dagi faoliyatini davom ettirish imkoniyatidan mamnun ekanini ta’kidladi.
«Real» sharafini himoya qilish, madridliklar uchun “Santiago Bernabeu”da va dunyoning istalgan nuqtasida to‘p tepish — bu katta imtiyoz.
Bu yo‘lni davom ettirish imkoniyati menda ta’riflab bo‘lmas hissiyotlarni uyg‘otmoqda. Ishonch va qo‘llab-quvvatlov uchun barchaga rahmat! So‘nggi yillarda birgalikda boshdan kechirgan barcha ajoyib lahzalarni mehr bilan eslayman. Ammo, eng avvalo, bizni oldinda kutayotgan voqealar haqida o‘ylayapman. Chunki biz birgalikda hali ko‘plab yangi sahifalarni yozishimiz kerak», — deb yozdi fransuz futbolchisi.
«Real» kelajak rejalarida Chuameniga tayanadi
205 ta uchrashuv va sakkizta sovrin — Chuamenining Madriddagi faoliyati davomida erishgan natijalari. Endi esa uni oldinda yana bir necha yillik katta mas’uliyat kutib turibdi.
Yangi shartnoma futbolchiga klubdagi kelajagi borasida aniqlik kiritsa, «Real» uchun ham tarkib barqarorligini ta’minlash yo‘lidagi muhim qadam bo‘ldi. Chuameni esa o‘tmishdagi yutuqlar bilan cheklanib qolmoqchi emas.
Uning murojaatidagi eng muhim jihat ham shu: fransuz yarimhimoyachisi ortda qolgan sovrinlarni emas, oldinda birgalikda yoziladigan yangi tarixni o‘ylamoqda. Demak, Chuameni va «Real»ning maqsadlari hali tugamagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…