Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar yopiladimi? Qozog‘iston bosh vaziri shov-shuvli rejani ochiqladi

·44·Dunyo
Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar yopiladimi? Qozog‘iston bosh vaziri shov-shuvli rejani ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘iston hukumati 16 yoshga to‘lmagan fuqarolarning ijtimoiy tarmoqlardagi profillarini vaqtincha bloklash imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.
  • Bu haqda Bosh vazir Oljas Bektenov ma’lum qildi.
  • Ushbu chora-tadbirlar bolalar xavfsizligini ta’minlash va ularni zararli kontentdan himoya qilishga qaratilgan.
  • Yoshni aniqlash uchun sun’iy intellekt va platformalarning ichki algoritmlaridan foydalaniladi.

Markaziy Osiyo hududida raqamli xavfsizlik va voyaga yetmaganlarni internetdagi zararli kontentdan himoya qilish bo‘yicha misli ko‘rilmagan qat’iy tashabbus ilgari surilmoqda. Qozog‘iston hukumati mamlakatda 16 yoshga to‘lmagan fuqarolarning yirik onlayn-platformalar hamda ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy profillarini vaqtincha bloklash imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.

Mazkur shov-shuvli ma’lumotni respublika Bosh vaziri Oljas Bektenov parlament (Qurultoy) deputatlarining rasmiy so‘roviga yo‘llagan javobida ma’lum qildi.

O‘tish davri va hisoblarni to‘xtatish: Yangi qonun loyihasi tayyor

Hukumat rahbarining ta’kidlashicha, bolalar xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan yangi mexanizmlarni joriy etish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi:

  • Moslashish muddati: Yangi qat’iy talablarga moslashish maqsadida maxsus o‘tish davri belgilanadi;

  • Profillarni vaqtincha to‘xtatish: Aynan shu muddat davomida 16 yoshga to‘lmagan foydalanuvchilarning akkauntlari faoliyatini vaqtinchalik to‘xtatib turish (blokirovka qilish) rejalashtirilmoqda;

  • Qonunchilikdagi o‘zgarishlar: Hukumat tomonidan «Onlayn-platformalar va onlayn-reklama to‘g‘risida»gi amaldagi qonunga tegishli tuzatishlar paketi ishlab chiqilgan bo‘lib, ayni damda u parlament deputatlari tomonidan ko‘rib chiqilmoqda.

Yoshni tekshirish qanday bo‘ladi? Sun’iy intellekt va platformalar vositalari

Parlament tomonidan tegishli o‘zgarishlar rasman ma’qullanganidan so‘ng, foydalanuvchilarning haqiqiy yoshini aniqlash (verifikatsiya) bo‘yicha qat’iy texnik reglament tasdiqlanadi:

  • Ichki algoritmlar: Yosh chegarasini nazorat qilishda tarmoqlarning o‘ziga xos dasturiy vositalari ishga solinadi;

  • Sun’iy intellektdan foydalanish: Tarmoqlardagi yosh filtrlari zamonaviy sun’iy intellekt (AI) texnologiyalari yordamida kuchaytiriladi;

  • Faoliyat tahlili: Foydalanuvchining sahifasidagi harakatlari, kuzatuvlari va e’lon qilayotgan kontentini chuqur tahlil qilish orqali real yosh aniqlanadi.

Xalqaro gigantlar bilan hamkorlik

Hukumat bu jarayonda xalqaro internet maydonlari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot olib borishni rejalashtirgan:

  • Oljas Bektenov normativ hujjat loyihasi internet-platformalarning (Meta, TikTok va boshqa yirik tarmoqlar) mahalliy vakolatxonalari bilan oldindan to‘liq muvofiqlashtirilishini ta’kidladi;

  • Bu tashabbus nafaqat raqamli maydonda voyaga yetmaganlarni himoya qilish, balki onlayn-reklama va qonun ustuvorligini yangi bosqichga ko‘tarishga qaratilgan.

Qozog‘istonning ushbu tajribasi va qabul qilinajak qonunchilik mexanizmlari butun Markaziy Osiyo mintaqasi, jumladan, O‘zbekistonda ham bolalarning internetdagi xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha bo‘lajak islohotlar uchun muhim namunaga aylanishi mumkin.

Aljas BektenovQozog‘iston hukumatiOnlayn-platformalar va onlayn-reklama to‘g‘risidaAI texnologiyalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi11 sentabr 14:57Gruziya Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Grigol Liluashvili 13 yilga qamaldiGruziya Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Grigol Liluashvili 13 yilga qamaldi17 sentabr 14:46Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?2 sentabr 12:16Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqda22 sentabr 08:53Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi22 sentabr 08:5914 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi26 sentabr 10:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?