Ukraina o‘t ochishni to‘xtatishning 5 ta ssenariysini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ukraina Tashqi ishlar vazirligi vakili Georgiy Tixiy mamlakat o‘t ochishni to‘xtatish bo‘yicha 5 ta variant ustida ishlashga tayyorligini ma’lum qildi.
- Ushbu variantlar orasida to‘liq va shartsiz sulh, Qora dengizdagi xavfsizlik bo‘yicha Turkiya va Misr takliflari, Hindistonning tinchlik tashabbusi hamda AQSH ishtirokidagi energetik sulh mavjud.
Ukrainadagi harbiy nizoni diplomatik yo‘l bilan to‘xtatish bo‘yicha xalqaro maydonda keskin bahslar yangi bosqichga kirdi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Georgiy Tixiy mamlakat o‘t ochishni to‘xtatish (sulh) bo‘yicha bir yo‘la 5 ta turli variant ustida ishlashga tayyorligini va tegishli diplomatik yechimlar ishlab chiqilganini ma’lum qildi. Unga ko‘ra, endi navbat rasmiy Moskvaning qadamlariga bog‘liq bo‘lib turibdi.
Biroq Rossiya tomoni ushbu takliflarga nisbatan zudlik bilan munosabat bildirib, muzokaralar boshlanishi uchungina harbiy harakatlarni to‘xtatish taklifini keskin rad etdi.
Kiyev tayyor bo‘lgan sulhning 5 ta asosiy formati
Ukraina TIV vakilining ma’lum qilishicha, rasmiy Kiyev bir necha global va mintaqaviy tashabbuslarni ko‘rib chiqishga ochiq:
1. To‘liq va shartsiz sulh: Butun front chizig‘i bo‘ylab o‘t ochishni to‘liq to‘xtatish (biroq buning uchun Rossiyaning to‘g‘ridan to‘g‘ri roziligi talab etiladi);
2 va 3. Qora dengizdagi xavfsizlik bo‘yicha ikki variant: Mazkur ikki yo‘nalish Turkiya hamda Misr tomonidan Ukraina ishtirokida ishlab chiqilmoqda;
4. Hindistonning kompleks tinchlik tashabbusi: Qora dengizda oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va tomonlarning energetika infratuzilmalariga uyushtirilayotgan raketa-dron zarbalarini to‘liq to‘xtatishni ko‘zda tutuvchi reja;
5. AQSH ishtirokidagi energetik sulh: Vladimir Zelenskiy va Donald Tramp o‘rtasidagi so‘nggi muzokaralar chog‘ida muhokama qilingan, elektr tarmoqlari va hayotiy tizimlarni o‘zaro zarbalardan himoya qilish formati.
Sergey Lavrovdan rad javobi: «Bizni aldashlariga yo‘l qo‘ymaymiz»
Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov «Primakovxonlik» xalqaro ilmiy-ekspert forumida chiqish qilib, Kiyev tomonidan ilgari surilayotgan «avval o‘t ochishni to‘xtatish, keyin muzokara» formulasiga Moskva rozi bo‘lmasligini qat’iy ta’kidladi:
Istanbul saboqlari: «Bizga aytishyapti: “Keling, to‘qnashuv chizig‘i bo‘ylab o‘t ochishni to‘xtataylik, keyin esa muzokara o‘tkazamiz”. Yo‘q, biz buni avval qilganmiz — Istanbulda kelishib, parafirlab, ezgu niyat ramzi sifatida o‘t ochishni to‘xtatgan va hatto qo‘shinlarni Kiyev ostidan olib chiqqan edik», — dedi Lavrov;
«Alohida hushyorlikdamiz»: Rossiya TIV rahbari Moskva muzokaralarga tayyorligini, biroq bu gal o‘zini aldashlariga yo‘l qo‘ymasligini bildirdi: «Ba’zan sodda bo‘lishimiz mumkin, balkim soddadilligimizdan bizni yana chalg‘itish mumkin deb o‘ylashar, ammo biz hozir alohida hushyorlikdamiz».
Kiyev tomonidan taklif etilgan 5 ta ssenariy va Moskvaning qat’iy pozitsiyasi yaqin istiqbolda harbiy harakatlarni to‘xtatish masalasida tomonlar o‘rtasidagi ishonchsizlik hamon hal qiluvchi to‘siq bo‘lib qolayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…