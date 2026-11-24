Amerikalik rassom Ozodlik haykalini 43 soniyada chizib Ginnesga kirdi
Amerikalik rassom Devid Garibaldi Ozodlik haykali tasvirlangan kartinani atigi 43,5 soniyada chizib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. Ushbu g‘ayrioddiy natija rassomning tezkorligi va mahoratini namoyon etdi. Bu haqda «Pravilamag» nashri xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, Devid Garibaldi rekord o‘rnatish uchun Nyu-York qirg‘og‘idagi maxsus ochiq maydonchani tanlagan. U yerdan AQSHning mashhur ramzlaridan biri bo‘lgan Ozodlik haykali yaqqol ko‘rinib turgan. Rassom qisqa vaqt ichida mashhur inshootning tasvirini qog‘ozga tushirishga muvaffaq bo‘lgan.
Uning ish jarayoni aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqalib, foydalanuvchilarning qiziqishiga sabab bo‘ldi. Tomoshabinlar rassomning shunchalik qisqa vaqt ichida murakkab tasvirni yaratishiga hayrat bildirishdi.
Devid Garibaldi esa ushbu rekord orqali nafaqat o‘z mahoratini namoyish etish, balki boshqalarni ham yangi ishlarga undash istaganini ta’kidladi.
«O‘zimga ham, boshqalarga ham: “Mana shunday qilsa bo‘larkan-ku”, deb ko‘rsatib qo‘ymoqchi edim. Qaniydi, bu ishimni ko‘rib, yoshmi-qarimi, kimdir “Men ham bir urinib ko‘ray-chi”, desa. Eng zo‘r joyi shundaki, rekordni yangilay olmasangiz ham, harakat qila-qila o‘z ishingizning haqiqiy ustasiga aylanib qolasiz», — dedi rassom.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…