Uaylderning raqibi o‘zgardi: endi u Bakole bilan jang qiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Og'ir vazn toifasidagi sobiq jahon chempioni Deontey Uaylder 11 dekabr kuni Kardiffda o'tkaziladigan jangda Jey Opetaya o'rniga kongolik Martin Bakole bilan to'qnash keladi.
- Avstraliyalik bokschining mashg'ulotlardagi jarohati sababli tashkilotchilar qisqa vaqt ichida unga munosib raqib sifatida Bakoleni tanlashdi.
- Mazkur bellashuv Tayson Fyuri va Entoni Joshua o'rtasidagi jang oqshomining ikkinchi asosiy to'qnashuvi hisoblanadi.
Og‘ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni Deontey Uaylderning 11 dekabr kuni Kardiffda o‘tkaziladigan jangdagi raqibi ma’lum bo‘ldi. Amerikalik bokschi avstraliyalik Jey Opetaya o‘rniga kongolik Martin Bakole bilan ringga ko‘tariladi. Bu haqda Netflix rasman e’lon qildi.
Mazkur bellashuv boks olamida katta qiziqish uyg‘otgan Tayson Fyuri va Entoni Joshua o‘rtasidagi jang oqshomining ikkinchi asosiy to‘qnashuvi bo‘ladi. Bellashuvlar Buyuk Britaniyaning Kardiff shahridagi «Prinsipaliti» stadionida o‘tkaziladi va Netflix orqali jonli namoyish etiladi.
Nega Uaylderning raqibi almashdi?
Dastlab Uaylderga qarshi avstraliyalik Jey Opetaya jang qilishi rejalashtirilgan edi. Biroq u mashg‘ulotlar jarayonida qo‘lidan olgan jarohati kuchaygani sabab bellashuvda ishtirok eta olmasligini ma’lum qildi.
Tashkilotchilar qisqa vaqt ichida amerikalik bokschiga munosib raqib topishi kerak edi. Natijada avval ushbu boks oqshomida nigeriyalik Solomon Adebayoga qarshi jang qilishi belgilangan Martin Bakole tanlandi.
Shu tariqa kongolik sportchi uchun reja butunlay o‘zgardi: u endi ancha katta tajribaga va kuchli zarbaga ega raqib bilan kuch sinashadi.
Uaylder va Bakole: kimning imkoniyati yuqori?
41 yoshli Deontey Uaylder professional faoliyati davomida 45 ta g‘alaba, 4 ta mag‘lubiyat va 1 ta durang qayd etgan. Uning g‘alabalaridan 43 tasi nokaut bilan yakunlangan. Amerikalik bokschi 2015–2020 yillarda WBC kamariga egalik qilgan va og‘ir vazndagi eng xavfli zarbalar sohibi sifatida tanilgan.
Uaylder so‘nggi janglaridan birida britaniyalik Derek Chisorani hakamlarning bo‘lingan qarori bilan mag‘lub etgan. Endi u Bakole ustidan g‘alaba qozonib, og‘ir vazndagi yetakchilar qatoriga qaytish yo‘lida yana bir muhim qadam tashlashni maqsad qilgan.
33 yoshli Martin Bakole esa professional ringda 21 ta g‘alaba, 2 ta mag‘lubiyat va 1 ta durang qayd etgan. Uning hisobida 16 ta nokaut bor. Kongolik bokschi 2024 yilda amerikalik Jared Andersonni nokautga uchratib, katta e’tibor qozongan.
Biroq Bakolening so‘nggi natijalari unchalik omadli bo‘lmagan. U 2025 yil fevral oyida Jozef Parkerga ikkinchi raundda nokaut bilan mag‘lub bo‘lgan, shu yil mayida esa Efe Ajagba bilan jangda durang qayd etgan. Shundan beri ringga ko‘tarilmagan.
11 dekabrdagi boks oqshomida nimalar kutilmoqda?
Oqshomning markaziy voqeasi, shubhasiz, Tayson Fyuri va Entoni Joshua o‘rtasidagi uzoq kutilgan qarama-qarshilik bo‘ladi. Uaylder va Bakole jangi esa ushbu boks oqshomining ikkinchi asosiy bellashuvi sifatida belgilangan.
Uaylderning kuchli zarbasi va Bakolening jismoniy ustunligi hamda hujumkor uslubi to‘qnashuvga alohida qiziqish bag‘ishlashi mumkin. Ayniqsa, kongolik bokschi uchun bu jang katta imkoniyat: u sobiq jahon chempionini mag‘lub etish orqali o‘z mavqeini yanada mustahkamlashi mumkin.
Biroq Uaylder ham o‘zining nokaut salohiyatini namoyish etishga qodir. Shu bois 11 dekabr kunigi bellashuv og‘ir vazn muxlislari uchun boks oqshomining eng qiziqarli to‘qnashuvlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…