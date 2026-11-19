GTA VI ilk sutkada 1,84 milliard dollar ishladimi? O‘yin industriyasida rekordli natija
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tahlilchilarning dastlabki hisob-kitoblariga ko'ra, Rockstar Games kompaniyasining GTA VI o'yini sotuvga chiqqan ilk 24 soatda 1,84 milliard dollar daromad keltirgan bo'lishi mumkin.
- Ushbu davr mobaynida 19,05 million nusxada sotilgan o'yin 2013 yilda 800–815 million dollar natija ko'rsatgan GTA V rekordini ikki baravardan ziyod ortda qoldirishi kutilmoqda.
Grand Theft Auto VI atrofidagi shov-shuv sotuv natijalari bilan ham davom etmoqda. Tahlilchilarning dastlabki hisob-kitoblariga ko‘ra, Rockstar Games'ning yangi o‘yini sotuvga chiqqan ilk 24 soatda 1,84 milliard dollar atrofida daromad keltirgan bo‘lishi mumkin. Agar bu raqamlar tasdiqlansa, GTA VI videoo‘yinlar bozori tarixidagi eng yirik startlardan biriga aylanadi.
Tarqatilgan ma’lumotlarda o‘yinning birinchi sutkada 19 milliondan ortiq nusxada sotilgani aytilmoqda. Bu natija 2013 yilda rekord o‘rnatgan GTA V ko‘rsatkichidan ikki baravardan ziyod yuqori bo‘lishi mumkin. Biroq hozircha bu raqamlarni Take-Two Interactive kompaniyasining rasmiy moliyaviy hisoboti bilan tasdiqlangan natija sifatida qabul qilish to‘g‘ri emas.
Ilk 24 soatda 19 milliondan ortiq nusxa sotilganmi?
Bozor tahlilchilariga nisbat berilayotgan hisob-kitoblarga ko‘ra, GTA VI relizining dastlabki sutkasida taxminan 19,05 million nusxa sotilgan. Shu asosda o‘yinning daromadi 1,84 milliard dollar atrofida baholanmoqda.
Bu raqamlar rost bo‘lsa, GTA VI nafaqat videoo‘yinlar, balki global ko‘ngilochar industriyasidagi eng muvaffaqiyatli startlardan biri bo‘lishi mumkin. Bunday natijaga erishish uchun o‘yinning ommaviy qiziqish, oldindan buyurtmalar va reliz kunidagi xaridlar bo‘yicha favqulodda talabga ega bo‘lishi kerak.
Biroq 19,05 million nusxa va 1,84 milliard dollar haqidagi ma’lumotlar rasmiy tasdiqlangan statistika emas, balki tahlilchilarga nisbat berilgan baholar sifatida qaralishi lozim.
GTA V rekordi ikki baravardan ziyod ortda qolishi mumkin
GTA VI'ning ehtimoliy natijasi avvalgi qism — Grand Theft Auto V bilan taqqoslanganda yanada ta’sirli ko‘rinadi.
2013 yilda chiqarilgan GTA V ilk 24 soatda taxminan 800–815 million dollar daromad keltirgani haqida ma’lumotlar e’lon qilingan edi. Ushbu natija o‘sha davrda videoo‘yinlar industriyasi uchun rekord ko‘rsatkichlardan biri bo‘lgan.
Yangi qismning 1,84 milliard dollarlik ehtimoliy natijasi esa GTA V'ning start ko‘rsatkichidan ikki baravardan ko‘proq yuqori. Bu taqqoslash GTA VI atrofidagi qiziqish ko‘lamini tasavvur qilish imkonini beradi.
O‘yin chiqmasidan oldin ham milliardlab dollarlik qiziqish bo‘lgani aytilmoqda
GTA VI'ning moliyaviy muvaffaqiyati haqidagi prognozlarda oldindan buyurtmalar ham alohida tilga olinmoqda. Ayrim tahlillar va nashrlarda o‘yin rasmiy relizidan oldinyoq oldindan buyurtmalar orqali 1,5 milliard dollardan ortiq mablag‘ to‘plagani haqida ma’lumotlar keltirilgan.
Bunday ko‘rsatkich, agar tasdiqlansa, o‘yinning relizdan oldingi bozor talabini ham tarixiy darajada yuqori bo‘lganini anglatadi. GTA VI bir necha yil davomida jahon miqyosida eng ko‘p muhokama qilingan videoo‘yin loyihalaridan biri bo‘lib keldi.
GTA VI hozircha faqat konsollarda
Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, GTA VI hozircha PlayStation 5 va Xbox Series X|S platformalari uchun mo‘ljallangan. Kompyuterlar uchun versiya hali chiqarilmagan.
Bu jihat ham tahlilchilarning ehtimoliy sotuv natijalariga baho berishda muhim omil hisoblanadi. Agar o‘yin keyinchalik PK platformasida ham taqdim etilsa, uning auditoriyasi yanada kengayishi va sotuv ko‘rsatkichlari oshishi mumkin.
GTA VI birinchi haftada 3 milliard dollar ishlashi mumkinmi?
Ayrim prognozlarga ko‘ra, GTA VI'ning birinchi haftadagi daromadi 3 milliard dollarga yetishi mumkin. Bu hozircha tahlilchilarning kutilmasi bo‘lib, tasdiqlangan moliyaviy natija emas.
Agar bunday prognoz amalga oshsa, GTA VI ko‘ngilochar industriyasidagi eng yirik tijoriy startlardan biri sifatida tarixga kirishi mumkin. Ammo buni aniq baholash uchun Take-Two Interactive kompaniyasining rasmiy ma’lumotlari e’lon qilinishi kerak.
Hozircha GTA VI atrofidagi raqamlar o‘yin industriyasining qanchalik katta iqtisodiy salohiyatga ega ekanini ko‘rsatuvchi tahliliy baholar bo‘lib qolmoqda. Rasmiy statistika esa ushbu rekord haqidagi da’volarning haqiqiy masshtabini aniqlashga imkon beradi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…