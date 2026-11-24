25 noyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 25 noyabr kuni Toshkent shahrida yog‘ingarchiliksiz, o‘zgaruvchan ob-havo kuzatilishi kutilmoqda.
- Poytaxtda havo harorati kechasi 8–10 daraja, kunduzi esa 20–22 daraja iliq bo‘ladi.
- Sharqdan esadigan shamol tezligi 3–8 m/s ni tashkil etadi.
- Respublika bo‘ylab ham yog‘ingarchilik kutilmaydi, biroq ayrim hududlarda tuman tushishi mumkin.
O‘zgidromet ertaga, 25 noyabr kuni Toshkent shahrida kuzatiladigan ob-havo prognozini ma’lum qildi.
Prognozga ko‘ra, poytaxtda havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Sharqdan esadigan shamol tezligi 3–8 m/s ni tashkil etadi. Harorat kechasi 8–10 daraja iliq, kunduzi esa 20–22 daraja iliq bo‘lishi kutilmoqda.
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ba’zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 9–14 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 3–8 daraja iliq, kunduzi 15–20 daraja iliq bo‘ladi.
Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ba’zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 9–14 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 7–12 daraja iliq, kunduzi 20–25 daraja iliq bo‘ladi.
Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ba’zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 7–12 daraja iliq, kunduzi 18–23 daraja iliq bo‘ladi.
Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 8–13 daraja iliq, kunduzi 22–27 daraja iliq bo‘ladi.
Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ba’zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 2–7 daraja iliq, kunduzi 13–18 daraja iliq bo‘ladi.
Respublikaning tog‘li hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ba’zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 4–9 daraja iliq, kunduzi 10–15 daraja iliq bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…