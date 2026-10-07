Ukraina o‘t ochishni to‘xtatishning 5 ta ssenariysini e’lon qildi

·14·Dunyo
Ukraina o‘t ochishni to‘xtatishning 5 ta ssenariysini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ukraina Tashqi ishlar vazirligi vakili Georgiy Tixiy mamlakat o‘t ochishni to‘xtatish bo‘yicha 5 ta variant ustida ishlashga tayyorligini ma’lum qildi.
  • Ushbu variantlar orasida to‘liq va shartsiz sulh, Qora dengizdagi xavfsizlik bo‘yicha Turkiya va Misr takliflari, Hindistonning tinchlik tashabbusi hamda AQSH ishtirokidagi energetik sulh mavjud.

Ukrainadagi harbiy nizoni diplomatik yo‘l bilan to‘xtatish bo‘yicha xalqaro maydonda keskin bahslar yangi bosqichga kirdi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Georgiy Tixiy mamlakat o‘t ochishni to‘xtatish (sulh) bo‘yicha bir yo‘la 5 ta turli variant ustida ishlashga tayyorligini va tegishli diplomatik yechimlar ishlab chiqilganini ma’lum qildi. Unga ko‘ra, endi navbat rasmiy Moskvaning qadamlariga bog‘liq bo‘lib turibdi.

Biroq Rossiya tomoni ushbu takliflarga nisbatan zudlik bilan munosabat bildirib, muzokaralar boshlanishi uchungina harbiy harakatlarni to‘xtatish taklifini keskin rad etdi.

Kiyev tayyor bo‘lgan sulhning 5 ta asosiy formati

Ukraina TIV vakilining ma’lum qilishicha, rasmiy Kiyev bir necha global va mintaqaviy tashabbuslarni ko‘rib chiqishga ochiq:

  • 1. To‘liq va shartsiz sulh: Butun front chizig‘i bo‘ylab o‘t ochishni to‘liq to‘xtatish (biroq buning uchun Rossiyaning to‘g‘ridan to‘g‘ri roziligi talab etiladi);

  • 2 va 3. Qora dengizdagi xavfsizlik bo‘yicha ikki variant: Mazkur ikki yo‘nalish Turkiya hamda Misr tomonidan Ukraina ishtirokida ishlab chiqilmoqda;

  • 4. Hindistonning kompleks tinchlik tashabbusi: Qora dengizda oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va tomonlarning energetika infratuzilmalariga uyushtirilayotgan raketa-dron zarbalarini to‘liq to‘xtatishni ko‘zda tutuvchi reja;

  • 5. AQSH ishtirokidagi energetik sulh: Vladimir Zelenskiy va Donald Tramp o‘rtasidagi so‘nggi muzokaralar chog‘ida muhokama qilingan, elektr tarmoqlari va hayotiy tizimlarni o‘zaro zarbalardan himoya qilish formati.

Sergey Lavrovdan rad javobi: «Bizni aldashlariga yo‘l qo‘ymaymiz»

Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov «Primakovxonlik» xalqaro ilmiy-ekspert forumida chiqish qilib, Kiyev tomonidan ilgari surilayotgan «avval o‘t ochishni to‘xtatish, keyin muzokara» formulasiga Moskva rozi bo‘lmasligini qat’iy ta’kidladi:

  • Istanbul saboqlari: «Bizga aytishyapti: “Keling, to‘qnashuv chizig‘i bo‘ylab o‘t ochishni to‘xtataylik, keyin esa muzokara o‘tkazamiz”. Yo‘q, biz buni avval qilganmiz — Istanbulda kelishib, parafirlab, ezgu niyat ramzi sifatida o‘t ochishni to‘xtatgan va hatto qo‘shinlarni Kiyev ostidan olib chiqqan edik», — dedi Lavrov;

  • «Alohida hushyorlikdamiz»: Rossiya TIV rahbari Moskva muzokaralarga tayyorligini, biroq bu gal o‘zini aldashlariga yo‘l qo‘ymasligini bildirdi: «Ba’zan sodda bo‘lishimiz mumkin, balkim soddadilligimizdan bizni yana chalg‘itish mumkin deb o‘ylashar, ammo biz hozir alohida hushyorlikdamiz».

Kiyev tomonidan taklif etilgan 5 ta ssenariy va Moskvaning qat’iy pozitsiyasi yaqin istiqbolda harbiy harakatlarni to‘xtatish masalasida tomonlar o‘rtasidagi ishonchsizlik hamon hal qiluvchi to‘siq bo‘lib qolayotganini ko‘rsatmoqda.

Ukraina Tashqi ishlar vazirligiSergey LavrovGeorgiy TixiyKiyev-Rossiya diplomatik muammolari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Urush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildiUrush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildi23 sentabr 22:23Putin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiPutin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildi27 iyul 09:02Kutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildiKutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildi5 sentabr 18:27KXDRning 120 raketali bo‘linmasi Rossiyaga yo‘l olgani aytildiKXDRning 120 raketali bo‘linmasi Rossiyaga yo‘l olgani aytildi6 avgust 09:18Zelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdiZelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdi15 iyun 16:58Yaqin Sharq: Isroil va «Hizbulloh» o‘t ochishni to‘xtatish kelishuviga erishdiYaqin Sharq: Isroil va «Hizbulloh» o‘t ochishni to‘xtatish kelishuviga erishdi20 iyun 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?